SDP:n Heinäluoma: Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla?
26.4.2026 13:02:31 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Perussuomalaisten petettyjen vaalilupausten lista on roima, varsinkin pienituloisten suomalaisten puolustamisen osalta. Puolueen puheenjohtaja, saksiministeri Riikka Purra puhui lauantaina Ylen Ykkösaamussa pahasti ohi totuuden, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma jyrähtää.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi vielä vuoden 2022 joulukuun Ykkösaamussa näin, kun kysyttiin kokoomuksen tavoitteesta puolittaa työttömyysturva: ”Emme ole valmiita puolittamaan ansiosidonnaista turvaa, olemme valmiita porrastamaan sen, mutta kuitenkin niin, että kokonaisetuusmäärä ei merkittävästi laskisi.”
– No, kuinkas sitten kävikään? Työttömyysturvaa on rajusti leikattu ja Purra laittaa jälleen kehysriihen päätöksillä epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa maksajiksi pienituloiset ihmiset, sairaat ja vanhukset. Vaalilupaukset petettiin ja pahasti, joten en ihmettele, että perussuomalaiset pyrkivät nyt kaikin keinoin keksimään muita aiheita julkiseen keskusteluun. Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla? Heinäluoma kysyy.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Heinäluoma vaatii ilmastotavoitteista kiinni pitämistä ja uutta luontolakia26.4.2026 10:13:21 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen menetetyn hallituskauden jälkeen ilmastopolitiikkaan tarvitaan tekoja. SDP pitää kiinni siitä, että Suomen on oltava hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035 ja ilmastopolitiikan on oltava ennakoitavaa. SDP:n poliittinen ohjelma lähtee siitä, että ilmastotyö ja talouskasvu ovat yhdistettävissä, sanoo SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen toiminnasta paistaa epätoivo, kun se yrittää vierittää vastuuta järjestöleikkauksista oppositiolle24.4.2026 15:09:22 EEST | Tiedote
Kokoomuksen johdolla suomalaisten arjen palveluita heikennetään ennen näkemättömällä tavalla. Vastuuta pakoileva kykypuolue vierittää syytä omista vahingollisista päätöksistään oppositiolle, huomauttaa SDP:n Saku Nikkanen.
SDP:n Kiuru: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talous- ja työllisyystavoitteissaan – silti hyvinvointivaltion rajoittaminen jatkuu puskutraktorilla24.4.2026 14:56:29 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru arvostelee kovin sanoin hallituksen uusia päätöksiä leikata jälleen sosiaali- ja terveyspalveluista. Kiurun mukaan on perin kummallista, että hallitus, joka on epäonnistunut kaikissa itselleen asettamissaan keskeisissä talous- ja työllisyystavoitteissaan, jatkaa silti suomalaisen hyvinvointivaltion purkamista kylmästi ja määrätietoisesti.
SDP:n Suhonen: Hallitus ei ota vakavasti lapsiperheköyhyyttä!24.4.2026 09:02:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä hallitus unohti lapsiperheet kehysriihessään.
SDP:n Eloranta: Mediakasvatuksen korkeakouluopetusta ei saa päästää loppumaan24.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on erittäin huolissaan mediakasvatuksen korkeakouluopetuksen päättymisestä Suomessa kokonaan vuonna 2027. Hänen mukaansa mediakasvatus ja -lukutaito ovat nykyään entistä tärkeämpiä sosiaalisen median ja tekoälyn yleistyessä erityisesti nuorten tietolähteenä. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme