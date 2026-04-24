24.4.2026 18:16:28 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

402B Rakennuspalo; keskisuuri, Siirtolantie, Pihtipudas 

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Siirtolantielle pihtiputaalle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

Kohteen pihapiirissä paloi lantakasa, josta palo uhkasi levitä viereiseen rakennukseen. Nopean alkusammutuksen ansiosta palo saatiin rajattua, eikä se päässyt leviämään.

Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi lantakasan jälkisammutus.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

