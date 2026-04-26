SDP:n Heinäluoma: Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi vielä vuoden 2022 joulukuun Ykkösaamussa näin, kun kysyttiin kokoomuksen tavoitteesta puolittaa työttömyysturva: ”Emme ole valmiita puolittamaan ansiosidonnaista turvaa, olemme valmiita porrastamaan sen, mutta kuitenkin niin, että kokonaisetuusmäärä ei merkittävästi laskisi.”

– No, kuinkas sitten kävikään? Työttömyysturvaa on rajusti leikattu ja Purra laittaa jälleen kehysriihen päätöksillä epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa maksajiksi pienituloiset ihmiset, sairaat ja vanhukset. Vaalilupaukset petettiin ja pahasti, joten en ihmettele, että perussuomalaiset pyrkivät nyt kaikin keinoin keksimään muita aiheita julkiseen keskusteluun. Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla? Heinäluoma kysyy.