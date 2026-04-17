Kohtuulliset asumiskustannukset ovat perusoikeus
25.4.2026 13:55:50 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote
Omakotiliitto on huolissaan pientaloasumisen jatkuvasti kohoavista kustannuksista. Myös energiamurros ja sääntelyn muuttuminen tuovat uutta huomioitavaa asukkaille. Liitto korostaa, että koko Suomea voidaan vahvistaa huolehtimalla, että pientaloasuminen on taloudellisesti mahdollista.
Asumiskustannusten nousu, energiamurros ja sääntelyn uudistuminen vaikuttavat suoraan kotitalouksien arkeen. Omakotiliiton valtuusto korosti kevätkokouksessaan, että asumispolitiikan on oltava ihmislähtöistä, kohtuuhintaista ja pitkäjänteistä – sellaista, joka tukee eri elämäntilanteissa olevia kotitalouksia koko Suomessa.
Asuminen on perustarve, ja kotitalouksilla on oikeus kohtuullisiin ja ennakoitaviin asumiskustannuksiin. Verotuksen painopistettä tai maksujen ja energiahintojen nousua ei saa kohdentaa asumiseen.
Valtuusto painottaa pitkäjänteisen vaikuttamistyön merkitystä Omakotiliiton jäsenistölle tärkeissä asioissa kuten sähköenergiassa, siirtomaksuissa ja kiinteistöverossa.
Liitto muistuttaa myös, että pientalojen remontoimisella voidaan tarjota ympäri Suomea monille työtä. Remontoinnilla tuetaan Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteita ja kohennetaan samalla kansallisvarallisuutta. Toimivilla kannustimilla voidaan ohjata kotitalouksia energiatehokkuusremontteihin ja päästöttömään energiaan siirtymiseen.
”Asuminen on meidän jokaisen arkea. Asumistoiveet ja asumisen tarpeet on nostettava vahvemmin esille asumista koskevassa päätöksenteossa kaikilla sektoreilla. Oma koti on monelle elämän suurin investointi – ja sen on oltava taloudellisesti mahdollinen myös tulevaisuudessa”, toteaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Ritva-Liisa Haikonen Kouvolan Omakotiyhdistyksestä.
Pientaloasumisen sujuvuus vahvistaa koko yhteiskuntaa
Pientaloasuminen on keskeinen osa suomalaisten asumista. Se tukee alueiden elinvoimaa, huoltovarmuutta ja mahdollisuutta asua omien toiveiden mukaisesti.
Omakotiliiton valtuusto muistuttaa, että lainsäädännön uudistuessa on huolehdittava kansalaisten ja järjestöjen osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista asumista koskevaan päätöksentekoon.
Valtuusto vaatii, että asumispolitiikan tulevaisuuden ratkaisuissa on tunnistettava kotitalouksien arki ja taloudellinen todellisuus. Kohtuuhintainen ja kestävä asuminen syntyy selkeällä ja kohtuullisella sääntelyllä. Lisäksi tarvitaan kannustimia ja neuvontaa, jotta kaikilla on edellytykset oman kodin hyvään huolenpitoon.
Yhteyshenkilöt
Marju Silander, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry, puh. 045 7200 626, marju.silander@omakotiliitto.fi
Ritva-Liisa Haikonen, valtuuston puheenjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry, ritva-liisa.haikonen@omakotiliitto.fi
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Omakotiliitto ry
Pientalojen korjaaminen ja rakentaminen vauhdittaa taloutta, sanoo Omakotiliitto17.4.2026 10:54:37 EEST | Tiedote
Asumiskustannusten nousu syö koko ajan yhä suuremman osan kotitalouksien tuloista. Nyt on huolehdittava siitä, että pientaloasukkaille on tarjolla kohtuuhintaista energiaa, viestii Omakotiliitto. Kehysriihen muissa mahdollisissa veroratkaisuissa on varmistettava, etteivät ratkaisut kohdistu kohtuuttomasti asumiseen tai energiaan.
Vuoden omakotivaikuttaja Aarne Jussila haluaa vallanpitäjien heräävän omakotirakentamisen hyötyihin – ”Pientalorakentamisen lisäarvo pitäisi ymmärtää”30.3.2026 12:09:39 EEST | Tiedote
Omakotiliitto valitsi Vuoden omakotivaikuttajaksi pitkään pientalorakentamisen puolesta uurastaneen Aarne Jussilan. Jussilan perustama Rakennustutkimus RTS Oy on tuottanut yli neljänkymmenen vuoden ajan tietoa pientalorakentamisen markkinoista ja suomalaisten asumistoiveista. Uusin gallup tuhannen tuoreen omakotirakentajan kokemuksista valmistuu tällä viikolla.
Omakotiliiton asumiskustannusselvitys: Omakotiliitto julkaisi asumiskustannusselvityksen jo kymmenennen kerran5.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Asumiskustannukset ovat pysyneet melko ennallaan viime vuoteen verrattuna, käy ilmi Omakotiliiton selvityksestä. Liitto selvitti kymmenettä kertaa sadan kunnan kunta- ja aluekohtaisia maksuja kiinteistöveron sekä sähkö-, vesi- ja jätemaksujen osalta.
Omakotiliitto: Tuleeko tehomaksusta ennemmin keppi kuin porkkana?2.2.2026 16:44:32 EET | Tiedote
Energiaviraston määräys sähkönsiirron tehomaksusta astui voimaan. Omakotiliiton mielestä tehomaksun epäkohdat kohtelevat omakotiasukkaita kaltoin.
Ihmisten Suomi – yhteisöllisyys pelastaa paikallisuuden27.10.2025 12:08:01 EET | Tiedote
Suomalaisen omakotiväen tahtotila on pitää koko maa asuttuna ja edistää parempaa pientalo- ja vapaa-ajanasumista. Omakotiliitto kutsuu mukaan vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja parempaa asumista paikallisiin omakotiyhdistyksiinsä.
