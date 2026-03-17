Nuoret näyttivät esimerkkiä kasvisruoissa – Ruokavisan voiton vei Kuulammen koulu Tyrnävältä

Keskiössä kasvikset

Kouluissa ympäri Suomen on alkuvuonna opiskeltu kasviksiin liittyvän oppimateriaalin avulla kasvisten tuotannosta ja reiteistä tiloilta lautasille sekä sesongeista ja kasvisten terveyshyödyistä. Oppilaiden osaamista testasi valtakunnallinen nettivisa, jonka perusteella kolme parasta ryhmää valikoitui finaaliin.

Tämän vuoden finaalia varten tehty ennakkotehtävä haastoi oppilaat suunnittelemaan pääruoan ja jälkiruoan sisältävän menun, jossa annokset valmistetaan pääosin tai kokonaan kasviksista. Kasviksia tuli käyttää mahdollisimman monipuolisesti, hyödyntää yrttejä ja pakastekasviksia sekä valmistaa jokin aterian osa leipomalla. Lisäksi oppilaiden tuli perustella valintansa ravitsemussuositusten sekä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Finaalissa suunnitelmat muuttuivat teoiksi: joukkueet valmistivat menunsa kahden ja puolen tunnin aikana tuomariston arvioitavaksi. Arvioinnissa ratkaisevaa olivat maun ja teknisen osaamisen lisäksi yhteistyö ja ideointi, ravitsemuksellinen laatu, sesonkien huomioiminen sekä hävikin minimointi.

– Finalistit tarjosivat tuomaristolle tiukan ja tasokkaan kilpailun. Kaikki joukkueet osoittivat erinomaista ruoanvalmistustaitoa ja syvällistä ymmärrystä siitä, miten kasvikset voivat olla kouluruoan ja arjen pääroolissa. Voittajajoukkueen työskentely oli saumatonta ja menukokonaisuus oli tasapainoinen ja herkullinen. Erityistä kiitosta joukkue sai myös siitä, miten ryhmän yhteinen ideointi ja yhteistyö näkyi lopullisessa kokonaisuudessa, totesi tuomariston puheenjohtaja opetusneuvos Marjaana Manninen.

Voittoisa Kuulammen joukkue oli suunnitellut menun koko ryhmän yhteistyönä, ja finaalikolmikko oli harjoitellut ruokien valmistusta pääsiäisestä asti yhdessä. Heidän menunsa sisälsi herne- porkkanapihvejä, pähkinä-yrttiperunoita, salviajuureksia, raita-kastiketta, puolukkamajoneesi ja lime-sitruunamelissavettä. Jälkiruoaksi oli punajuurileivoksia ja inkivääri-yrttiteetä.

Kuulammen koulua edustivat Saaga Kokkonen ja Saaga Haho ja Alma Kämäräinen sekä opettaja Marja-Kaisa Varonen Nina Grönqvist Ruokatieto Yhdistys ry

Ruokavisa tekee ruokakasvatuksesta konkreettista

Ruokavisa on osa Ruokatiedon tekemää ruokakasvatustyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa ruoan arvostusta ja innostaa nuoria pohtimaan ruoan alkuperää ja vastuullisia valintoja käytännön tekemisen kautta.

– Ruokavisa osoittaa, että kun nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja tekemään, kasvisruoka ei ole pakkopullaa vaan innostava mahdollisuus. Kasvisruoka ei ole erikoisruokaa, vaan ruokaa siinä missä muutkin ateriat. Kouluissa kasvisruokaa on syöty aina – ilman, että on erikseen korostettu kasvisruokapäivää. Turhat vastakkainasettelut ja ennakkoluulot syntyvät usein puheissa, eivät lautasella, toteaa Ruokatieto Yhdistyksen ruokakasvatuksen asiantuntija Hanna Larjavaara.

Kaikki finalistijoukkueet palkittiin ja palkitsemisen mahdollistavat Read Me, Järvikylä Oy, Apetit Oy ja Ruokatieto Yhdistys ry. Ruokavisan tuomaristoon kuului tänä vuonna Marjaana Mannisen lisäksi kotitalousopettaja Minttu Virkki Kotitalousopettajien liitosta, kategoriapäällikkö Henna Vainio-Roodt Järvikylästä, brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala Apetit Oy:stä ja viestintäpäällikkö Minna Rantala Kauppapuutarhaliitosta.

