Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen puhe puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 25.4.2026

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluevaltuusto

Suomessa on Keskusta, vasemmisto ja oikeisto. Keskusta, vasemmisto ja oikeisto.

Keskustan eduskuntaryhmä on toiminut eduskunnassa ja tehnyt oppositiopolitiikkaa korostetusti keskellä.

Keskellä ja omalla linjalla, koska linjoissa on eroja. Keskusta ei ole oikeistoa eikä Keskusta ole vasemmistoa. Keskusta on keskustaa.

Itsenäisyys ei ole yhteistyökyvyttömyyttä.

Sanon pikemmin: kun muut jakavat, me yhdistämme.

Me olemme rakentaneet yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Me olemme rakentaneet yhteistyötä talouspolitiikassa velkajarrutyöryhmässä.

Me rakennamme yhteistyötä myös tästä eteenpäin kaikissa isänmaalle tärkeissä asioissa.

Hyvät aatesisaret ja -veljet,

Olen ylpeä Keskustan eduskuntaryhmästä. Se ei – vielä - ole talon isoin ryhmä. Mutta paras se on.

Porukka, joka tekee töitä sielulla ja sydämellä itseään säästämättä. Suomen parhaaksi.

Viime vuoden 2025 alue- ja kuntavaaleihin eduskuntaryhmä antoi merkittävän panostuksen niin kampanjoinnin kuin ehdokashankinnan saralla. Kuntavaaleissa kansanedustajistamme oli ehdolla kuusitoista ja aluevaaleissa viisi.

Ryhmämme on porukka, jossa on kokemusta, tuoreutta ja osaamista.

Uutta voimaakin olemme saaneet, kun tämän vuoden helmikuussa Mikko Polvinen liittyi joukkoomme.

Keskustan ovet ovat auki jokaiselle, joka allekirjoittaa meidän arvomme, periaatteemme ja linjamme.

Ryhmämme on porukka, joka on valmis vastuuseen, jos kansa niin päättää.

Uutta johtajuutta; uutta politiikkaa - uutta suuntaa Suomi nimittäin tarvitsee.

Valitettavasti hallituksen kehysriihi oli hukattu mahdollisuus.

Hallituksen neuvottomuudesta ja moraalisen kompassin puutteesta kertoo se, että Suomessa aletaan nyt periä vainajan säilytysmaksua.

Muutos kuitenkin muhii. Se väreilee vastaan kaikkialla, missä ihmisiä tapaa. Viimeksi eilen Helsingin rautatieasemalla Elielinaukiolla.

Hyvät puoluevaltuutetut,

Asioita pitää laittaa tärkeysjärjestykseen ja pitää palata perusasioihin.

Tuplataan talouskasvu. Töitä suomalaisille. Pelastetaan palvelut. Velka hallintaan oikeudenmukaisesti.

Koko maahan elinvoimaa. Ruokaa ja energiaa omasta takaa kaikissa oloissa.

Hyvät keskustalaiset,

Omavaraisuus on kaikki kaikessa.

Se horjuu nyt.

Iranin sodan vuoksi maatilojen kustannukset nousevat. Polttoaine kallistuu. Lannoitteet kallistuvat.

Ja tämä kaikki viljelijöiden jo valmiiksi vaikeaan tilanteeseen.

Heidän harteillaan lepää meidän ruokamme, meidän turvallisuutemme ja osa tämän maan sielua.

Pitää muistaa, että maatila ei ole vain yritys. Se on koti, elämäntyö, perintö ja lupaus seuraavalle sukupolvelle.

Jokaisen aterian takana on ihminen. Siksi maatalouden ongelmat eivät ole vain tuottajien ongelmia. Ne ovat koko kansan asia.

Energiaveron osalta kehysriihessä päätettiin pienestä lisäpalautuksesta.

Hyvä niin, mutta se ei kannattavuus- ja kustannuskriisiä ratkaise.

Kymmenentuhatta litraa polttoainetta käyttävällä tilalla hallituksen päätös tarkoittaa nelisensataa euroa lisää vuodessa.

Tarvitaan tuntuvasti järeämpiä toimia. Yksi ratkaisu olisi maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöveron poistaminen kokonaan.

Keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko neuvotteli tämän veron poiston määräajaksi 2022 edellisessä hallituksessa.

Veron poisto tukisi juuri niitä tiloja, jotka ovat investoineet tai investoivat lähiaikoina.

Ruotsissa tuotantorakennuksilla ei ole kiinteistöveroa. Huomautan, että Perussuomalaiset tekivät viime kaudella useita aloitteita asiasta. Mikä estää tekemästä sitä nyt hallituspuolueena? Miksi valtionvarainministeri Purra ei nyt lunasta lupauksia?

Puoluevaltuusto,

Tämä vaalikausi on jälleen osoittanut, että maaseudun ja pienempien paikkakuntien ainoa turva ja tuki on Keskusta. Vain Suomen Keskusta näkee Suomen kokonaisena ja näkee myös maakuntien mahdollisuudet.

Etenkin perussuomalaiset ministerit ovat kunnostautuneet valtionhallinnon toimipisteiden sulkemisessa. Kaiken kaikkiaan Orpon hallitus tällä kaudella sulkee yli 100 valtion asiointipaikkaa. Muun muassa verottajan, oikeusavun, DVV:n ja maanmittauksen palveluja suljetaan. Poliisin palveluja keskitetään.

Kokoomuslaisesta keskittämispolitiikasta saatiin uusi maistiainen eilen Helsingin Sanomissa. Siinä kokoomuslainen Kuntaliiton toimitusjohtaja kertoi Suomessa olevan liikaa kuntia ja kertoi millaiset kunnat pitää lopettaa. Tätä kuntien lopetuslinjaa komppasi kokoomuslainen kuntaministeri.

Kuntaministeri Ikonen toivoi, että kuntien pakkoliitoksia voitaisiin tehdä helpommin. Herääkin kysymys, onko Kokoomuksella jo takataskussa uudet kuntakartat ja uusi suunnitelma pakkoliitoksista.

Hyvät ystävät,

Tämäkin osoittaa, että Keskustalle tärkeät asiat ovat vaakalaudalla. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

Meillä on alle vuosi aikaa seuraaviin eduskuntavaaleihin. Niissä tarvitaan kaikki ällikällä lyövä vaalivoitto. Kaikki ällikällä lyövä Keskustan vaalivoitto!