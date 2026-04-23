Kevätmyrsky kurittaa viikonloppuna maan etelä- ja keskiosia
24.4.2026 15:50:10 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Pohjoistuuli voimistuu jo lauantaina iltapäivällä maan länsiosassa ja leviää sunnuntaina maan etelä- ja keskiosiin aiheuttaen vahinkoja. Runsaimmat lumisateet osuvat maan keski- ja itäosiin ja tekevät ajokelistä hetkittäin jopa erittäin huonon.
Ilmatieteen laitoksen 24. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan viikonlopuksi luoteesta Suomeen saapuva matalapaine voi aiheuttaa merkittävää haittaa ja vahinkoja.
Matalapaineeseen liittyvät ensimmäiset pilvet ovat saapuneet maan länsiosaan perjantaina iltapäivällä. Ensi yönä vesi- ja lumisateita leviää erityisesti maan keskiosaan. Lauantain aikana matalapaineen keskuksen ennustetaan liikkuvan Vaasa-Kotka-linjaa pitkin kaakkoon. Sen eteläpuolella sateet tulevat pääosin vetenä ja jäävät melko vähäisiksi, enimmäkseen alle viiteen millimetriin. Lauantai-iltana ja sunnuntain vastaisena yönä sataa myös lunta.
Vaasa-Kotka-linjan itä- ja pohjoispuolella sade tulee yleisemmin räntänä tai lumena. Sademäärät voivat kasvaa varsin runsaiksi: sadetta kertyy 5–15 millimetriä, idässä paikoin jopa yli 20 millimetriä. Sateet väistyvät suurelta osin yön aikana, mutta maan itäisimmissä osissa lumisade saattaa jatkua ajoittain sakeana pitkälle sunnuntaihin asti.
“Lumisateiden ennustetaan huonontavan ajokeliä etenkin yöaikaan Keski-Pohjanmaalta Etelä-Karjalaan ulottuvalla alueelta. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa ajokeli voi muuttua lyhytaikaisesti huonoksi”, arvioi Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Voimistuvat tuulet aiheuttavat runsaasti vahinkoja
Matalapaineeseen liittyvä voimakas pohjoisen ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua Pohjanmaan rannikolta alkaen jo lauantaina päivällä. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla tuuli on hyvin puuskaista laajemminkin maan länsiosassa, sen itäisiä osia lukuun ottamatta.
Sunnuntaiksi tuuli voimistuu myös maan itäosassa. Voimakas ja puuskainen pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa laajimmillaan sunnuntaina. Maksimipuuskat ovat enimmäkseen 15–20 metriä sekunnissa, aukeilla alueilla ja länsirannikon tuntumassa paikoin yli 21 metriä sekunnissa. Yleisesti ottaen voimakkaimmat puuskat painottuvat maan eteläosaan. Tuuliennusteissa on kuitenkin vielä epävarmuuksia, jotka liittyvät matalapaineen reittiin ja sen syvenemiseen.
“Talvinen matalapaine tähän aikaan vuodesta voi johtaa mittaviin tuulivahinkoihin, sillä maaperä on roudaton ja päiväsaikaan voimakas auringonsäteily voimistaa puuskia. Lisäksi tuulitilanteen pitkäkestoisuus ja harvinainen tuulensuunta lisäävät todennäköisyyttä vahingoille”, Nyman sanoo.
Maanantain vastaiseksi yöksi tuulet heikkenevät, mutta matalapaine pysyttelee Suomen itäpuolelle vielä alkuviikon ajan, joten tuulisia päiviä on odotettavissa myös maanantaina ja tiistaina.
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde). Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme