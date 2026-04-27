Presidentti Sauli Niinistö haastattelee kirjailija Mihail Šiškiniä Akateemisen Kirjatalossa 28. huhtikuuta

Mihail Šiškinin teos on viiltävä läpileikkaus maasta ja kansasta, joka mennyttä suuruutta etsiessään on unohtanut huomisen. Kirja esittää kysymyksiä, jotka koskettavat koko maailmaa: Miten venäläiset näkevät oman maansa tulevaisuuden? Uskovatko he olevansa matkalla loistavaan huomiseen vai uuteen neuvostodiktatuuriin? Mitä he toivovat – ja mitä pelkäävät?

Presidentti Niinistö on yksi Suomen tunnetuimmista Venäjä-asiantuntijoista, ja hänen ja Šiškinin välinen keskustelu lupaa olla poikkeuksellisen ajankohtainen ja syvällinen.

Kirjatalo – kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikka

Vuonna 1893 perustettu Akateeminen Kirjakauppa tunnetaan aktiivisesta roolistaan suomalaisessa kulttuurielämässä. Helsingin Kirjatalo on Pohjoismaissa ainutlaatuinen kirjallisuuden ja kulttuurin tila, jossa kirjailijat ja lukijat ovat kohdanneet vuosikymmenten ajan.

Pohjoismaiden suurin kirjakauppa Adlibris on omistanut Akateemisen Kirjakaupan vuoden 2026 alusta ja on sitoutunut Kirjatalon ja Akateemisen Kirjakaupan kehittämiseen kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamispaikkoina.



Tapahtuman tiedot

Aika: Tiistai 28.4.2026 kello 17.00–17.45

Paikka: Helsinki Kirjatalo, Keskuskatu 1, 00100 Helsinki

Kieli: Haastattelu englanniksi

Pääsy: Vapaa, tilaisuus on avoin kaikille