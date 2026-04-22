Päällystystyöt alkavat vapun jälkeen: Uudellamaalla myös alempaa tieverkkoa päällystetään

24.4.2026 16:10:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Päällystystyöt käynnistyvät Uudellamaalla vapun jälkeen 4.5., ja tämänhetkisen arvion mukaan Uudellamaalla päällystetään tänä vuonna noin 250–300 kilometriä tietä. Korjausvelkarahoitus mahdollistaa poikkeuksellisesti myös alemman tieverkon teiden päällystämisiä.

Päällystystyöt ajoittuvat pääosin alkukesään touko-heinäkuulle, vaikka tarkkaa huippukohtaa on vielä vaikea ennustaa. Kausi tarkentuu sitä mukaa, kun päällystysohjelma valmistuu ja viimeisetkin kohteet kilpailutetaan kevään ja kesän aikana.

Päätieverkko kaipaa useammin päällystämistä nastarenkaiden aiheuttaman urautumisen vuoksi

Uudellamaalla päällystystöissä painopiste on paitsi vilkkaasti liikennöidyssä päätieverkossa, myös alemmalla tieverkolla. Vilkasta verkkoa joudutaan päällystämään vuosittain suuria määriä erityisesti nastarengaskulutuksen aiheuttaman urautumisen vuoksi.

Tänä vuonna käytössä oleva korjausvelkarahoitus tuo kuitenkin lisää liikkumavaraa kohdentamiseen.

”Korjausvelkarahoituksen turvin pystymme päällystämään myös hiljaisempia teitä, joissa vauriot ja päällysteen ikääntyminen ovat keskeisin syy uusimistarpeeseen. Ilman tätä rahoitusta rahat riittäisivät vain vilkkaimman verkon päällystämiseen", kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen toteaa.

Kuntotiedot ratkaisevat kohteet

Päällystyskohteiden valintaa ohjaavat Väyläviraston toimintalinjat ja ajantasainen kuntotieto. Ensisijaisesti turvataan vilkkaimman tieverkon nykykunto. Päällystystarve määräytyy muun muassa tien luokan, liikennemäärän, nopeusrajoituksen ja urasyvyyden perusteella.

Esimerkiksi moottoriteillä sallitaan pienempi urasyvyys kuin alemmilla maanteillä vesiliirtoriskin vuoksi. Alemmalla tieverkolla kohteiden priorisointiin vaikuttavat erityisesti tien kunto ja liikennemäärät.

Kevään aikana saadaan tarkempi kuva vilkkaan verkon urasyvyydestä, minkä jälkeen voidaan lopullisesti arvioida, kuinka paljon rahoitusta jää alemmalle tieverkolle.

Päällystyskilometrien arvio, 250–300 km, elää vielä. Bitumin ja öljyn hinnan nousu voi pienentää toteutuvia päällystysmääriä. Tähän on varauduttu kilpailuttamalla osa kohteista vasta myöhemmin kesällä.

Tieto työmaista löytyy verkosta

Urakoitsijat vastaavat työmaiden aikataulutuksesta, ja tiedot päivittyvät Suomen Väylät -palveluun sitä mukaa, kun kohteet varmistuvat. Ajantasaiset liikennetilanteet ja mahdolliset viivytykset löytyvät Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.

Päällystystyöt pyritään tekemään vilkkaalla tieverkolla pääosin yöaikaan tai ruuhkien ulkopuolella, mutta alemmalla verkolla työmaat voivat aiheuttaa lyhyitä viivytyksiä myös päivällä.

”Päällystyskohteilla työskennellään koneiden lisäksi jalkaisin. Alennettuja nopeusrajoituksia ja erityistä varovaisuutta on tärkeää noudattaa työmaiden kohdalla”, Nevalainen muistuttaa.

Yhteyshenkilöt

Elinvoimakeskus, kunnossapitoyksikön projektipäällikkö Niklas Nevalainen, puh. +358 295 021 234, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Päällystystyökone ja työmiehiä Massbyntiellä, Sipoo.
Päällystystöitä Massbyntiellä Sipoossa.
Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

