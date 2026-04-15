Tammerlammen kesäteos ja muut Taidevaltakunta ’26 -biennaalin julkiset teokset esille jo ennen näyttelyitä
27.4.2026 12:40:27 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Taidevaltakunta ’26 -biennaalin kolme julkista teosta tulevat esille Tampereen ydinkeskustaan jo ennen kuvataidebiennaalin varsinaista avautumista. Vapusta lähtien ohikulkijoita yllättää ja ilahduttaa Tammerlampeen tuotu Ilkka Virtasen mielikuvituksellinen veistos Lihansyöjäkasviperhe. Janne Hokkasen kyltit nousevat kosken partaalle toukokuun lopussa. Jussi Lahtisen mediateoksen voi nähdä kaupungintalon katutasossa sekä ratikkapysäkeillä.
Biennaalin teema ”Yhdessä” ulottuu julkisissa teoksissa jopa kävijäkokemukseen asti, kun teoksia pääsee ihmettelemään kanssakulkijoiden kera. Teokset tarjoavat toisaalta myös mahdollisuuden rauhoittua alati läsnä olevasta sosiaalisesta mediasta.
Ilkka Virtanen: Lihansyöjäkasviperhe (2026)
Kuvanveistäjä Ilkka Virtasen (s. 1963) haapapuusta valmistetussa Lihansyöjäkasviperheessä on kuvattuna pariskunta jälkikasvuineen. Tammerlammen kesäteoksessa yhdistyvät kasvien muodot ihmisen luurankoa muistuttaviin hahmoihin luoden riemukkaan evoluutionaarisen risteytymän. Kokonaan uusi laji on herännyt eloon!
Kangasalalainen kuvanveistäjä Ilkka Virtanen käsittelee puuta virtuoosimaisella taidolla yksityiskohtaisissa teoksissaan, jotka kuvaavat evoluutiota ja sen kuvitteellisia harharetkiä. Virtasen tuotannossa eläinten ja kasvien piirteet yhdistyvät ihmisen luurankoon. Lähtökohtana ovat olleet muinaiset fossiililöydöt, jotka eivät ole puhtaasti eläimiä, eivätkä kasveja. Virtasen mukaan ihmiset eivät voi tietää, miltä tulevaisuuden fossiilit näyttävät. Ympäristö muuttuu tällä hetkellä ennenäkemättömällä tavalla ihmisen toiminnan takia, ja prosessin vaikutuksia evoluutioon ei tiedetä. Evoluutio tapahtuu tässä ja nyt.
Janne Hokkanen: Ihmisluonto III (2026)
Tamperelaisen Janne Hokkasen (s. 1983) liikennemerkkejä muistuttavat kyltit Kirjastonpuiston ja Koskipuiston kävelyreiteillä tutkivat kulkijoiden huumoria ja herättävät kenties itsetutkiskeluakin. Hokkaselle on ominaista uteliaisuus, kokeilunhalu ja surrealistinen lähestymistapa. Hän liikkuu tekniikasta toiseen ja yhdistää taiteen, tieteen ja luonnontieteiden aloja luodakseen monimerkityksellisiä teoksia. ”Ihmisluonto on minulle jatkuva tutkimuksen aihe, se tarjoaa oivalluksia ihmisen olemassaolon monimutkaisuuteen.”
Vastaava installaatio on ollut Janne Hokkaselta aiemmin esillä Tampereella Hämeenpuistossa 2016. Tänä kesänä toteutuu kylttitempauksen 10-vuotisjuhlanäyttely. Hokkanen on koostanut Taidevaltakuntaa varten uuden kokonaisuuden, jossa lähes kaikki kyltit ovat uusia. Installaatio on esillä 29.5. alkaen.
Jussi Lahtinen: Urban AI Art ”We” (2026)
Jussi Lahtinen tutkii mediataideteoksessaan kaupunkia visuaalisena, kulttuurisena ja teknologisena ilmiönä. Lahtinen on kiinnostunut siitä, miten rakennettu ympäristö muokkaa ihmisen kokemusta ja miten kaupunkikuvat kantavat mukanaan sekä henkilökohtaisia että kollektiivisia merkityksiä. Lahtinen työskentelee grafiikan ja digitaalisten menetelmien parissa, ja viime vuosina hän on laajentanut ilmaisua myös tekoälyn avulla toteutettuihin teoksiin. Urban AI Art ”We” elää omaa elämäänsä ilman historiaa, eli katsojan on mahdollista nähdä sama kuva vain yhden kerran. Kuvat tuhoutuvat heti niiden esiintymisen jälkeen.
Lahtisen teos on esillä kaupungintalon katutasossa 1.6. alkaen, ja se näkyy myös ratikkapysäkeillä 15.6.–28.6.2026.
Tampereen taidemuseo on esitellyt Tammerlammessa veistotaidetta yhteistyössä Tampereen Infra Oy:n kanssa paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kesästä 2010 lähtien. Tänä kesänä Tammerlammen kesäteos on osa Taidevaltakunta´26-biennaalia.
Nykytaiteen suurkatselmus, Taidevaltakunta ’26 -biennaali levittäytyy kesällä Finlaysonin alueelle, Haiharan taidekeskukseen sekä kaupunkitilaan 39 teoksen ja lähes 80 taiteilijan voimin. Mukana on tilateoksia, mediateoksia, maalauksia, piirustuksia, grafiikkaa, veistoksia sekä performansseja ja osallistavia teoksia.
Yhteyshenkilöt
Virpi NikkarinäyttelypäällikköTampereen taidemuseo ja MuumimuseoPuh:+358 (0)40 800 4389virpi.nikkari@tampere.fi
Ilkka VirtanenkuvanveistäjäPuh:044 2035855ilkka@ilkkavirtanen.fi
Janne HokkanenkuvataiteilijaPuh:040 861 9122jmshokkanen@gmail.com
Jussi LahtinenkuvataiteilijaPuh:0503524169julius.visuals.finland@gmail.com
Taidevaltakunta
Hämeenlinnan taidemuseo, Tampereen taidemuseo ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva perustivat vuonna 2021 Taidevaltakunnan, joka järjestää biennaalinäyttelyn vuorotellen Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Taidevaltakunta on osa kolmen kuvataiteen vastuumuseon alueellista taidemuseotyötä. Kahden vuoden välein järjestettävä Taidevaltakunta-näyttelykonsepti kiertää kolmessa maakunnassa. Konseptin kuuluu taidemuseoiden välinen tiivis yhteistyö, ulkopuolisten asiantuntijoiden antama sparraus ja tulevaisuusajattelu. Oppimisen ja kehittämisen lisäksi keskiössä on myös taidevallan jakaminen ja osallisuuden lisääminen. Taidevaltakunta elää jatkuvasti uudistuvana tutkimuksellisena prosessina, jonka kiinnekohtia ovat kahden vuoden välein toteutuvat näyttelyt.
