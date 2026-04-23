Kokoomuksen Partanen: mihin Lindtman kohdistaisi vielä 150 miljoonan lisäleikkaukset valtionavustuksista?
25.4.2026 14:20:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta vastausta siihen, mihin SDP vielä kohdistaisi vuoden 2024 vaihtoehtobudjetissaan esittämät 150 miljoonan euron lisäleikkaukset valtionavustuksiin.
– SDP:stä on väitetty, ettei SDP kohdistaisi missään tilanteessa leikkauksia sote-järjestöjen työhön. Samaan aikaan he kuitenkin ovat kuitanneet hallituksen sopeutukset miltei kokonaan sote-järjestöjen avustuksiin, ja omassa vaihtoehtobudjetissaankin esittävät vielä lisää 150 miljoonan euron leikkauksia valtionavustuksiin, Partanen sanoo.
– Lindtmanin on nyt viimein kerättävä rohkeutensa ja kerrottava, mistä nämä rahat otettaisiin, Partanen jatkaa.
Karoliina Partasen mukaan SDP:n linja on epäselvä ja johtaminen hapuilevaa.
– Lindtman ei voi päästä kuin koira veräjästä luoden valheellista kuvaa siitä, ettei SDP leikkausi juuri mistään, ja samaan aikaan piilottaa 150 miljoonan euron lisäleikkauksia valtionavustuksista vaihtoehtobudjettiinsa. Siis 150 miljoonan euron lisäleikkauksia vielä hallituksen valitettavien mutta välttämättömien leikkausten päälle. Tämä ei ole johtajuutta, vaan vastuun pakoilua, hän sanoo.
Partanen pitää välttämättömänä, että SDP kertoo avoimesti, mihin sen esittämät leikkaukset kohdistuisivat.
– Lindtmanin on aika lopettaa kiertely ja kertoa, viekö hän rahat sote-järjestöiltä, kulttuurista, vienninedistämisestä vai mistä? Ketkä ovat SDP:n leikkauslistalla? Suomalaiset ansaitsevat rehellisen vastauksen. Tähän ei löydy vastausta edes juuri julkaistusta SDP:n poliittisesta ohjelmasta, Partanen päättää
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Limnell: Hallitus teki tärkeitä ratkaisuja Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi23.4.2026 20:48:19 EEST | Tiedote
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Epävarmuus Euroopassa on kasvanut, Venäjän toiminta muodostaa pitkäkestoisen uhan ja sodankäynti kehittyy teknologisen murroksen myötä nopeammin kuin koskaan. Tässä tilanteessa Suomella ei ole varaa viivyttelyyn, turvallisuutta on vahvistettava ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.
Kokoomuksen Lahdenperä: Jokaisella lapsella on oikeus oppia - osaamistakuu vahvistaa suomalaista peruskoulua23.4.2026 17:30:00 EEST | Tiedote
Osaamistakuu varmistaa perusopetuksen oppilaiden vähimmäisosaamisen sekä oikeudenmukaisen ja yhtenäisen arvioinnin. Osaamistakuulla varmistamme, että apua saa ajoissa ja että jokainen saa mahdollisuuden onnistua.
Kokoomuksen Wallinheimo: SDP:n talouspoliittinen sekoilu jatkuu – kolme eri linjaa kolmessa viikossa23.4.2026 16:05:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin tänään julkaisemaa kehysriihikritiikkiä.
Sinuhe Wallinheimo suuren valiokunnan puheenjohtajaksi23.4.2026 14:52:29 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. Päätös tehtiin eduskuntaryhmän kokouksessa 23.4.2026. Wallinheimo seuraa tehtävässä eduskunnasta lähtevää kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä.
Kokoomuksen Heikki Autto: Hallitukselta yli miljardin lisäpanostus puolustukseen – myös droonitorjuntaa vahvistetaan23.4.2026 14:45:45 EEST | Tiedote
Orpon hallitus päätti kehysriihessä noin 1 130 miljoonan euron lisäpanostuksista puolustukseen vuosille 2027–2030. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuksen omavaraisuutta ja kohdistavat resursseja muun muassa droonien hankintaan, droonitorjuntaan sekä kotimaiseen räjähdetuotantoon.
