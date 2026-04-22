Jose Carlos voitti The Voice of Finlandin - räppäri sulatti suomalaisten sydämet: En odottanut tätä!
24.4.2026 21:58:37 EEST | Nelonen Media | Tiedote
The Voice of Finlandin 15. kausi huipentui Turun Logomossa järjestettyyn huikeaan finaaliin, jossa voiton vei Elastisen tiimissä kilpaillut Jose Carlos.
Jose Carlos sai 34 prosenttia annetuista äänistä. Toiseksi sijoittui Jenni Vartiaisen tiimin Kreetta Sihvola 30 prosentin äänisaaliilla.
-Kiitos kaikille. En odottanut tätä, hän sanoi suoran lähetyksen lopussa.
Finaalilähetyksessä kaikilta finalisteilta kuultiin kaksi kappaletta. Jose Carlos esitti finaalissa 2Pacin kappaleen California Love ja Eminemin hitin Stan.
Neljänneksi ääntenlaskussa sijoittui Arttu Wiskarin tiimin Arthur Rinne 17 prosentin äänisaaliilla. Kolmanneksi tuli SANNIn joukkueen Saw Shane 19 prosentin äänisaaliilla.
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
