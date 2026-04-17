Hartela on Suomen paras talonrakennusurakoitsija asiakaskokemuksessa
27.4.2026 06:01:42 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela on saavuttanut toistamiseen ykkössijan EPSI Rating Talonrakennusurakointi 2025 -tutkimuksessa.
Puolueettomassa vertailussa Hartela sai asiakastyytyväisyysindeksiksi 84,1, mikä on selvästi toimialan keskiarvoa (80,6) korkeampi. EPSI Ratingin indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa yli 75 tarkoittaa erittäin tyytyväistä.
Tutkimuksessa nousee vahvasti esiin asiakkaiden kokemus yhteistyöstä: Hartelaa ei nähdä pelkkänä toteuttajana, vaan kumppanina, jonka kanssa asioita ratkaistaan yhdessä läpi hankkeen. Asiakkaat kuvaavat yhteistyötä sujuvaksi ja vuoropuhelua avoimeksi, myös silloin, kun projektin aikana tulee haasteita.
"Asiakkailta saamamme palaute on selkeä: yhteistyö ratkaisee. Tekninen osaaminen on lähtökohta, mutta tänä päivänä rakentaminen tarkoittaa kykyä yhdistää toteutus, yhteistyö ja ympäristön huomioiminen tavalla, joka näkyy asiakkaalle koko projektin ajan. Olemme iloisia, että tämä näkyy myös tuloksessa", sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Lari Mallius.
"Hartela koetaan erityisen luotettavaksi, ja yhtiön koetaan tekevän asiakkaan rooli vaivattomaksi. Taustalla näissä arvioissa vaikuttavat kiitosta saaneet aikataulujen pitävyys ja yhteistyön sujuvuus. Hartelan tulos ja sen kehitys eivät perustu yksittäiseen osa-alueeseen, vaan useiden tekijöiden yhteisvaikutukseen. Erityisesti rahalle saatavaa vastinetta, ympäristötietoisuutta sekä projektin yleisten tilojen laatua koskevat arviot ovat parantuneet selvästi", avaa Heidi Laitinen EPSI Rating Suomesta.
Hartelan asiakastyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin uudisasuntorakentamisessa tänä vuonna mitattu asiakastyytyväisyys, 78,8. Tulos on yksi korkeimmista, mitä EPSI Rating on viime vuosina mitannut toimialasta riippumatta.
EPSI Rating on pohjoismainen, riippumaton ja voittoa tavoittelematon akateeminen markkinatutkimusyritys, joka on yli 30 vuoden ajan tutkinut eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä. Talonrakennusurakointi-tutkimuksen kohteena ovat ammattimaiset rakennuttajat, jotka arvioivat pääurakoitsijoita muun muassa koulujen, sairaaloiden, vuokratalojen ja toimitilojen rakentamisessa. Rakennus- ja urakkatyyppien jakauma vaihteli yhtiöittäin. Tutkimuksessa tehtiin ensin kvantitatiivinen tiedonkeruu, jonka pohjalta toteutettiin syvempi kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin sata tilaajien edustajaa sekä valmistuneiden kohteiden loppukäyttäjää.
Elina TompuriViestintä- ja vastuullisuusjohtajaPuh:0503316608elina.tompuri@hartela.fi
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 450 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela toteuttaa asuinkerrostalon Lahden Taloille Lahteen17.4.2026 08:50:17 EEST | Tiedote
Liipolan alueelle rakennetaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, johon tulee 50 asuntoa.
Panu Hulkko Hartelan Pohjois-Suomen aluejohtajaksi31.3.2026 09:43:04 EEST | Tiedote
Hulkko aloittaa tehtävässään huhtikuun aikana.
Hartela nimittää Jaakko Marjosolan talousjohtajaksi30.3.2026 12:29:00 EEST | Tiedote
Hartela on nimittänyt KTM Jaakko Marjosolan yhtiön uudeksi talousjohtajaksi. Marjosola aloittaa tehtävässään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Hartela toteuttaa Apianlahden palvelukorttelin Valkeakoskelle19.3.2026 07:46:36 EET | Tiedote
Apianlahden palvelukorttelin kokonaisuus on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke, jonka vuokralaisiksi tulevat Valkeakosken kaupunki ja Kesko. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1 550 neliömetriä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2026, ja kohteen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.
Hartelan vuosiraportti 2025 on julkaistu12.3.2026 12:15:19 EET | Tiedote
Raportti kokoaa yhteen vuoden keskeiset tapahtumat, tulokset ja kehitysaskeleet strategiassa, liiketoiminnassa ja vastuullisuudessa.
