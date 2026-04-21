Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohosi 45 miljoonaan euroon – Suomeen yli 900 000 euron voitto

24.4.2026 22:33:20 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 45 miljoonaa euroa. Suomeen osui yksi arvonnan suurimmista voitoista.

Eurojackpotin kierroksen 17/2026 perjantain oikea rivi on 6, 21, 29, 39, 44 sekä tähtinumerot 1 ja 5.

Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 5+1-osumia, joista toinen osui meille Suomeen. 972 028 euron arvoinen voitto osui lahtelaiselle nettipelaajalle. Toinen 5+1-osuma meni Norjaan.

5+0-tuloksia löytyi kymmenen kappaletta, ja niistäkin yksi osui Suomeen. 109 636 euron voittorivi osui viiden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut helsinkiläinen nettipelaaja. Loput voitot osuivat Norjaan (3 kpl), Tanskaan, Saksaan, Puolaan, Slovakiaan, Ruotsiin ja Italiaan.

Jokeri arpoi tänä iltana voittoriviksi 0 8 8 5 1 9 6. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Oulun Kaakkurin K-Citymarketissa pelattuun valmisporukkapeliin osui 20 000 euron voitto.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 2, 7, 8, 26, 33, 37 ja lisänumero 32. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt.

Perjantain Lomatonnin voittorivi on Montreal 74. Lomatonneja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö.

