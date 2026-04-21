Kaisantunnelin Pyörätallissa vuosipesu - Kalasataman Pyörätalli aukeaa
24.4.2026 15:11:39 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Vuosipesun ajaksi Kaisantunnelin Pyörätalli on kiinni 5.5.2026. Pyörätallin on oltava tyhjänä pyöristä ja kaappiin jätetyistä tavaroista maanantaina 4.5.2026 klo 23 mennessä. Kalasataman Pyörätalli aukeaa jälleen 28.5.
Viihtyvyyden ylläpitämiseksi pyörätalli pestään ja varustelu tarkastetaan. Vuosipesun ajan telineet ja säilytyskaapit puhdistetaan ja varustelu huolletaan ja tarkastetaan. Pyörien ja siirtokehotusmerkit asetetaan pyörätallin oville torstaina 30.4.2026. Pyörää voi silti säilyttää pyörätallissa maanantaina 4.5.2026 klo 23.
Jos tavaroitasi unohtuu puhdistuksen ajaksi pyörätallin tiloihin, ne siirretään pois ja niitä voi tiedustella myöhemmin.
Uudistunut Kalasataman Pyörätalli aukeaa
Uudistunut Kalasataman Pyörätalli aukeaa 28.4. Pyörätallin kulunvalvonta on uudistunut ja talli on entistä turvallisempi ja helppokäyttöisempi. Vanhojen kaksikerrostelineiden tilalle on asennettu kaaritelineitä, jotka ovat helppokäyttöisiä ja turvallisia pyörille. Myös suurille tavarapyörille on saatu lisää paikkoja.
Kaisantunnelin ja Kalasataman Pyörätallien käyttö on maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen.
Rekisteröidy käyttäjäksi HSL:n sivuilla.
Yhteyshenkilöt
Ari KoponenKaupunkiliikenne Oy, kiinteistöpalvelusuunnittelijaPuh:09 310 70436ari.koponen@kaupunkiliikenne.fi
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
