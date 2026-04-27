Presidentti Sauli Niinistö haastattelee kirjailija Mihail Šiškiniä Akateemisen Kirjatalossa 28. huhtikuuta
27.4.2026 11:44:03 EEST | Adlibris Finland Oy | Tiedote
Akateeminen Kirjakauppa ja WSOY järjestävät tiistaina 28. huhtikuuta 2026 Kohtaamispaikka-tilaisuuden Helsingin Kirjatalossa. Presidentti Sauli Niinistö haastattelee venäläistä kirjailijaa Mihail Šiškiniä tämän teoksesta Tulevaisuus. Mihin Venäjä oikein on matkalla. Haastattelu käydään englanniksi. Tilaisuus on avoin kaikille.
Mihail Šiškinin teos on viiltävä läpileikkaus maasta ja kansasta, joka mennyttä suuruutta etsiessään on unohtanut huomisen. Kirja esittää kysymyksiä, jotka koskettavat koko maailmaa: Miten venäläiset näkevät oman maansa tulevaisuuden? Uskovatko he olevansa matkalla loistavaan huomiseen vai uuteen neuvostodiktatuuriin? Mitä he toivovat – ja mitä pelkäävät?
Presidentti Niinistö on yksi Suomen tunnetuimmista Venäjä-asiantuntijoista, ja hänen ja Šiškinin välinen keskustelu lupaa olla poikkeuksellisen ajankohtainen ja syvällinen.
Kirjatalo – kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikka
Vuonna 1893 perustettu Akateeminen Kirjakauppa tunnetaan aktiivisesta roolistaan suomalaisessa kulttuurielämässä. Helsingin Kirjatalo on Pohjoismaissa ainutlaatuinen kirjallisuuden ja kulttuurin tila, jossa kirjailijat ja lukijat ovat kohdanneet vuosikymmenten ajan. Kohtaamispaikka-tilaisuudet ovat osa tätä perinnettä.
Pohjoismaiden suurin kirjakauppa Adlibris on omistanut Akateemisen Kirjakaupan vuoden 2026 alusta ja on sitoutunut Kirjatalon ja Akateemisen Kirjakaupan kehittämiseen kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikkoina.
Tapahtuman tiedot
Aika: Tiistai 28.4.2026 kello 17.00–17.45
Paikka: Helsinki Kirjatalo, Keskuskatu 1, 00100 Helsinki
Kieli: Haastattelu englanniksi
Pääsy: Vapaa, tilaisuus on avoin kaikille
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuuli LeppänenViestintäpäällikköWSOYPuh:0405646734
Kristiina AjpeViestintäpäällikköAdlibrispress@adlibris.com
Linkit
Tietoa Adlibriksesta
Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, josta löydät yli 13 miljoonaa kirjaa ja uusimmat pelit, askartelutarvikkeet, langat sekä muut nykyaikaisen kirjakaupan tuotteet. Bonnier-konserniin kuuluvan Adlibriksen osia ovat myös Ruotsissa toimivat Campusbokhandeln sekä Adlibris Pocket. Vuodesta 2026 alkaen yhtiö on omistanut myös kirjakauppaketju Akateemisen Kirjakaupan
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Adlibris Finland Oy
President Sauli Niinistö intervjuar författaren Mihail Šiškin på Träffpunkten i Bokhuset den 28 april27.4.2026 12:20:33 EEST | Pressmeddelande
Akademiska Bokhandeln och WSOY arrangerar ett Träffpunkten-evenemang i Bokhuset i Helsingfors tisdagen den 28 april 2026. President Sauli Niinistö intervjuar den ryske författaren Mihail Šiškin om hans bok Tulevaisuus. Mihin Venäjä oikein on matkalla (Krig eller fred: Ryssland och väst – ett närmande). Intervjun hålls på engelska. Evenemanget är öppet för alla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme