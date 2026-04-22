Oilers jatkaa mitaliputkessa – Indians taipui pronssiottelussa
24.4.2026 21:02:44 EEST | Fliiga | Tiedote
Esport Oilers ei kyennyt kolmanteen perättäiseen F-liigan mestaruuteen mutta jatkaa mitaliputkessa, kun paikalliskilpailija Westend Indians taipui illan pronssiottelussa 1 150 katsojan edessä 8-4. Mitali on Öljymiehille kuudes perättäinen.
Oilers tarttui loppuunmyydyn katsomon edessä pronssiin isolla kädellä jo avauserässä, jossa Markus Salmi takatolpalta, Perttu Järvinen ja Lauri Eloluoto komealla pomputtelulla muuttivat lukemiksi jo 3-0. Järvinen ja ylivoimalingolla Jasper Auvinen veivät Oilersin toisessa erässä jo 5–0-johtoon ennen kuin Indians pääsi maalin makuun. Samuli Huppusen ja Leevi Aurasen kavennukset syntyivät kakkospalloista maalin edestä, ja niiden välissä Waltteri Vesterinen kimmotteli onnekkaasti pelaajien kautta Oilersin kuudennen maalin. Indians alkoi vetää maalivahtia penkille kolmannessa erässä tilanteessa 7-3, ja tuloksena oli Tatu Havulan onnekas kavennus sekä Eetu Sorvalin tyhjiin sijoittama päätösmaali. Liigauransa päättävä Tuomas Iiskola sai vielä yrittää rangaistuslaukauksesta Oilersille yhdeksättä osumaa, mutta Indiansin maalille tilanteessa 5-0 vaihdettu Juuso Jokisalo peitti harhautuksen.
F-liigan mestaruuden ratkovat tänä keväänä Classic ja Nokian KrP, joiden loppuottelusarja alkaa sunnuntaina klo 16 Lempäälässä.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
TPS palasi mestariksi – Milla Granlund upotti ratkaisevan pallon22.4.2026 21:24:11 EEST | Tiedote
TPS palasi yhden vuoden tauon jälkeen F-liigan naisten mestariksi, kun se löi Classicin tämän kotikaukalossa rangaistuslaukauksilla 3-2 ja vei finaalisarjan puhtaasti 4-0.
TPS jyrää kohti F-liigan mestaruutta20.4.2026 20:33:47 EEST | Tiedote
TPS on enää voiton päässä F-liigan naisten mestaruudesta kaadettuaan Classicin tänään Kupittaalla 4-2. Palloseura johtaa sarjaa 3-0, ja kulta on sille katkolla keskiviikkona Lempäälässä.
F-liigan mestari vaihtuu – finaalisarjasta Pirkanmaan paikallinen18.4.2026 20:11:08 EEST | Tiedote
Edelliset kaksi F-liigan miesten mestaruutta vienyt Oilers pelaa tänä keväänä vain pronssista paikalliskilpailija Westend Indiansia vastaan. Nokian KrP eteni finaaleihin tamperelaista Classicia vastaan kaatamalla Oilersin tänään kotonaan 10-7 ja viemällä välieräsarjan 4-1.
TPS omaa luokkaansa – naisten finaalivoitot jo 2-018.4.2026 20:04:28 EEST | Tiedote
Finaaliavauksen eilen kotonaan maalilla voittanut TPS oli tänään vieraskaukalossa ylivoimainen ja siirtyi Classicia vastaan 2–0-johtoon voittamalla 8-3.
Classic jälleen loppuotteluissa, TPS vei naisten finaaliavauksen17.4.2026 21:29:56 EEST | Tiedote
Classic eteni ensimmäisenä F-liigan miesten finaaleihin, kun se kaatoi kotonaan Westend Indiansin 7-5 ja vei välieräsarjan voitoin 4-1. Classic on loppuotteluissa ja Indians pronssiottelussa jo kolmantena keväänä peräkkäin.
