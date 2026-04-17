Suomen Omakotiliitto ry

Kohtuulliset asumiskustannukset ovat perusoikeus

25.4.2026 13:55:50 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote

Omakotiliitto on huolissaan pientaloasumisen jatkuvasti kohoavista kustannuksista. Myös energiamurros ja sääntelyn muuttuminen tuovat uutta huomioitavaa asukkaille. Liitto korostaa, että koko Suomea voidaan vahvistaa huolehtimalla, että pientaloasuminen on taloudellisesti mahdollista.

Omakotiliiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen etänä.
Omakotiliiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen etänä.

Asumiskustannusten nousu, energiamurros ja sääntelyn uudistuminen vaikuttavat suoraan kotitalouksien arkeen. Omakotiliiton valtuusto korosti kevätkokouksessaan, että asumispolitiikan on oltava ihmislähtöistä, kohtuuhintaista ja pitkäjänteistä – sellaista, joka tukee eri elämäntilanteissa olevia kotitalouksia koko Suomessa.

Asuminen on perustarve, ja kotitalouksilla on oikeus kohtuullisiin ja ennakoitaviin asumiskustannuksiin. Verotuksen painopistettä tai maksujen ja energiahintojen nousua ei saa kohdentaa asumiseen.

Valtuusto painottaa pitkäjänteisen vaikuttamistyön merkitystä Omakotiliiton jäsenistölle tärkeissä asioissa kuten sähköenergiassa, siirtomaksuissa ja kiinteistöverossa.

Liitto muistuttaa myös, että pientalojen remontoimisella voidaan tarjota ympäri Suomea monille työtä. Remontoinnilla tuetaan Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteita ja kohennetaan samalla kansallisvarallisuutta. Toimivilla kannustimilla voidaan ohjata kotitalouksia energiatehokkuusremontteihin ja päästöttömään energiaan siirtymiseen.

”Asuminen on meidän jokaisen arkea. Asumistoiveet ja asumisen tarpeet on nostettava vahvemmin esille asumista koskevassa päätöksenteossa kaikilla sektoreilla. Oma koti on monelle elämän suurin investointi – ja sen on oltava taloudellisesti mahdollinen myös tulevaisuudessa”, toteaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Ritva-Liisa Haikonen Kouvolan Omakotiyhdistyksestä.

Pientaloasumisen sujuvuus vahvistaa koko yhteiskuntaa

Pientaloasuminen on keskeinen osa suomalaisten asumista. Se tukee alueiden elinvoimaa, huoltovarmuutta ja mahdollisuutta asua omien toiveiden mukaisesti.

Omakotiliiton valtuusto muistuttaa, että lainsäädännön uudistuessa on huolehdittava kansalaisten ja järjestöjen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista asumista koskevaan päätöksentekoon.

Valtuusto vaatii, että asumispolitiikan tulevaisuuden ratkaisuissa on tunnistettava kotitalouksien arki ja taloudellinen todellisuus. Kohtuuhintainen ja kestävä asuminen syntyy selkeällä ja kohtuullisella sääntelyllä. Lisäksi tarvitaan kannustimia ja neuvontaa, jotta kaikilla on edellytykset oman kodin hyvään huolenpitoon.

Avainsanat

omakotiliittoasuminenomakotitalopientaloremontoiminenasumiskustannukset

Yhteyshenkilöt

Marju Silander, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry, puh. 045 7200 626, marju.silander@omakotiliitto.fi

Ritva-Liisa Haikonen, valtuuston puheenjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry, ritva-liisa.haikonen@omakotiliitto.fi

Tietoja julkaisijasta

Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.

Vuoden omakotivaikuttaja Aarne Jussila haluaa vallanpitäjien heräävän omakotirakentamisen hyötyihin – "Pientalorakentamisen lisäarvo pitäisi ymmärtää"30.3.2026 12:09:39 EEST | Tiedote

Omakotiliitto valitsi Vuoden omakotivaikuttajaksi pitkään pientalorakentamisen puolesta uurastaneen Aarne Jussilan. Jussilan perustama Rakennustutkimus RTS Oy on tuottanut yli neljänkymmenen vuoden ajan tietoa pientalorakentamisen markkinoista ja suomalaisten asumistoiveista. Uusin gallup tuhannen tuoreen omakotirakentajan kokemuksista valmistuu tällä viikolla.

