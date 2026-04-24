Lupa- ja valvontavirasto

Rauman vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeen YVA-ohjelma nähtävillä

27.4.2026 09:01:16 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Luoto Energia Oy ja Rauman Satama Oy ovat toimittaneet yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Rauman Iso Järviluodon saarelle suunnitellusta vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 22.5.2026 asti.

Suunniteltu Power-to-gas-tuotantolaitos sijoittuu Rauman Iso Järviluodon saarelle Rauman sataman läheisyyteen. Laitoksessa tullaan valmistamaan synteettistä metaania (eNG) vedystä ja hiilidioksidista. Tuotantokapasiteetti lopputuotteena valmistettavalle synteettiselle metaanille on enimmillään 163 000 tonnia vuodessa.

Hankealueen toimintoihin sisältyy vedyn tuotanto elektrolyysillä, metanoinnin ja nesteytyksen prosessit sekä varastointi- ja jakelutoiminnot. Tuotantolaitoksen lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyvät uusi satamalaituri, 400 kV voimajohto Hevossuolta Iso Järviluotoon, sekä hiilidioksidin siirtoputki.

Arviointiohjelmassa tarkastellaan hankkeelle neljää vaihtoehtoa (VE1a, VE1b, VE2a, VE2b) ja VE0-vaihtoehtoa (hanketta ei toteuteta). Vaihtoehtoihin voi tutustua hankkeen sivulla www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA.

Arviointiohjelma on julkaistu 23.4.2026 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa   www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua myös painettuna nidoksena seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

  • Palvelupiste Pyyrman (Valtakatu 2A, 26100 Rauma)
  • Rauman pääkirjasto (Alfredinkatu 1, 26100 Rauma).

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään maanantaina 4.5.2026 klo 17.30–19.30 Scandic Rauma -hotellilla (Aittakarinkatu 9, 26100 Rauma). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17 alkaen. Esittelytilaisuutta voi myös seurata etäyhteyden kautta. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivulla www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA.

raumayvametaaniympäristövaikutuksetvetytuotanto

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen: Lupa- ja valvontavirasto, Kirsi Nieminen, p. 0295 255 406, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava:
- Luoto Energia Oy, Erik Trast, p. 050 530 3705, etrast@cpc-germania.com.
- Rauman Satama Oy, Janne Virta, p. 040 720 3335, janne.virta@portofrauma.com

YVA-konsultti: Afry Finland Oy, Joni Nyyssönen, 050 576 8426, joni.nyyssonen@afry.com

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

