Olympiapurjehdus: Laukkaselle lähtövoitto Hyèresissä, Nacra-tiimi vahva hopeafinaalissa
24.4.2026 21:46:23 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Sailing Grand Slam -kiertueen Ranskan osakilpailu päättyi suomalaisittain tänään. Hyères'in olympiaviikko tarjosi monipuoliset ja vaativat purjehdusolosuhteet.
ILCA 7 -luokassa Nooa Laukkanen purjehti kilpailun parhaan yksittäisen onnistumisen ottamalla kultafinaaleissa lähtövoiton. Laukkanen sijoittui kokonaiskilpailussa 28:nneksi. ILCA 6 -luokassa Monika Mikkola avasi kisakautensa tasaisella suorittamisella ollen 20:s.
Nacra 17 -luokassa Akseli Keskisen ja Katariina Roihun ensimmäiset päivät olivat haastavia, ja kaksikko eteni finaaleihin hopealaivueeseen, jossa tiimi nappasi peräti viisi lähtövoittoa.
- Karsintapäivinä oli vähän kevyempää tuulta, eivätkä startit onnistuneet. Vastatuulivauhti oli kuitenkin hyvää, ja nousimme usein heikoista lähdöistä takaisin peliin. Finaaleissa kovemmassa tuulessa kulki jo selvästi paremmin, ja tekeminen oli rennompaa, Keskinen summaa kilpailua.
49er-luokassa Aatos ja Onni Kylävainio olivat kokonaistuloksissa 33.
Hyèresin Grand Slam toimi samalla tärkeänä valmistautumisena kohti kauden ensimmäisiä arvokilpailuja. Toukokuussa ohjelmassa ovat 49er- ja Nacra 17 -luokkien maailmanmestaruuskilpailut sekä ILCA-luokkien ja iQFoil-luokkien Euroopan mestaruuskilpailut.
Sailing Team Finland sijoitukset - Grand Slam Hyères:
ILCA 6: 20. Monika Mikkola, 70. Ines Ruohela (U21)
ILCA 7: 28. Nooa Laukkanen, 67. Valtteri Uusitalo
49er: 33. Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio
Nacra 17: 19. Akseli Keskinen / Katariina Roihu
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Robert PäkkValmennuksen johtajaSailing Team FinlandPuh:040 5496311robert.pakk@spv.fi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Olympiapurjehdus: Maajoukkueen kausi jatkuu Ranskan Grand Slamissä20.4.2026 10:59:39 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpailukausi jatkuu tänään Ranskan Hyèresissä purjehdittavassa Grand Slam -kilpailussa. Viikon tuuliennuste näyttää kilpailun kannalta lupaavalta. Sailing Team Finlandista mukana ovat Valtteri Uusitalo, Nooa Laukkanen, Aatos ja Onni Kylävainio, Katariina Roihu ja Akseli Keskinen sekä Monika Mikkola, jolle Hyères toimii kauden avauskilpailuna. – Meillä on kuukauden päästä EM-kisat Kroatiassa, ja alkusyksystä MM-kisat Irlannissa. Odotan jo innolla, että pääsen taas starttilinjalle ja kisaamaan. Toivon ehjää harjoituskautta nyt kesällä ja katsotaan mihin se riittää, Mikkola toteaa. Grand Slam -kiertueeseen kuuluva Hyèresissä purjehdittava Ranskan olympiaviikko on tunnettu luotettavista ja usein reippaista tuuliolosuhteistaan, eikä tämäkään vuosi näytä tekevän poikkeusta. Kilpailun karsintavaihe purjehditaan maanantaista perjantaihin, ja kymmenen parhaan finaalit lauantaina. Sailing Team Finland, Hyères Grand Slam: ILCA 6: Monika Mikkola, Ines Ruohela (U21) ILCA 7: Valtter
Olympiapurjehdus: Suomalaisille lähtövoittoja ja tasaisia suorituksia Palman Grand Slamissa3.4.2026 22:57:42 EEST | Tiedote
Palman Grand Slam purjehdittiin vaihtelevissa ja ajoittain erittäin haastavissa olosuhteissa. Viikon aikana nähtiin niin kovaa mistral-tuulta, pitkiä odotuksia kuin heikkoja ja kääntyileviä merituulia, jotka venyttivät kisapäiviä pitkiksi. Ratkaisut syntyivät viimeisenä päivänä viikon parhaissa purjehdusolosuhteissa. Suomalaisittain viikon kohokohtiin lukeutuivat ILCA 7 -luokan lähtövoitot, joista vastasivat Nooa Laukkanenavauspäivänä ja Valtteri Uusitalo toisena kilpailupäivänä. Molemmat purjehtijat esittivät viikon aikana vahvaa venevauhtia ja ajoittain nousivat kärkitaisteluun maailman suurimmassa ILCA 7 -laivueessa. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasivat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, jotka purjehtivat tasaisesti läpi viikon ja sijoittuivat lopputuloksissa 15:nneksi. ILCA 7 -luokassa Valtteri Uusitalo oli 19:s ja Nooa Laukkanen 23:s. iQFoileissa Sofia Hämäläinen purjehti sijalle 34. 49er-luokassa Juuso Roihu ja Lasse Lindell purjehtivat vaikean alun jäl
Olympiapurjehdus: Grand Slam -kiertue starttaa tänään Palmalla30.3.2026 12:34:41 EEST | Tiedote
Olympiapurjehduksen kansainvälinen kilpailukausi käynnistyy maanantaina Palman Sailing Grand Slam ‑regatalla.
Kohti Los Angelesia: Sailing Team Finland ja kisakausi 202619.3.2026 12:05:48 EET | Uutinen
Alkava kausi on tärkeä askel Suomen purjehdusmaajoukkueen matkalla kohti Los Angelesin olympialaisia 2028 ja toimii samalla keskeisenä valmistautumisvuotena vuoden 2027 MM-kilpailuja silmällä pitäen.
