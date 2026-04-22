Oilers jatkaa mitaliputkessa – Indians taipui pronssiottelussa

Oilers tarttui loppuunmyydyn katsomon edessä pronssiin isolla kädellä jo avauserässä, jossa Markus Salmi takatolpalta, Perttu Järvinen ja Lauri Eloluoto komealla pomputtelulla muuttivat lukemiksi jo 3-0. Järvinen ja ylivoimalingolla Jasper Auvinen veivät Oilersin toisessa erässä jo 5–0-johtoon ennen kuin Indians pääsi maalin makuun. Samuli Huppusen ja Leevi Aurasen kavennukset syntyivät kakkospalloista maalin edestä, ja niiden välissä Waltteri Vesterinen kimmotteli onnekkaasti pelaajien kautta Oilersin kuudennen maalin. Indians alkoi vetää maalivahtia penkille kolmannessa erässä tilanteessa 7-3, ja tuloksena oli Tatu Havulan onnekas kavennus sekä Eetu Sorvalin tyhjiin sijoittama päätösmaali. Liigauransa päättävä Tuomas Iiskola sai vielä yrittää rangaistuslaukauksesta Oilersille yhdeksättä osumaa, mutta Indiansin maalille tilanteessa 5-0 vaihdettu Juuso Jokisalo peitti harhautuksen.

F-liigan mestaruuden ratkovat tänä keväänä Classic ja Nokian KrP, joiden loppuottelusarja alkaa sunnuntaina klo 16 Lempäälässä.