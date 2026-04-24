Kansainvälisyys ja kielten merkitys työelämässä esillä lukioiden paneelikeskustelussa
24.4.2026 16:31:32 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Karleby Svenska Gymnasium KSG isännöi Kansainvälisyys ja kielten merkitys työelämässä -paneelikeskustelua maanantaina 27.4. klo 13–14. Paneelikeskustelu jatkaa Kokkolan kolmen lukion yhteistyötä, jossa toisen vuoden opiskelijat kohtaavat monikielisesti. Tänä vuonna tilaisuuteen on kutsuttu yhteensä noin 450 opiskelijaa, ja mukana ovat myös KSG:n ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä Donnerin koulun yhdeksäsluokkalaiset.
Paneelikeskustelun vieraiksi saapuu joukko kokkolalaisia työelämän edustajia, jotka keskustelevat muun muassa kielitaidon merkityksestä työelämän eri osa-alueilla sekä kansainvälisyydestä paikallisessa työelämässä.
Tilaisuus on suunniteltu yhteistyössä ruotsinkielisen lukion kieltenopettajien kanssa, ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten motivaatiota kielten opiskeluun sekä tehdä näkyväksi kielitaidon merkitys nykyisessä ja tulevassa työelämässä. Paneelikeskusteluun osallistuvat Sofia Höglund (Umicore Finland), Daniel Rifaat (Kongsberg Maritime Finland), Tomas Mikkola (Kokkolan Satama), Matthew Mendy (KOSEK) ja Maria Paananen (Mehiläinen). Keskustelun teemoja käsitellään vieraiden valinnan mukaisesti suomen, englannin ja ruotsin kielillä. Keskustelua moderoidaan pääasiassa englanniksi, ja moderaattorina toimii KSG:n abiturientti Lucia Armstrong.
Kokkolan lukiot järjestävät tilaisuuden nyt toisen kerran. Viime vuonna toiminta käynnistyi Kokkolan suomalaisen lukion isännöimänä. Lukioiden kieltenopettajien tavoitteena on jatkaa mukavaa, kielirajat ylittävää yhteistyötä vuosittain.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan paneelikeskustelua.
Sari Yli-Hukka, sari.yli-hukka@kosek.fi, 040 671 2366
Milka Mattila, milka.mattila@edu.kokkola.fi, 044 780 9160
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
