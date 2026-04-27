Presidentti Sauli Niinistö haastattelee kirjailija Mihail Šiškiniä Akateemisen Kirjatalossa 28. huhtikuuta

27.4.2026 11:44:03 EEST | Adlibris Finland Oy | Tiedote

Akateeminen Kirjakauppa ja WSOY järjestävät tiistaina 28. huhtikuuta 2026 Kohtaamispaikka-tilaisuuden Helsingin Kirjatalossa. Presidentti Sauli Niinistö haastattelee venäläistä kirjailijaa Mihail Šiškiniä tämän teoksesta Tulevaisuus. Mihin Venäjä oikein on matkalla. Haastattelu käydään englanniksi. Tilaisuus on avoin kaikille.

Presidentti Sauli Niinistö haastattelee venäläistä kirjailijaa Mihail Šiškiniä Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalla Helsingissä 28. huhtikuuta

Mihail Šiškinin teos on viiltävä läpileikkaus maasta ja kansasta, joka mennyttä suuruutta etsiessään on unohtanut huomisen. Kirja esittää kysymyksiä, jotka koskettavat koko maailmaa: Miten venäläiset näkevät oman maansa tulevaisuuden? Uskovatko he olevansa matkalla loistavaan huomiseen vai uuteen neuvostodiktatuuriin? Mitä he toivovat – ja mitä pelkäävät?

Presidentti Niinistö on yksi Suomen tunnetuimmista Venäjä-asiantuntijoista, ja hänen ja Šiškinin välinen keskustelu lupaa olla poikkeuksellisen ajankohtainen ja syvällinen.

Kirjatalo – kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikka

Vuonna 1893 perustettu Akateeminen Kirjakauppa tunnetaan aktiivisesta roolistaan suomalaisessa kulttuurielämässä. Helsingin Kirjatalo on Pohjoismaissa ainutlaatuinen kirjallisuuden ja kulttuurin tila, jossa kirjailijat ja lukijat ovat kohdanneet vuosikymmenten ajan. Kohtaamispaikka-tilaisuudet ovat osa tätä perinnettä.

Pohjoismaiden suurin kirjakauppa Adlibris on omistanut Akateemisen Kirjakaupan vuoden 2026 alusta ja on sitoutunut Kirjatalon ja Akateemisen Kirjakaupan kehittämiseen kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikkoina.


Tapahtuman tiedot

Aika: Tiistai 28.4.2026 kello 17.00–17.45
Paikka: Helsinki Kirjatalo, Keskuskatu 1, 00100 Helsinki
Kieli: Haastattelu englanniksi
Pääsy: Vapaa, tilaisuus on avoin kaikille

Tuuli Leppänen
Viestintäpäällikkö
WSOY

Puh:0405646734

Tietoa Adlibriksesta

Adlibris on Pohjoismaiden suurin verkkokirjakauppa, josta löydät yli 13 miljoonaa kirjaa ja uusimmat pelit, askartelutarvikkeet, langat sekä muut nykyaikaisen kirjakaupan tuotteet. Bonnier-konserniin kuuluvan Adlibriksen osia ovat myös Ruotsissa toimivat Campusbokhandeln sekä Adlibris Pocket. Vuodesta 2026 alkaen yhtiö on omistanut myös kirjakauppaketju Akateemisen Kirjakaupan

President Sauli Niinistö intervjuar författaren Mihail Šiškin på Träffpunkten i Bokhuset den 28 april27.4.2026 12:20:33 EEST | Pressmeddelande

Akademiska Bokhandeln och WSOY arrangerar ett Träffpunkten-evenemang i Bokhuset i Helsingfors tisdagen den 28 april 2026. President Sauli Niinistö intervjuar den ryske författaren Mihail Šiškin om hans bok Tulevaisuus. Mihin Venäjä oikein on matkalla (Krig eller fred: Ryssland och väst – ett närmande). Intervjun hålls på engelska. Evenemanget är öppet för alla.

