Rakennusliike Soimu rakentaa seitsenkerroksisen vuokratalon Savonlinnaan
27.4.2026 14:48:54 EEST | Rakennusliike Soimu Oy | Tiedote
Rakennusliike Soimu on aloittanut uuden asuinkerrostalon rakennustyöt Savonlinnassa osoitteessa Kipparinkatu 21. Savonlinnan Vuokratalot Oy:n tilaama Kipparintorni 3 -hanke käynnistyi 6. huhtikuuta 2026, ja sen on määrä valmistua kesäkuussa 2027.
Uuteen seitsenkerroksiseen vuokrataloon nousee yhteensä 39 nykyaikaista asuntoa, jotka vastaavat alueen asuntokysyntään. Kooltaan asunnot ovat kompakteja ja tehokkaasti suunniteltuja 32–44 neliömetrin koteja. Rakennuksen kokonaisbruttoala on noin 2200 neliömetriä.
Kipparintorni 3 toteutetaan jaettuna urakkana, jossa Rakennusliike Soimu toimii rakennusteknisten töiden urakoitsijana sekä kohteen pääurakoitsijana. Hankkeen kustannusarvo on noin 7 miljoonaa euroa.
Soimun työpäällikkö Harri Kekkonen kommentoi käynnistynyttä hanketta:
”Arvostamme Savonlinnan Vuokratalot Oy:n luottamusta Soimun osaamiseen. Yhteistyö on ollut alusta alkaen erittäin rakentavaa ja ratkaisukeskeistä.”
"Tällaiset hankkeet ovat nykysuhdanteessa ensiarvoisen tärkeitä koko alueen työllisyydelle. On hienoa, että voimme yhdessä tilaajan kanssa tarjota paitsi laadukkaita koteja asukkaille, myös töitä rakennusalan rautaisille ammattilaisille.”
Kohteen perustiedot:
- Kohde: Kipparintorni 3
- Osoite: Kipparinkatu 21, 57100 Savonlinna
- Tilaaja: Savonlinnan Vuokratalot Oy
- Laajuus: 7 kerrosta, 39 asuntoa (32–44 m²), n. 2200 brm²
- Aikataulu: Työt aloitettu 6.4.2026, arvioitu valmistuminen 06/2027
Lisätietoja:
Harri Kekkonen || Työpäällikkö
040 712 8459 || harri.kekkonen@soimu.fi
