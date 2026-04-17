Osaamistason nosto tarvitsee myös verokannustimia

- Tällä hetkellä EU- ja ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat maksavat tutkinnoistaan, mutta valmistumisen jälkeen heillä ei ole riittävästi syitä jäädä Suomeen töihin, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen arvioi.



- Tiedostamme kv-opiskelijoiden työllistymiseen liittyvät muutkin haasteet, mutta valmistumisen jälkeinen verokannustin sitouttaisi kansainvälisiä osaajia pysymään työmarkkinoillamme. Samalla koko koulutusinvestointi jäisi hyödyttämään täysmittaisesti Suomen taloutta, muistuttaa Hyvönen.

Työikäisten osaamisen kehittäminen on avainasemassa tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämisessä. Lakkautetun aikuiskoulutustuen tilalle ei vieläkään ole saatu aikaan korvaavaa mallia. Usein työntekijät maksavat itse kouluttautumisensa esimerkiksi avoimissa korkeakouluissa tai työnantajat tarjoavat henkilöstölleen yhtenäisiä koulutuksia riippumatta yksilön tarpeista.

- Jatkuva oppiminen parantaa merkittävästi yksilön työmarkkina-asemaa ja osaavammat työntekijät vahvistavat yritysten tuottavuutta eli siitä hyötyvät kaikki, myös yhteiskunta, Hyvönen huomauttaa.



- Olemme pitkään ajaneet osaamista verovapaaksi työsuhde-eduksi lounas- ja kulttuurietujen tapaan. Sen rinnalle esitämme nyt kaikkien koulutusmaksujen verovähennysoikeutta, olipa kyse sitten tutkintoihin liittyvistä kustannuksista tai muista omaehtoisen kouluttautumisen kuluista, kertoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

- Korkea osaamistaso on Suomelle elinehto ja sen toteutumiseksi tarvitaan uusia toimia. Yksinkertainen ja selkeä verovähennysmalli kannustaisi ja motivoisi kaikkia kouluttautumaan, Rantamaula sanoo.



- Meidän on kaikin keinon tuettava mahdollisuuksia kouluttautumiseen, jolla ehkäisemme monta työmarkkinoiden ongelmaa. Nyt on aika kehittää myös verotuksellisia kannustimia sen sijaan, että keksisimme loppumattoman määrän syitä sille, miksi se ei olisi mahdollista, summaa Rantamaula.



Tradenomien eduskuntavaalitavoitteet julkaistiin 25. huhtikuuta. Tavoitteet keskittyvät työelämän ja osaamisen kehittämiseen, kuten vuosilomalain uudistamiseen, YAMK-tutkintonimikkeen muuttamiseen, osa-aikaisen opintovapaan ja koulutusmaksujen verovähennysoikeuden käyttöönottoon. Tavoitteisiin voit tutustua tarkemmin sivuillamme.