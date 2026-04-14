Niclas Carpelan Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi
24.4.2026 19:58:35 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto on valinnut Niclas Carpelanin Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Hän vastaa maajoukkueen urheilullisesta kokonaisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä.
Carpelanin valinta jatkaa liiton 2020-luvun alussa käynnistämää määrätietoista työtä lippupallomaajoukkueiden kehittämiseksi ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Carpelan johdattaa maajoukkueen syksyllä 2027 pelattavaan EM-turnaukseen, jossa menestys voi avata paikan vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsintaturnaukseen.
Carpelan on aiemmin toiminut sekä miesten että nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajana 2000-luvun alun arvoturnauksissa. Nyt hän palaa maajoukkueen peräsimeen noin 20 vuoden tauon jälkeen.
– Laji on kehittynyt valtavasti ja on nykyään selkeästi huippu-urheilua. Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen joukkue tuleviin arvokisoihin, Carpelan sanoo.
-Ensimmäinen etappi on EM-turnaus, josta katseet suuntautuvat kohti olympiakarsintoja.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Roope NoronenSAJL puheenjohtajaPuh:+358 400634968roope.noronen@sajl.fi
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Suomalainen Lotta Wulff loistaa Midland Universityn riveissä NAIA-lippupallossa14.4.2026 15:48:39 EEST | Artikkeli
Lotta Wulff on noussut freshman-kaudellaan USA:n Nebraskassa sijaitsevan Midland Universityn lippupallojoukkueen avaavaksi pelinrakentajaksi. 19-vuotias turkulainen on ottanut heti ison vastuun joukkueen hyökkäyksestä ja johtanut Warriorsin vahvaan kevätkauteen. Joukkueella on mahdollisuus yltää jopa USA:n mestaruusturnaukseen toukokuussa.
Hermanni Raitanen varmisti jenkkifutisnuorille voiton Puolasta4.4.2026 17:19:39 EEST | Tiedote
Suomen amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkue otti työvoiton Puolasta lauantaina Vantaan Myyrmäessä pelatussa ikäluokan EM-sarjan avausottelussa. Suomi kiri 16-13 (7-13) voittoon Hermanni Raitasen kahdella touchdownilla.
Suomen U19-maajoukkue avaa EM-urakkansa Puolaa vastaan Vantaalla3.4.2026 10:12:02 EEST | Tiedote
Suomen amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkue aloittaa EM-pelinsä kotiottelulla Puolaa vastaan lauantaina 4.4.2026 Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maiden maajoukkueet kohtaavat toisensa lajin maaottelussa.
NFL supertähdet haastavat lippupallon maailmanmestarit16.3.2026 14:19:43 EET | Artikkeli
Tulevana lauantaina järjestettävä Fanatics Flag Football Classic on nousemassa yhdeksi kevään kiinnostavimmista amerikkalaiseen jalkapalloon liittyvistä tapahtumista. Lippupalloturnaus kokoaa yhteen NFL -sarjan tähtipelaajia sekä Yhdysvaltojen lippupallomaajoukkueen huippuja ensimmäistä kertaa samalle kentälle niin sanottuun best-on-best -kohtaamiseen.
Edward Vesterinen esiintyi vahvasti NFL-scouteille West Virginian Pro Dayssa12.3.2026 11:54:24 EET | Artikkeli
Urheilutoimittajat ry:n vuoden 2025 jenkkifutispelaajaksi valitsema Edward Vesterinen osallistui tiistaina 10. maaliskuuta 2026 West Virginian yliopiston järjestämään Pro Day -testitilaisuuteen. Tapahtuma tarjosi suomalaiselle puolustuslinjan jätille tärkeän näyteikkunan NFL-joukkueiden edustajille kohti mahdollista ammattilaisuraa.
