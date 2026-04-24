Naisten Futsal-Liigan finaalit käynnistyvät alkavana viikonloppuna

24.4.2026 16:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Naisten Futsal-Liigakauden huipennus on käsillä, ja finaalisarja käynnistyy lauantaina 25. huhtikuuta. Finaaleissa kohtaavat mikkeliläinen PU-62 ja tamperelainen Ilves FS. Mestaruus ratkeaa paras viidestä -järjestelmällä pelattavassa finaalisarjassa.

Finaalisarja käynnistyy lauantaina 25. huhtikuuta. Elna Rikkinen Palloliitto

Runkosarjassa PU-62 sijoittui neljänneksi, ja voitti välierissä viime vuoden hopeamitalistin HIFK FS:n otteluvoitoin 3–1. PU-62 on finaaleissa seurahistoriansa ensimmäistä kertaa.

Runkosarjan kuudenneksi sijoittunut Ilves FS kaatoi puolivälierissä runkosarjan kolmanneksi sijoittuneen Palokan Riennon, ja välierissä runkosarjan voittajan ja hallitsevan Suomen mestari RaiFun suoraan kolmessa ottelussa.

Finaalisarjan ensimmäinen ottelu pelataan lauantaina 25.5. klo 15.00 Mikkelin Rantakeitaalla. Samana päivänä klo 13.00, juuri ennen finaalia, pronssiottelussa kohtaavat RaiFu ja HIFK FS Kerttulan liikuntahallissa.

Miesten Futsal-Liigassa Akaa Futsal on yhden voiton päässä mestaruudesta. Kolmas finaali pelataan Valkeakoskella lauantaina 25.4. klo 14.00 ja tarvittaessa jatketaan sunnuntaina 26.4. Akaalla klo 16.00.

Kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut ovat katsottavissa osoitteessa futsalliiga.tv.

Otteluohjelmat:

Naisten Futsal-Liiga
Miesten Futsal-Liiga

Lisätietoja: 

Elna Rikkinen
Futsal-Liigojen sisällöntuottaja
elna.rikkinen@palloliitto.fi
p. 044 990 9674


Kuvat

