Helsingin Vihreät nimesivät ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat
25.4.2026 13:05:14 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin Vihreät nimesivät kevätkokouksessa 25.4. ensimmäiset ehdokkaat vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ehdokasjoukossa on vahvaa ja monenlaista kokemusta ja osaamista vihreille tärkeiden teemojen edistämisestä ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta.
“Tämä hallituskausi on osoittanut mulle miten paljon vihreää politiikkaa tarvitaan. Suomalaiset ovat kyllästyneet hallituksen lyhytnäköiseen politiikkaan. Nyt on aika muutoksen!”, kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Fatim Diarra kuvaa.
“Nousin eduskuntaan Pekka Haaviston seuraajana, ja olen innolla ehdolla jatkamaan tutkittuun tietoon perustuvaa työtä kestävän talouden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Minun Suomeni toimii planeetan rajoissa. Tausta ei saa rajata lasten ja nuorten tulevaisuutta, eikä korkeakoulututkinnoista tule tehdä maksullisia. Vain investoimalla koulutukseen voimme edistää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä menestyä. Luovat alat, startupit ja yrittäjät ovat tärkeässä roolissa”, kansanedustaja ja kauppatieteiden maisteri Mari Holopainen sanoo.
”Lähdin aikanaan politiikkaan erityisesti ilmasto ja energia, teknologia ja turvallisuus mielessäni. Nyt nämä teemat ovat entistäkin tärkeämpiä. Haluan jatkaa työtäni kolmannelle kaudelle ja olla mukana tekemässä vihreää vaalivoittoa”, kansanedustaja ja diplomi-insinööri Atte Harjanne visioi.
“Orpon hallitus on antanut ekologisen velan kasvaa leikkaamalla luonnonsuojelusta, jarruttamalla ilmastotoimia ja asettamalla teollisuuden intressit luonnon kantokyvyn edelle. Suunta on käännettävä ja luonnon heikentämiselle on asetettava rajat. Suojellaan Suomen arvokkaat metsät ja pelastetaan herkkä Itämeri. Haluan Suomesta planeetan rajoissa toimivan hyvinvointivaltion, joka puolustaa heikoimpia, panostaa koulutukseen ja seisoo rohkeasti ihmisoikeuksien takana myös epävakaassa maailmantilanteessa”, kaupunginvaltuutettu ja ympäristöasiantuntija Amanda Pasanen linjaa.
“Ehdokasasettelu on nyt avattu ja meillä on upeat ensimmäiset ehdokkaat, jotka edustavat vahvasti Vihreille tärkeitä teemoja ja vankkaa osaamista. Tästä on hyvä lähteä kohti vaaleja ja haastamaan nykyisen hallitusken kurjistavaa politiikkaa!”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Venla Monter hehkuttaa.
Seuraavan kerran Helsingin Vihreät nimeävät ehdokkaita kesäkuussa.
Yhteyshenkilöt
Venla MonterPuh:045 1050 608
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Vihreiden kaupunginvaltuutettu Iida Tanin jättämän aloitteen seurauksena Helsingin kaupunki tulee sisällyttämään nuorten kohtaaman seurusteluväkivallan torjunnan osaksi kaupungin laajempaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaa.
Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsittelyssä ollut Helsingin peruskoulujen yhtenäinen tuntijakouudistus siirtyy päätettäväksi myöhemmin syksyllä. Tuntijakoon tehtiin muutoksia vain äidinkielen oppituntien lisäyksien osalta, laajempi yhtenäinen tuntijako tulee uuteen päätöksentekoon vuoden 2027 talousarvion ja kielistrategian käsittelyjen jälkeen. "Tuntijaon käsittelyssä on käynyt selväksi että kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka vaikutuksista Helsingin eri kouluihin sekä kielten ja taito- ja taideaineiden opetukseen haluttiin vielä saada tarkempaa tietoa. Lisäksi muutoksilla on taloudellisia vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon Helsingin vuoden 2027 budjetissa. Aikalisä oli sekä päätöksentekijöiden että viranhaltijoiden yhteinen tahtotila", kommentoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff. "Me haluamme Helsingissä vahvistaa lasten ja nuorten kielten osaamista. Helsingissä on valmisteilla kielistrategia kielitaidon vahvistamisek
Vihreiden ryhmäaloite Alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin vastaamisesta ja päihdepalveluiden vahvistamisesta on tänään ollut Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Vihreät esittävät aloitteessaan, että kriisiin tarvitaan nopeita ja moniammatillisia ratkaisuja, joita otetaan käyttöön rohkeasti. Päihdepalveluiden, Symppisten ja jalkautuvan työn resurssit on turvattava ja niitä vahvistettava. Palveluiden on kyettävä vastaamaan Alfa-PVP:n käyttäjien erityistarpeisiin: matalan kynnyksen terveysneuvontaan, välineiden jakoon, haavahoidon saavutettavuuteen ja nopeaan ainetunnistukseen. Tarvitaan myös oleskelutiloja, joissa on perustarpeisiin vastaavat palvelut. Nopean hoitoonpääsyn lisäksi Vihreät esittävät myös uusien ratkaisujen käyttöönottoa, kuten stimulanttikorvaushoitoa ja valvottuja käyttötiloja. Helsinki on ottanut asian vakavasti ja tehnyt monia panostuksia ja toimia eri toimialoilla. Henkilöstöä jalkautuvaan päihdetyöhön ja paikkoja vieroituksen on lisätty. Terveysasemilla on lisät
Kaupunginhallitus on eilen linjannut, että Helsinki tavoittelee digitaalisen riippuvuuden vähentämistä. Asia tuli käsittelyyn valtuutettu Otso Kivekkään aloitteen pohjalta. "Monet Helsingin käyttämistä ja tarjoamista palveluista pyörivät yhdysvaltalaisilla pilvialustoilla tai ovat riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista yhtiöistä. Jos nämä palvelut eivät yllättäen olisi saatavilla, iso osa kaupungin toiminnasta voisi jäätyä", Kivekäs sanoo. Kaupungin pitkän aikavälin tavoitteena on nyt siirtyä uusien järjestelmähankintojen kautta ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella toimivien digipalveluyhtiöiden palveluihin. Keskeinen keino riippuvuuden vähentämiseksi on avoimiin standardeihin perustuvien teknologioiden lisääminen kaupungin järjestelmäympäristöön. EU/ETA-alueella toimivien yhtiöiden tarjoamia ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön myös rinnakkaisesti erityisesti keskeisissä ja kriittisissä järjestelmissä. "Kaupunginhallutuksessa tunnistimme hyvin, että kriittisten digitaalisten palveluiden saat
Helsingissä laaditaan malli yhteiselle katsomusopetukselle, ja jatkossa yhteistä katsomusainetta on mahdollista opettaa kaikissa kouluissa. Kyseessä on Vihreiden pitkäaikainen tavoite, joka toteutuu nyt valtuutettu Minna Lindgrenin tekemän aloitteen ja toivomusponnen ansiosta. Ponsi on kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsittelyssä 3.3.2026. Helsingin mallin valmisteluun kootaan työryhmä katsomusaineiden opettajista. Opettajille tarjotaan koulutusta yhteisen katsomusopetuksen mallista ennen päivitetyn opetussuunnitelman käyttöönottoa. Yhteinen malli on koulujen käytettävissä 1.8.2027 alkaen. "Tämä on tärkeä edistysaskel kohti opetusta, jossa lapsia ei lokeroida vanhempien uskontokunnan perusteella ja kulttuurien välinen vuoropuhelu ja ymmärrys vahvistuvat. Eri uskontokuntien mukainen opetus on usein hankalaa, jos oppilaita ei ole tarpeeksi, tai kun päteviä opettajia on vaikea löytää. Tässäkin mielessä yhteinen katsomusaine on tasa-arvoinen vaihtoehto kaikille oppilaille", kertoo aloitte
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme