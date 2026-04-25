Kokoomuksen Sarkomaa: Kehysriihen päätöksillä tehtiin loikka eteenpäin senioreiden kuntoutuksen saatavuudelle ja toimintakyvyn ylläpitämiselle
26.4.2026 14:39:53 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus päätti kehysriihessä laajentaa 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilua fysioterapiaan sekä korottaa kotitalousvähennystä. Molemmat päätökset edistävät kuntoutuspalveluiden saatavuutta ja ikäihmisten kotona pärjäämistä. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on tyytyväinen päätöksiin.
Valinnanvapauskokeiluun lisätään fysioterapia iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi ja kotona pärjäämisen edistämiseksi. Fysioterapiaa voitaisiin korvata enintään neljä käyntiä kalenterivuodessa. Sarkomaan mukaan päätös kohentaa myös pienempien kuntoutusalan yritysten toimintaedellytyksiä ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Lisäksi kokeilua jatketaan vuodella niin, että se päättyy vuoden 2028 loppuun.
– Fysioterapia valinnanvapauskokeiluun on tervetullut uudistus ja melkoinen loikka eteenpäin senioreiden toimintakyvyn edistämisessä. Varhainen ja oikea-aikainen kuntoutus tukee kotona asumista, ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä ja siirtää raskaampien palveluiden tarvetta, Sarkomaa kertoo.
Lämpimästi tervetullut on myös kotitalousvähennyksen korotus, jota Sarkomaa on ajanut yhdessä yrittäjien kanssa. Vähennyksen piiriin kuuluvat myös kotona annettava toiminta- ja fysioterapia, mikä edistää arjessa selviytymistä ja toivottavasti lisää kuntoutuspalveluiden kysyntää ja saatavuutta niitä tarvitseville.
– Kun elämme yhä pidempään, sen myötä myös tarve ylläpitää ja edistää ikäihmisten toimintakykyä jatkaa kasvuaan. Varhainen ja laadukas kuntoutus lisää elämänlaatua ja on kustannusvaikuttava investointi, Sarkomaa sanoo.
Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta – vain kolmannes vanhenemisesta. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ihmisen toimintakyvyn ja elämänlaadun.
– Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta liikuntaan ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kuntoutuksen ammattilaisten tuen avulla voidaan löytää ratkaisut arjessa selviytymiseen ja sopivaan liikkumiseen sairaudesta ja kivuista huolimatta, sanoo Sarkomaa.
– Kotitalousvähennyksen korotus ja valinnanvapauskokeilun laajentaminen täydentävät toisiaan hyvin. Yhdessä ne parantavat senioreiden mahdollisuuksia saada kuntoutusta ja tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja iän karttuessa kotona pärjäämiseen. On tervetullutta, että kehysriihessä ymmärrettiin kuntoutuksen merkitys, Sarkomaa päättää.
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: mihin Lindtman kohdistaisi vielä 150 miljoonan lisäleikkaukset valtionavustuksista?25.4.2026 14:20:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen vaatii SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanilta vastausta siihen, mihin SDP vielä kohdistaisi vuoden 2024 vaihtoehtobudjetissaan esittämät 150 miljoonan euron lisäleikkaukset valtionavustuksiin.
Kokoomuksen Limnell: Hallitus teki tärkeitä ratkaisuja Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi23.4.2026 20:48:19 EEST | Tiedote
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Epävarmuus Euroopassa on kasvanut, Venäjän toiminta muodostaa pitkäkestoisen uhan ja sodankäynti kehittyy teknologisen murroksen myötä nopeammin kuin koskaan. Tässä tilanteessa Suomella ei ole varaa viivyttelyyn, turvallisuutta on vahvistettava ennakoivasti ja pitkäjänteisesti.
Kokoomuksen Lahdenperä: Jokaisella lapsella on oikeus oppia - osaamistakuu vahvistaa suomalaista peruskoulua23.4.2026 17:30:00 EEST | Tiedote
Osaamistakuu varmistaa perusopetuksen oppilaiden vähimmäisosaamisen sekä oikeudenmukaisen ja yhtenäisen arvioinnin. Osaamistakuulla varmistamme, että apua saa ajoissa ja että jokainen saa mahdollisuuden onnistua.
Kokoomuksen Wallinheimo: SDP:n talouspoliittinen sekoilu jatkuu – kolme eri linjaa kolmessa viikossa23.4.2026 16:05:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee SDP:n varapuheenjohtajan Nasima Razmyarin tänään julkaisemaa kehysriihikritiikkiä.
Sinuhe Wallinheimo suuren valiokunnan puheenjohtajaksi23.4.2026 14:52:29 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. Päätös tehtiin eduskuntaryhmän kokouksessa 23.4.2026. Wallinheimo seuraa tehtävässä eduskunnasta lähtevää kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Siréniä.
