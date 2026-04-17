Kohtuulliset asumiskustannukset ovat perusoikeus

Asumiskustannusten nousu, energiamurros ja sääntelyn uudistuminen vaikuttavat suoraan kotitalouksien arkeen. Omakotiliiton valtuusto korosti kevätkokouksessaan, että asumispolitiikan on oltava ihmislähtöistä, kohtuuhintaista ja pitkäjänteistä – sellaista, joka tukee eri elämäntilanteissa olevia kotitalouksia koko Suomessa.

Asuminen on perustarve, ja kotitalouksilla on oikeus kohtuullisiin ja ennakoitaviin asumiskustannuksiin. Verotuksen painopistettä tai maksujen ja energiahintojen nousua ei saa kohdentaa asumiseen.

Valtuusto painottaa pitkäjänteisen vaikuttamistyön merkitystä Omakotiliiton jäsenistölle tärkeissä asioissa kuten sähköenergiassa, siirtomaksuissa ja kiinteistöverossa.

Liitto muistuttaa myös, että pientalojen remontoimisella voidaan tarjota ympäri Suomea monille työtä. Remontoinnilla tuetaan Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteita ja kohennetaan samalla kansallisvarallisuutta. Toimivilla kannustimilla voidaan ohjata kotitalouksia energiatehokkuusremontteihin ja päästöttömään energiaan siirtymiseen.

”Asuminen on meidän jokaisen arkea. Asumistoiveet ja asumisen tarpeet on nostettava vahvemmin esille asumista koskevassa päätöksenteossa kaikilla sektoreilla. Oma koti on monelle elämän suurin investointi – ja sen on oltava taloudellisesti mahdollinen myös tulevaisuudessa”, toteaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Ritva-Liisa Haikonen Kouvolan Omakotiyhdistyksestä.

Pientaloasumisen sujuvuus vahvistaa koko yhteiskuntaa

Pientaloasuminen on keskeinen osa suomalaisten asumista. Se tukee alueiden elinvoimaa, huoltovarmuutta ja mahdollisuutta asua omien toiveiden mukaisesti.

Omakotiliiton valtuusto muistuttaa, että lainsäädännön uudistuessa on huolehdittava kansalaisten ja järjestöjen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista asumista koskevaan päätöksentekoon.

Valtuusto vaatii, että asumispolitiikan tulevaisuuden ratkaisuissa on tunnistettava kotitalouksien arki ja taloudellinen todellisuus. Kohtuuhintainen ja kestävä asuminen syntyy selkeällä ja kohtuullisella sääntelyllä. Lisäksi tarvitaan kannustimia ja neuvontaa, jotta kaikilla on edellytykset oman kodin hyvään huolenpitoon.