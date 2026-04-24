SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen toiminnasta paistaa epätoivo, kun se yrittää vierittää vastuuta järjestöleikkauksista oppositiolle
24.4.2026 15:09:22 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kokoomuksen johdolla suomalaisten arjen palveluita heikennetään ennen näkemättömällä tavalla. Vastuuta pakoileva kykypuolue vierittää syytä omista vahingollisista päätöksistään oppositiolle, huomauttaa SDP:n Saku Nikkanen.
- On valitettava tosiasia, että järjestötkin joutuvat rahoituksellaan ottamaan osaa valtion talouden tasapainottamiseen. Siitä huolimatta SDP on jokaisessa omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt järjestöille suurempaa rahoitusta kuin mitä hallitus, Nikkanen muistuttaa.
SDP esitti omassa vaihtoehdossaan vuodelle 2026 järjestöille 10 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Vuodelle 2025 SDP esitti 32 miljoonaa enemmän. Vuodelle 2024 esitettiin, että avustussäästöt pitäisi tehdä kokonaisuudistuksen kautta eikä painotetusti sote-järjestöille.
- Me emme hyväksy hallituksen esittämiä järjestöleikkauksia. Erityisesti nämä tuoreimmat, poliittisin perustein tehdyt leikkaukset ovat pöyristyttäviä, mutta niin vain Kokoomus nämäkin kehysriihessä kuittasi. Vaihtoehtoja olisi ollut, mutta hallitus teki kylmien, arjesta vieraantuneiden arvojensa mukaisen päätöksen, Nikkanen lataa.
- Järjestöt ovat jo kantaneet suuren taakan, vieläkö heiltä vaaditaan lisää? Eikö todellakaan mistään muualta olisi voinut säästää, Nikkanen kysyy ja muistuttaa hallituksen päättämästä liki miljardin suuruisesta, tehottomasta yhteisöveroalennuksesta.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
