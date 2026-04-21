Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kaisantunnelin Pyörätallissa vuosipesu - Kalasataman Pyörätalli aukeaa

24.4.2026 15:11:39 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Vuosipesun ajaksi Kaisantunnelin Pyörätalli on kiinni 5.5.2026. Pyörätallin on oltava tyhjänä pyöristä ja kaappiin jätetyistä tavaroista maanantaina 4.5.2026 klo 23 mennessä.  Kalasataman Pyörätalli aukeaa jälleen 28.5.

Mies laittaa pyörää kaksikerroksiseen pyörätelineeseen sisätiloissa.
Vuosisiivouksen aikana pyörätelineet ja säilytyskaapit puhdistetaan ja varustelu huolletaan ja tarkastetaan. Kaupunkiliikenne Oy

Viihtyvyyden ylläpitämiseksi pyörätalli pestään ja varustelu tarkastetaan. Vuosipesun ajan telineet ja säilytyskaapit puhdistetaan ja varustelu huolletaan ja tarkastetaan. Pyörien ja siirtokehotusmerkit asetetaan pyörätallin oville torstaina 30.4.2026. Pyörää voi silti säilyttää pyörätallissa maanantaina 4.5.2026 klo 23. 

Jos tavaroitasi unohtuu puhdistuksen ajaksi pyörätallin tiloihin, ne siirretään pois ja niitä voi tiedustella myöhemmin. 

Uudistunut Kalasataman Pyörätalli aukeaa  

Uudistunut Kalasataman Pyörätalli aukeaa 28.4. Pyörätallin kulunvalvonta on uudistunut ja talli on entistä turvallisempi ja helppokäyttöisempi. Vanhojen kaksikerrostelineiden tilalle on asennettu kaaritelineitä, jotka ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia pyörille. Myös suurille tavarapyörille on saatu lisää paikkoja.  

Kaisantunnelin ja Kalasataman Pyörätallien käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen. 

Rekisteröidy käyttäjäksi HSL:n sivuilla.

