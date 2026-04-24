Rauman vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeen YVA-ohjelma nähtävillä
27.4.2026 09:01:16 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Luoto Energia Oy ja Rauman Satama Oy ovat toimittaneet yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Rauman Iso Järviluodon saarelle suunnitellusta vedyn ja metaanin tuotantolaitoshankkeesta. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 22.5.2026 asti.
Suunniteltu Power-to-gas-tuotantolaitos sijoittuu Rauman Iso Järviluodon saarelle Rauman sataman läheisyyteen. Laitoksessa tullaan valmistamaan synteettistä metaania (eNG) vedystä ja hiilidioksidista. Tuotantokapasiteetti lopputuotteena valmistettavalle synteettiselle metaanille on enimmillään 163 000 tonnia vuodessa.
Hankealueen toimintoihin sisältyy vedyn tuotanto elektrolyysillä, metanoinnin ja nesteytyksen prosessit sekä varastointi- ja jakelutoiminnot. Tuotantolaitoksen lisäksi hankekokonaisuuteen sisältyvät uusi satamalaituri, 400 kV voimajohto Hevossuolta Iso Järviluotoon, sekä hiilidioksidin siirtoputki.
Arviointiohjelmassa tarkastellaan hankkeelle neljää vaihtoehtoa (VE1a, VE1b, VE2a, VE2b) ja VE0-vaihtoehtoa (hanketta ei toteuteta). Vaihtoehtoihin voi tutustua hankkeen sivulla www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA.
Tutustu arviointiohjelmaan
Arviointiohjelma on julkaistu 23.4.2026 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua myös painettuna nidoksena seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
- Palvelupiste Pyyrman (Valtakatu 2A, 26100 Rauma)
- Rauman pääkirjasto (Alfredinkatu 1, 26100 Rauma).
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään maanantaina 4.5.2026 klo 17.30–19.30 Scandic Rauma -hotellilla (Aittakarinkatu 9, 26100 Rauma). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17 alkaen. Esittelytilaisuutta voi myös seurata etäyhteyden kautta. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivulla www.ymparisto.fi/vedyn-ja-metaanin-tuotantolaitos-Rauma-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen: Lupa- ja valvontavirasto, Kirsi Nieminen, p. 0295 255 406, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava:
- Luoto Energia Oy, Erik Trast, p. 050 530 3705, etrast@cpc-germania.com.
- Rauman Satama Oy, Janne Virta, p. 040 720 3335, janne.virta@portofrauma.com
YVA-konsultti: Afry Finland Oy, Joni Nyyssönen, 050 576 8426, joni.nyyssonen@afry.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Työntekijä putosi A-tikkailta – työnantajan syytteet työturvallisuusrikoksista hylättiin24.4.2026 11:29:45 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet työturvallisuusrikoksista helmikuussa 2023 sattuneessa työtapaturmassa. Oikeudenkäynnissä jäi näyttämättä, että vastaajat olisivat miltään osin syyllistyneet syytteessä tarkoitettuihin työturvallisuusrikoksiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.4.2026.
Korsnäsin Poikelin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista perusteltu päätelmä21.4.2026 14:41:27 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Poikel Vindkraft Oy:n Poikelin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Perusteltu päätelmä Puolangan biokaasulaitoksen laajennushankkeesta21.4.2026 11:45:00 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän Puolangan biokaasulaitoksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Myyntiluvattomia lääkkeitä potilaiden hoidossa käyttäneen Nordicshape Oy:n toiminta keskeytettiin20.4.2026 07:56:42 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto teki 8.4.2026 ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Espoossa sijaitsevan terveydenhuollon palveluntuottaja Nordicshape Oy:n esteettisen klinikan toimitiloihin ja määräsi välittömästi yrityksen terveydenhuollon palvelutuotannon keskeytettäväksi. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksella useita potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita.
Keliber Technology Oy:n Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisen sekä vesienjohtamisen YVA-menettely käynnistyy16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keliber Technology Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisesta sekä vesienjohtamisen muutoksesta. Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 15.5.2026 asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme