Kokoomuksen Partanen: mihin Lindtman kohdistaisi vielä 150 miljoonan lisäleikkaukset valtionavustuksista?

– SDP:stä on väitetty, ettei SDP kohdistaisi missään tilanteessa leikkauksia sote-järjestöjen työhön. Samaan aikaan he kuitenkin ovat kuitanneet hallituksen sopeutukset miltei kokonaan sote-järjestöjen avustuksiin, ja omassa vaihtoehtobudjetissaankin esittävät vielä lisää 150 miljoonan euron leikkauksia valtionavustuksiin, Partanen sanoo.

– Lindtmanin on nyt viimein kerättävä rohkeutensa ja kerrottava, mistä nämä rahat otettaisiin, Partanen jatkaa.

Karoliina Partasen mukaan SDP:n linja on epäselvä ja johtaminen hapuilevaa.

– Lindtman ei voi päästä kuin koira veräjästä luoden valheellista kuvaa siitä, ettei SDP leikkausi juuri mistään, ja samaan aikaan piilottaa 150 miljoonan euron lisäleikkauksia valtionavustuksista vaihtoehtobudjettiinsa. Siis 150 miljoonan euron lisäleikkauksia vielä hallituksen valitettavien mutta välttämättömien leikkausten päälle. Tämä ei ole johtajuutta, vaan vastuun pakoilua, hän sanoo.

Partanen pitää välttämättömänä, että SDP kertoo avoimesti, mihin sen esittämät leikkaukset kohdistuisivat.

– Lindtmanin on aika lopettaa kiertely ja kertoa, viekö hän rahat sote-järjestöiltä, kulttuurista, vienninedistämisestä vai mistä? Ketkä ovat SDP:n leikkauslistalla? Suomalaiset ansaitsevat rehellisen vastauksen. Tähän ei löydy vastausta edes juuri julkaistusta SDP:n poliittisesta ohjelmasta, Partanen päättää