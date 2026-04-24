Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
24.4.2026 22:51:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tiedote 24.04.2026
402B Rakennuspalo: keskisuuri
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle Kinkomaantielle Muurameen. Kohteena oli autiotalotalo, jonka eteistilassa syttynyt pieni palo saatiin nopeasti sammutettua. Palo ei levinnyt rakennuksen muihin tiloihin, eikä tilanteessa aiheutunut henkilövahinkoja. Tehtävälle hälytettiin yhteensä seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.4.2026 18:16:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.04.2026 402B Rakennuspalo; keskisuuri, Siirtolantie, Pihtipudas Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Siirtolantielle pihtiputaalle. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteen pihapiirissä paloi lantakasa, josta palo uhkasi levitä viereiseen rakennukseen. Nopean alkusammutuksen ansiosta palo saatiin rajattua, eikä se päässyt leviämään. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi lantakasan jälkisammutus. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta kokoontui 23.4.24.4.2026 11:54:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 23.4.2026 pyytää hyvinvointialuejohtajalta ja aluehallitukselta selityksen ja lausunnon tilintarkastuskertomuksessa olevaan muistutukseen.
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille – tervetuloa infotilaisuuteen24.4.2026 10:42:58 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii perheitä tarjoamaan turvallisen kodin lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat arkeensa aikuisen tukea. Voisitko sinä olla turvallinen aikuinen lapselle?
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.4.2026 21:45:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.4.2026 Liikennevälinepalo, keskisuuri, Vaajakoskentie, Jyväskylä Purulastissa ollut täysperävaunuyhdistelmä syttyi ajon aikana palamaan moottoritien rampilla Vaajakoskella. Palo levisi myös purulastiin. Pelastuslaitos sammuttaa paloa viiden yksikön voimin. Ei henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Neljännesvuosikatsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue on alittamassa talousarvion23.4.2026 15:46:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen talous on toteutumassa hieman talousarviota parempana. Neljännesvuosikatsauksen mukaan koko vuoden tulos olisi jäämässä noin 4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun talousarviossa on tavoiteltu nollatulosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme