SDP:n Heinäluoma vaatii ilmastotavoitteista kiinni pitämistä ja uutta luontolakia

Lähi-idän kriisi on osoittanut jälleen kerran, että fossiilisista polttoaineista irtautuminen ei ole vain ilmastokysymys vaan huoltovarmuus- ja turvallisuuskysymys.

Heinäluoma toteaa, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on paitsi välttämätöntä, myös suomalaisten yritysten etu ja talouskasvun mahdollistaja.

– Orpon hallituksen kaudesta uhkaa tulla ilmastopolitiikan hukatut neljä vuotta. Hallituksen toiminta ei ole ollut vain kunnianhimotonta, vaan poukkoileva politiikka on jopa pysäyttänyt vihreän siirtymän investointeja. Esimerkiksi hallituksen alueidenkäyttölain tiukennetut tuuli- ja aurinkovoiman etäisyysrajoitukset kohdistuvat suoraan alan investointeihin, vaarantavat sähköntuotannon lisäyksen ja voivat heikentää Suomen mahdollisuuksia houkutella puhtaan teollisuuden hankkeita.

Heinäluoma varoittaa, että viime vuosina nähdyt poukkoilevat ja epäsuotuisat politiikkamuutokset ovat johtaneet siihen, että Suomeen ei uskalleta luottaa investointiympäristönä, jolloin monet tärkeät vihreän siirtymän investoinnit ovat vaarassa jäädä tekemättä.

– Toivotamme kaikki kestävät investoinnit tervetulleeksi Suomeen emmekä tee sääntelyä, joka haittaisi vihreän siirtymän etenemistä. Päinvastoin vihreän siirtymän investointeja haittaavaa sääntelyä on purettava ja yritysten kasvumahdollisuuksia tuettava. Tämä on yrityksille tärkeä viesti siitä, että Suomeen uskaltaa ja kannattaa investoida.

– Haluamme säätää Suomen luonnon turvaksi ilmastolain kaltaisen luontolain. Luontolaki olisi ilmastolain kaltainen puitelaki, jossa asetettaisiin viranomaisille tarkat tavoitteet luontokadon hillitsemiseksi ja luonnon tilan parantamiseksi. Samalla kun torjumme ilmastonmuutosta edistämällä vihreää siirtymää, on hiilen talteenottoa, varastointia ja hyödyntämistä edistettävä Suomessa. Tässä ottaisimme mallia muista Pohjoismaista ja toteuttaisimme Ruotsin mallin mukaisen tarjouskilpailun biogeenisen hiilidioksidin talteenotosta, Heinäluoma listaa.

Heinäluoman mukaan SDP toivottaa datakeskukset tervetulleeksi Suomeen, mutta ei millä hinnalla hyvänsä. Tukien vastapainoksi on edellytettävä joustoja sähkömarkkinoille sekä energiatehokkuutta ja hukkalämpöjen hyödyntämistä esimerkiksi kaukolämpöinfrassa.