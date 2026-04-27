Tutkimus: Uhrius ei ole neutraalia, vaan vallankäytön väline terrorismikeskusteluissa

Vuonna 2011 paljastunut useisiin rasistisiin murhiin syyllistynyt uusnatsisolu NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) sekä ISISin vuonna 2016 Berliinin Breitscheidplatzin joulumarkkinoille tekemä terrori-isku herättivät Saksassa kiivasta keskustelua terrorismin uhreihin liittyen. Ylä-Mattila tarkasteli näihin tapauksiin liittyviä parlamentaarisia debattipuheita, päivittäislehtiä sekä sosiaalisen median tviittejä.

Parlamentaarisissa puheissa uhriuden avulla muun muassa puolustettiin viranomaisia, haettiin hyväksyntää turvallisuustoimille ja pyrittiin rakentamaan yhteisöllisyyttä. Uhrius toimi myös puoluepoliittisena ja oman poliittisen imagonrakennuksen välineenä. Erilaisilla uhrikonstruktioilla rakennettiin esimerkiksi kuvaa omasta puolueesta muita parempana uhrien puolestapuhujana sekä profiloiduttiin tietyn puolueen uudeksi edustajaksi uhriutumisen keinoin. Tutkimus paljasti yleisen tason lisäksi myös eroja eri terrorismitapausten uhrien välillä. Sosiaalisessa mediassa uhrien muistamista ei haluttu jakaa, vaan käytiin kilpailua siitä, keiden uhreja pidettiin suremisen arvoisina. Tämä näkyi erityisesti pyrkimyksenä korvata NSU:n uhrien muisto Berliinin iskun uhrien muistamisella. Suremisenarvoisuutta mitattiin mm. uhrien määrällä, ajankohtaisuudella sekä sen mukaan, mikä ideologia koettiin suurimmaksi riskiksi.

”Lehdistössä ääri-islamistisen terrorismin uhrit saivat enemmän tilaa kertoa traumaattisista kokemuksistaan kuin äärioikeistoterrorismin uhrit. NSU:n uhrien traumat jäivät usein taka-alalle, kun media keskittyi korostamaan uhrien esittämiä rasismisyytöksiä viranomaisia kohtaan”, Ylä-Mattila tiivistää.

Kenet näemme uhrina?

Tutkimus ei ainoastaan analysoi eroja terrorismitapausten uhrien välillä, vaan myös sen, ketkä jäävät uhriuden rajauksen ulkopuolelle. Yhtenä tutkimuksen merkittävänä havaintona Ylä-Mattila nostaa esiin ensiauttajien – ammattilaisten sekä maallikkojen – marginaalisen osuuden yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuskirjallisuus tunnistaa heidät kuitenkin yhtenä potentiaalisena uhriryhmänä, ja Berliinin iskun ensiauttajia on myös kertonut traumatisoitumisestaan.

”Tutkimus osoittaa kiistatta tarpeen kohdistaa tutkimusta jatkossa juuri ensiauttajiin. Koska uhri-status on vahvasti yhteiskunnan muokkaamaa, on tärkeää tarkastella sitä, miten kuvaamme eri ihmisryhmiä ja keitä sisällytämme keskusteluun. Vaarana on, että peittämällä esimerkiksi ammattiauttajien traumatisoitumista rakennamme ja vahvistamme kuvaa heistä haavoittumattomina sankareina. Tämä ei tietenkään ole koko totuus ja voi heikentää myös auttajien halua ja kykyä hakeutua tarvittaessa avun piiriin”, Ylä-Mattila korostaa.

Terrorismi vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan

Ylä-Mattila katsoo, että yhteiskunnallisen valta-aseman vuoksi erityisesti poliitikkojen, toimittajien ja tutkijoiden tulisi lähestyä uhriutta kielenkäytössä kriittisesti. Tuotetaanko uhriutta kielellisesti tiettyjä tarkoitusperiä varten? Avuksi tähän on monilukutaidon kehittäminen kaikenikäisten keskuudessa.

”Olen tyytyväinen, että monilukutaito on nykyään keskeinen elementti perusopetuksessa. Kriittinen tekstinymmärrys ja -tuotto ovat kuitenkin olennaisia taitoja meille kaikille. Jotta voimme kehittää tasa-arvoista yhteiskuntaa, on syytä tarkastella, miten puhumme uhreista ja jäävätkö tietyt ryhmät ulkopuolelle. On tärkeää ymmärtää terrorismin vaikutusten ulottuminen myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun”, Ylä-Mattila painottaa.

Väitöstilaisuus 2.5.2026

FM Anna-Maija Ylä-Mattilan Saksan kielen ja kulttuurin väitöskirjan "Im Kampf um Trauer und gegen den Terror: Extremistischer Terrorismus und die diskursive Konstruktion von Opferschaft in gesellschaftlichen Debatten in Deutschland" tarkastustilaisuus pidetään 2.5.2026 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Seminariumin vanhassa juhlasalissa 212. Vastaväittäjänä toimii professori Derya Gür-Şeker (University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg) ja kustoksena apulaisprofessori Johanna Ennser-Kananen. Väitöstilaisuuden kieli on saksa. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyden välillä.

