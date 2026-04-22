Jose Carlos voitti The Voice of Finlandin - räppäri sulatti suomalaisten sydämet: En odottanut tätä!

24.4.2026 21:58:37 EEST | Nelonen Media | Tiedote

The Voice of Finlandin 15. kausi huipentui Turun Logomossa järjestettyyn huikeaan finaaliin, jossa voiton vei Elastisen tiimissä kilpaillut Jose Carlos.

Jose Carlos sai 34 prosenttia annetuista äänistä. Toiseksi sijoittui Jenni Vartiaisen tiimin Kreetta Sihvola 30 prosentin äänisaaliilla.

-Kiitos kaikille. En odottanut tätä, hän sanoi suoran lähetyksen lopussa.

Finaalilähetyksessä kaikilta finalisteilta kuultiin kaksi kappaletta. Jose Carlos esitti finaalissa 2Pacin kappaleen California Love ja Eminemin hitin Stan.

Neljänneksi ääntenlaskussa sijoittui Arttu Wiskarin tiimin Arthur Rinne 17 prosentin äänisaaliilla. Kolmanneksi tuli SANNIn joukkueen Saw Shane 19 prosentin äänisaaliilla.

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.

Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.

