SDP:n Heinäluoma: Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?

26.4.2026 13:02:31 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Perussuomalaisten petettyjen vaalilupausten lista on roima, varsinkin pienituloisten suomalaisten puolustamisen osalta. Puolueen puheenjohtaja, saksiministeri Riikka Purra puhui lauantaina Ylen Ykkösaamussa pahasti ohi totuuden, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma jyrähtää.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi vielä vuoden 2022 joulukuun Ykkösaamussa näin, kun kysyttiin kokoomuksen tavoitteesta puolittaa työttömyysturva: ”Emme ole valmiita puolittamaan ansiosidonnaista turvaa, olemme valmiita porrastamaan sen, mutta kuitenkin niin, että kokonaisetuusmäärä ei merkittävästi laskisi.”

– No, kuinkas sitten kävikään? Työttömyysturvaa on rajusti leikattu ja Purra laittaa jälleen kehysriihen päätöksillä epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa maksajiksi pienituloiset ihmiset, sairaat ja vanhukset. Vaalilupaukset petettiin ja pahasti, joten en ihmettele, että perussuomalaiset pyrkivät nyt kaikin keinoin keksimään muita aiheita julkiseen keskusteluun. Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla? Heinäluoma kysyy.

