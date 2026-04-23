Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi johtamisen professori Monika von Bonsdorff tutkii johtamista ikääntymisen ja muuttuvan työelämän näkökulmista

KTT Monika von Bonsdorff on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti ikääntymiseen ja työelämään. Tutkimukselliset juuret hänellä ovat paitsi johtamisessa, myös terveystieteissä, esimerkiksi työkykytutkimuksessa.

- Siirryttyäni kauppakorkeaan olen tutkinut muun muassa alustatalouden, koulutusviennin sekä tekoälyn ja ikääntymisen teemoja. Esimerkiksi tekoälystä ja digitalisaatiosta ja niiden yhteisvaikutuksesta ikääntymiseen on auennut uusia tutkimusaiheita, jotka muokkaavat vahvasti yhteiskuntaamme.

Monitieteistä, empiiristä tutkimusta

Von Bonsdorff on keskittynyt erityisesti kvantitatiivisiin pitkittäistutkimuksiin, joissa keskiössä ovat olleet tutkittavien omat kokemukset. Hän on tehnyt urallaan myös kriittistä, laadullista tutkimusta. Von Bonsdorffin tutkimus on ollut aina monitieteistä ja avointa eri tieteenaloille. Mielenkiintoiset tutkimuskysymykset nousevat usein tieteenalojen rajapinnoilta.

- Haluan tuoda muilta tieteenaloilta johtamistutkimukseen erilaisia tulokulmia kuten esimerkiksi elämänkulku, urasiirtymät, inhimillinen haavoittuvuus, terveyshaasteet ja eläkeasiat. Monitieteisyys on luontevaakin johtamisen alalle, samoin asioiden kuten auktoriteettien kyseenalaistaminen. Olen tarttunut rohkeasti myös vaikeampiin tutkimusteemoihin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, toteaa von Bonsdorff.

Monika von Bonsdorff on toiminut tutkijauransa ajan aktiivisesti useissa kansainvälisissä tutkimusverkostoissa ja esiintynyt aktiivisesti kansainvälisissä konferensseissa.

- Keskeisimmät yhteistyökumppanini ovat Yhdysvalloissa, Hollannissa ja Kanadassa.

- Kansainvälinen ikääntymisen tutkijayhteisö on ollut suuri tuki ja voimakkain verkostoni. Se on tarjonnut mahdollisuuksia kilpaillun rahoituksen hankinnassa sekä huippujulkaisujen tekemisessä.

Vaikuttavaa opetusta ja tutkimusta

Von Bonsdorff on aktiivinen opetuksen kehittäjä. Hän on muun muassa johtanut johtamisen oppiaineen laajaa opetussuunnitelman kehittämistyötä vuosina 2022–2024, toimien samalla johtamisen maisteriohjelman johtajana.

- Siirtyminen tutkijauralta opetuksen pariin on ollut mielenkiintoinen vaihe uralla. Koen koulutuksen yhteiskunnallisesti arvokkaaksi tehtäväksi. Opetuksessa teen yhteistyötä yritysten kanssa ja tämä on ollut palkitsevaa paitsi itselleni, myös opiskelijoille.

- Johtamisen oppiaineessa pitää olla koko ajan ajanhermolla, sillä muutos ja dynaamisuus ovat pysyvää. Esimerkiksi tekoäly vaikuttaa valtavasti siihen, millaisiin tehtäviin meiltä valmistutaan ja millaisia muutoksia työelämässä tapahtuu.

Von Bonsdorff haluaa vaikuttaa tutkimuksellaan myös yhteiskunnallisesti.

- Yliopistona olemme liian kaukana päättäjistä. Tätä pitäisi kehittää niin, että löytäisimme tutkimuksellemme väylät, miten tavoitamme päättäjät. Meillä tutkijoina, opettajina ja ohjaajina on iso vastuu tutkimustiedon levittämisestä etenkin näinä aikoina, jolloin ihmisiin vaikutetaan sumeilematta.

- Tutkijana haluan haastaa vallitsevaa tilannetta, jossa meillä puhutaan liiketoimintamalleista, mutta ei inhimillisistä elementeistä. Liiketoimintamalleja tulee ja menee, mutta ihmiset pysyvät ja heissä on eniten ymmärtämistä. Vaikeinta on ennakoida, miten ihmiset käyttäytyvät, siksi inhimillistä puolta ei pidä unohtaa johtamistutkimuksessa, toteaa von Bonsdorff.

Monika von Bonsdorff on väitellyt johtamisesta vuonna 2009. Hän on toiminut kauppakorkeakoulussa johtamisen apulaisprofessorina vuosina 2021–2025 ja johtamisen oppiaineen vastuuprofessorina sekä useissa luottamustehtävissä niin kauppakorkeakoulussa kuin yliopistotasolla. Von Bonsdorff on toiminut vuodesta 2014 alkaen toimitusneuvoston jäsenenä Work, Aging and Retirement -lehdessä (Oxford University Press) sekä hoitanut useita editorial-tehtäviä muissa alansa julkaisuissa. Hän on työskennellyt tutkijana Työterveyslaitoksessa vuosina 2006–2011 ja akatemiatutkijana Gerontologian tutkimuskeskuksessa vuosina 2016–2021 sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa liiketoiminnan kehittämisen määräaikaisena professorina vuosina 2018–2020.

Monika von Bonsdorff on aloittanut Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen professorina 1.1.2026.

