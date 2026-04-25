Kokoomuksen Sarkomaa: Kehysriihen päätöksillä tehtiin loikka eteenpäin senioreiden kuntoutuksen saatavuudelle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle

Valinnanvapauskokeiluun lisätään fysioterapia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona pärjäämisen edistämiseksi. Fysioterapiaa voitaisiin korvata enintään neljä käyntiä kalenterivuodessa. Sarkomaan mukaan päätös kohentaa myös pienempien kuntoutusalan yritysten toimintaedellytyksiä ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Lisäksi kokeilua jatketaan vuodella niin, että se päättyy vuoden 2028 loppuun.

– Fysioterapia valinnanvapauskokeiluun on tervetullut uudistus ja melkoinen loikka eteenpäin senioreiden toimintakyvyn edistämisessä. Varhainen ja oikea-aikainen kuntoutus tukee kotona asumista, ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä ja siirtää raskaampien palveluiden tarvetta, Sarkomaa kertoo.

Lämpimästi tervetullut on myös kotitalousvähennyksen korotus, jota Sarkomaa on ajanut yhdessä yrittäjien kanssa. Vähennyksen piiriin kuuluvat myös kotona annettava toiminta- ja fysioterapia, mikä edistää arjessa selviytymistä ja toivottavasti lisää kuntoutuspalveluiden kysyntää ja saatavuutta niitä tarvitseville.

– Kun elämme yhä pidempään, sen myötä myös tarve ylläpitää ja edistää ikäihmisten toimintakykyä jatkaa kasvuaan. Varhainen ja laadukas kuntoutus lisää elämänlaatua ja on kustannusvaikuttava investointi, Sarkomaa sanoo.

Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta – vain kolmannes vanhenemisesta. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ihmisen toimintakyvyn ja elämänlaadun.

– Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kuntoutuksen ammattilaisten tuen avulla voidaan löytää ratkaisut arjessa selviytymiseen ja sopivaan liikkumiseen sairaudesta ja kivuista huolimatta, sanoo Sarkomaa.

– Kotitalousvähennyksen korotus ja valinnanvapauskokeilun laajentaminen täydentävät toisiaan hyvin. Yhdessä ne parantavat senioreiden mahdollisuuksia saada kuntoutusta ja tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja iän karttuessa kotona pärjäämiseen. On tervetullutta, että kehysriihessä ymmärrettiin kuntoutuksen merkitys, Sarkomaa päättää.