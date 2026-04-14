Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Niclas Carpelan Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi

24.4.2026 19:58:35 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on valinnut Niclas Carpelanin Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Hän vastaa maajoukkueen urheilullisesta kokonaisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä.

Niclas Carpelan on miesten lippupallomaajoukkueen uusi päävalmentaja Jari Turunen

Carpelanin valinta jatkaa liiton 2020-luvun alussa käynnistämää määrätietoista työtä lippupallomaajoukkueiden kehittämiseksi ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Carpelan johdattaa maajoukkueen syksyllä 2027 pelattavaan EM-turnaukseen, jossa menestys voi avata paikan vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsintaturnaukseen.

Carpelan on aiemmin toiminut sekä miesten että nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajana 2000-luvun alun arvoturnauksissa. Nyt hän palaa maajoukkueen peräsimeen noin 20 vuoden tauon jälkeen.

– Laji on kehittynyt valtavasti ja on nykyään selkeästi huippu-urheilua. Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen joukkue tuleviin arvokisoihin, Carpelan sanoo.

-Ensimmäinen etappi on EM-turnaus, josta katseet suuntautuvat kohti olympiakarsintoja.

Avainsanat

lippupalloflag footballlippupallomaajoukkuela28

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye