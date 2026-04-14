Niclas Carpelan Suomen miesten lippupallomaajoukkueen päävalmentajaksi

Carpelanin valinta jatkaa liiton 2020-luvun alussa käynnistämää määrätietoista työtä lippupallomaajoukkueiden kehittämiseksi ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Carpelan johdattaa maajoukkueen syksyllä 2027 pelattavaan EM-turnaukseen, jossa menestys voi avata paikan vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsintaturnaukseen.

Carpelan on aiemmin toiminut sekä miesten että nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajana 2000-luvun alun arvoturnauksissa. Nyt hän palaa maajoukkueen peräsimeen noin 20 vuoden tauon jälkeen.

– Laji on kehittynyt valtavasti ja on nykyään selkeästi huippu-urheilua. Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen joukkue tuleviin arvokisoihin, Carpelan sanoo.

-Ensimmäinen etappi on EM-turnaus, josta katseet suuntautuvat kohti olympiakarsintoja.