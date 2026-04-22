EPSI Ratingin mukaan ammattimaisten tilaajien kokemukset talonrakennusurakoinnista paranivat entisestään
27.4.2026 06:00:00 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Talonrakennusurakoinnin asiakastyytyväisyys nousi EPSI Rating -tutkimuksessa ennätyksellisen korkeaksi myös muihin toimialoihin verrattuna. Sekä yksityisen että julkisen sektorin ammattimaiset tilaajat ovat pääurakoitsijoihin keskimäärin erittäin tyytyväisiä.
Toista kertaa toteutetun talonrakennusurakointia koskevan vuosittaisen tutkimuksen asiakastyytyväisyysindeksi oli toimialatasolla 80,6. Se on korkeampi kuin kuluttajakokemusta mittaavan uudisasuntorakentamisen viime vuotta koskeva tulos 78,8 tai muiden B2B-toimialojen keskiarvo 72,3. EPSI Ratingin indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa yli 75 tarkoittaa erittäin tyytyväistä.
Ammattitilaajien asiakaskokemus syntyy usean tekijän yhteisvaikutuksesta, jossa ratkaisevia ovat yhteistyö, vuoropuhelu ja projektin sujuvaisuus. Keskeinen tekijä on aikataulussa pysyminen, joka oli parantunut edellisvuoden 56 prosentista 86 prosenttiin.
”Tulokset viittaavat siihen, että rakennusyhtiöt ovat panostaneet laajasti projektinhallintaan ja toteutuksen ennakoitavuuteen”, EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen sanoo.
Arvio tuotteiden ja palveluiden laadusta oli noussut viime vuodesta, ja toimialan keskiarvo ylittää 82 indeksipistettä.
Taustavoima-analyysin mukaan ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden merkitys asiakastyytyväisyydessä on kasvanut. Laitisen mukaan ympäristövastuullisuus on siirtymässä osaksi ydintekemistä ja kuvastaa laajempaa käsitystä toimijan laadusta ja kyvykkyydestä.
Mukana vertailussa olivat tällä kertaa Hartela, Peab, Skanska ja YIT. Näistä Hartela nousi edellisvuoden tapaan ykköseksi onnistuttuaan useilla asiakaskokemuksen osa-alueilla kiitettävästi. Sen asiakastyytyväisyysindeksi oli peräti 84,1. Kaikki vertailuun osallistuneet yritykset ylsivät erinomaiseen tulokseen.
Toimialatuloksiin sisältyy nyt myös Muut-ryhmä, jonka arvio on matalampi kuin vertailuun osallistuneilla yrityksillä. Muut-ryhmän tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia otoksen pienen koon vuoksi.
EPSI Rating Talonrakennusurakointi 2025 -tutkimuksen kohteena oli vuosina 2024 - 2025 eri puolille Suomea valmistuneita kilpailutettuja tai neuvottelu-urakoina toteutettuja suuria hankkeita, kuten kouluja, sairaaloita, toimitiloja ja vuokrataloja. Rakennus- ja urakkatyyppien jakauma vaihteli yhtiöittäin. Tutkimuksessa tehtiin ensin kvantitatiivinen tiedonkeruu, jonka pohjalta toteutettiin syvempi kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin sata tilaajien edustajaa sekä valmistuneiden kohteiden loppukäyttäjää. EPSI Rating on riippumaton ja voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland, puh. 050 406 8796, heidi.laitinen@epsi-finland.org
Merja VuoripuroJohtaja, viestintä ja vastuullisuus
Mediayhteydet, haastattelupyynnöt, mediatilaisuudet
Liitteet
Linkit
Rakennusteollisuus RT
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme