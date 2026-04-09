Helsingin Vihreät nimesivät ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat

Helsingin Vihreät nimesivät kevätkokouksessa 25.4. ensimmäiset ehdokkaat vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Ehdokasjoukossa on vahvaa ja monenlaista kokemusta ja osaamista vihreille tärkeiden teemojen edistämisestä ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta.

“Tämä hallituskausi on osoittanut mulle miten paljon vihreää politiikkaa tarvitaan. Suomalaiset ovat kyllästyneet hallituksen lyhytnäköiseen politiikkaan. Nyt on aika muutoksen!”, kansanedustaja ja Vihreiden Naisten puheenjohtaja Fatim Diarra kuvaa.

“Nousin eduskuntaan Pekka Haaviston seuraajana, ja olen innolla ehdolla jatkamaan tutkittuun tietoon perustuvaa työtä kestävän talouden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Minun Suomeni toimii planeetan rajoissa. Tausta ei saa rajata lasten ja nuorten tulevaisuutta, eikä korkeakoulututkinnoista tule tehdä maksullisia. Vain investoimalla koulutukseen voimme edistää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä menestyä. Luovat alat, startupit ja yrittäjät ovat tärkeässä roolissa”, kansanedustaja ja kauppatieteiden maisteri Mari Holopainen sanoo.

”Lähdin aikanaan politiikkaan erityisesti ilmasto ja energia, teknologia ja turvallisuus mielessäni. Nyt nämä teemat ovat entistäkin tärkeämpiä. Haluan jatkaa työtäni kolmannelle kaudelle ja olla mukana tekemässä vihreää vaalivoittoa”, kansanedustaja ja diplomi-insinööri Atte Harjanne visioi.

“Orpon hallitus on antanut ekologisen velan kasvaa leikkaamalla luonnonsuojelusta, jarruttamalla ilmastotoimia ja asettamalla teollisuuden intressit luonnon kantokyvyn edelle. Suunta on käännettävä ja luonnon heikentämiselle on asetettava rajat. Suojellaan Suomen arvokkaat metsät ja pelastetaan herkkä Itämeri. Haluan Suomesta planeetan rajoissa toimivan hyvinvointivaltion, joka puolustaa heikoimpia, panostaa koulutukseen ja seisoo rohkeasti ihmisoikeuksien takana myös epävakaassa maailmantilanteessa”, kaupunginvaltuutettu ja ympäristöasiantuntija Amanda Pasanen linjaa.

“Ehdokasasettelu on nyt avattu ja meillä on upeat ensimmäiset ehdokkaat, jotka edustavat vahvasti Vihreille tärkeitä teemoja ja vankkaa osaamista. Tästä on hyvä lähteä kohti vaaleja ja haastamaan nykyisen hallitusken kurjistavaa politiikkaa!”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Venla Monter hehkuttaa.

Seuraavan kerran Helsingin Vihreät nimeävät ehdokkaita kesäkuussa.