Osaamistason nosto tarvitsee myös verokannustimia

25.4.2026 13:07:20 EEST | Tradenomit | Tiedote

Osaamistason nostaminen tarvitsee uusia kannustimia kilpailukykymme vahvistamiseksi. Nykyinen verojärjestelmämme ei kannusta riittävästi osaamisen kehittämiseen tai kouluttautumiseen. Ratkaisuksi Tradenomit ehdottaa verovähennysmallia, joka kattaisi niin lukukausimaksut kuin muun omaehtoisen koulutuksen kustannukset.

- Tällä hetkellä EU- ja ETA-maiden ulkopuoliset opiskelijat maksavat tutkinnoistaan, mutta valmistumisen jälkeen heillä ei ole riittävästi syitä jäädä Suomeen töihin, puheenjohtaja Jaakko Hyvönen arvioi.

- Tiedostamme kv-opiskelijoiden työllistymiseen liittyvät muutkin haasteet, mutta valmistumisen jälkeinen verokannustin sitouttaisi kansainvälisiä osaajia pysymään työmarkkinoillamme. Samalla koko koulutusinvestointi jäisi hyödyttämään täysmittaisesti Suomen taloutta, muistuttaa Hyvönen.

Työikäisten osaamisen kehittäminen on avainasemassa tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämisessä. Lakkautetun aikuiskoulutustuen tilalle ei vieläkään ole saatu aikaan korvaavaa mallia. Usein työntekijät maksavat itse kouluttautumisensa esimerkiksi avoimissa korkeakouluissa tai työnantajat tarjoavat henkilöstölleen yhtenäisiä koulutuksia riippumatta yksilön tarpeista.

- Jatkuva oppiminen parantaa merkittävästi yksilön työmarkkina-asemaa ja osaavammat työntekijät vahvistavat yritysten tuottavuutta eli siitä hyötyvät kaikki, myös yhteiskunta, Hyvönen huomauttaa.

- Olemme pitkään ajaneet osaamista verovapaaksi työsuhde-eduksi lounas- ja kulttuurietujen tapaan. Sen rinnalle esitämme nyt kaikkien koulutusmaksujen verovähennysoikeutta, olipa kyse sitten tutkintoihin liittyvistä kustannuksista tai muista omaehtoisen kouluttautumisen kuluista, kertoo edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula.

- Korkea osaamistaso on Suomelle elinehto ja sen toteutumiseksi tarvitaan uusia toimia. Yksinkertainen ja selkeä verovähennysmalli kannustaisi ja motivoisi kaikkia kouluttautumaan, Rantamaula sanoo.  

- Meidän on kaikin keinon tuettava mahdollisuuksia kouluttautumiseen, jolla ehkäisemme monta työmarkkinoiden ongelmaa. Nyt on aika kehittää myös verotuksellisia kannustimia sen sijaan, että keksisimme loppumattoman määrän syitä sille, miksi se ei olisi mahdollista, summaa Rantamaula.

Tradenomien eduskuntavaalitavoitteet julkaistiin 25. huhtikuuta. Tavoitteet keskittyvät työelämän ja osaamisen kehittämiseen, kuten vuosilomalain uudistamiseen, YAMK-tutkintonimikkeen muuttamiseen, osa-aikaisen opintovapaan ja koulutusmaksujen verovähennysoikeuden käyttöönottoon. Tavoitteisiin voit tutustua tarkemmin sivuillamme.

tradenomitradenomitosaamistason nostoosaamisen kehittäminenkoulutuksen verovähennyslukukausimaksut

SAMOK, IL ja Tradenomit: Ammattikorkeakoulutus on tuottanut osaamista jo 30 vuotta17.4.2026 07:35:14 EEST | Tiedote

Jo 30 vuoden ajan ammattikorkeakoulutus on vastannut työmarkkinoiden tarpeisiin. AMK-koulutus vakinaistui vuonna 1996, ja samalla vakiintui niin nykymuotoiset AMK-tutkinnot, opiskelijakunnat kuin ammatillisen korkeakoulutuksen edunvalvonta. Koko historiansa ajan ammattikorkeakoulutus on ollut jatkuvassa liikkeessä ja on lunastanut paikkansa tärkeänä osana korkeakoulujärjestelmää.

