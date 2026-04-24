Kansainvälisyys ja kielten merkitys työelämässä esillä lukioiden paneelikeskustelussa

Paneelikeskustelun vieraiksi saapuu joukko kokkolalaisia työelämän edustajia, jotka keskustelevat muun muassa kielitaidon merkityksestä työelämän eri osa-alueilla sekä kansainvälisyydestä paikallisessa työelämässä.

Tilaisuus on suunniteltu yhteistyössä ruotsinkielisen lukion kieltenopettajien kanssa, ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten motivaatiota kielten opiskeluun sekä tehdä näkyväksi kielitaidon merkitys nykyisessä ja tulevassa työelämässä. Paneelikeskusteluun osallistuvat Sofia Höglund (Umicore Finland), Daniel Rifaat (Kongsberg Maritime Finland), Tomas Mikkola (Kokkolan Satama), Matthew Mendy (KOSEK) ja Maria Paananen (Mehiläinen). Keskustelun teemoja käsitellään vieraiden valinnan mukaisesti suomen, englannin ja ruotsin kielillä. Keskustelua moderoidaan pääasiassa englanniksi, ja moderaattorina toimii KSG:n abiturientti Lucia Armstrong.

Kokkolan lukiot järjestävät tilaisuuden nyt toisen kerran. Viime vuonna toiminta käynnistyi Kokkolan suomalaisen lukion isännöimänä. Lukioiden kieltenopettajien tavoitteena on jatkaa mukavaa, kielirajat ylittävää yhteistyötä vuosittain.