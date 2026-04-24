SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen toiminnasta paistaa epätoivo, kun se yrittää vierittää vastuuta järjestöleikkauksista oppositiolle

SDP:n Kiuru: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talous- ja työllisyystavoitteissaan – silti hyvinvointivaltion rajoittaminen jatkuu puskutraktorilla 24.4.2026 14:56:29 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru arvostelee kovin sanoin hallituksen uusia päätöksiä leikata jälleen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kiurun mukaan on perin kummallista, että hallitus, joka on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan keskeisissä talous- ja työllisyystavoitteissaan, jatkaa silti suomalaisen hyvinvointivaltion purkamista kylmästi ja määrätietoisesti.