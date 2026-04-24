Ruokamessut järjesteään 2027 eri ajankohtana kuin Lapsimessut ja Lemmikkimessut
26.4.2026 17:09:39 EEST | Messukeskus | Tiedote
Helsingin Messukeskuksessa oli tänä viikonloppuna paljon nähtävää, kun Ruokamessut, Lapsimessut ja Lemmikkimessut järjestettiin samanaikaisesti. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili lähes 62 000 kävijää. Ensi vuonna Ruokamessut järjestetään 2. – 4.4.2027, Lapsimessut 23. – 25.4.2027 ja Lemmikkimessut 24. - 25.4.2027 (la-su). Tapahtumakokonaisuus on ollut toimiva, mutta nyt halutaan rauhoittaa tapahtumia ja saada enemmän tilaa.
”Olemme saaneet hyvää palautetta kaikkien tapahtumien näytteilleasettajilta. Kauppa on käynyt hyvin ja tuotteista on päässyt kertomaan asiakkaille kasvokkain. Messuilla on esitelty tänäkin vuonna paljon uutuustuotteita ja tapahtumat ovat kiinnostaneet kävijöitä laajasti. Ohjelmatarjonta on ollut laadukasta ja säpinää on riittänyt jokaiseen päivään”, kertoo tapahtumakokonaisuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Messukeskuksesta. ”Ensi vuonna tapahtumakokonaisuus jakautuu kahtia ja saamme näin enemmän tilaa tapahtumien käyttöön.”
Kiireisiä päiviä Ruokamessuilla
Ruokamessuille osallistui 230 yritystä, joista noin sata oli ensikertalaisia. Kaffa Roastery osallistui nyt Ruokamessuille toista kertaa ja osastolla oli vilkasta myös tänä vuonna. Yritys voitti Kahveista parhain -kilpailussa tummapaahto-sarjan Espresso Pedro Gabarra -kahvilla. Osastolla oli myynnissä kahvia, mutta myös Kili kahvimarja -energiajuomaa, joka sai kunniamaininnan Suomalainen elintarvikeinnovaatio -kisassa perjantaina Ruokamessuilla. ”Tuotteemme ovat kiinnostaneet kuluttajia ja maisteluannoksia mennyt paljon. On ollut mukavaa kertoa kuluttajille kahveistamme ja uutuus Kili-juomasta. Olemme tavallaan saaneet johdatella ihmisiä kahvin maailmaan, mikä on aina mukavaa”, kertoo markkinointipäällikkö Anemone Aaltonen Kaffa Roasterystä.
Kahveista parhain -kisassa palkittiin paras vaalea paahto, joka on Good Life Coffee Roastersin San Rafael. Paras pakkaus -palkinnon sai Inka paahtimoiden Ethiopia Sidamo.
Lapsimessuilla kotimaisten vaatebrändien onnistumisia
Tänä vuonna Lapsimessuille osallistui useita kotimaisia vaatebrändejä. Uusi suomalainen vaatebrändi Hurraa!Kids osallistui ensimmäistä kertaa Lapsimessuille ja esitteli siellä lastenvaatteita. Yrittäjä Hanna Mulari oli erittäin tyytyväinen tapahtumaan. ”Lapsimessut ylitti kaikki odotukset. Täällä on ollut paljon kivoja kohtaamisia asiakkaiden kanssa ja olemme saaneet hyvän vastaanoton.”
Lemmikkimessuilla paljon pentuja
Lemmikkimessuilla lemmikit ovat kiinnostaneet kävijöitä. ”Pentunäyttelyyn osallistui tänäkin vuonna noin 700 pentua viikonlopun aikana”, kertoo pentunäyttelyn järjestelyistä vastaava Erika Paqvalin-Skurnik Showlinkistä. Koirien lisäksi messuilla oli muutamia kissoja, kaneja ja marsuja. Ohjelmassa eniten huomiota herättivät koirien nakkiensyöntikisat ja flyball-esitykset. Ensi vuoden Lemmikkimessuja aletaan Messukeskuksessa suunnittelemaan mahdollisimman pian. ”Vaikka tapahtumassa on aina ollut omat hallit, levähdysalueita lemmikeille, omat sisäänkäynnit lemmikeille ja opastukset, otamme nyt ensi vuonna entistä paremmin huomioon lemmikeille varattavat tilat ja mietimme myös rotuosastojen kokoja”, toteaa Papadopoulos.
Ruokamessut järjestetään 2. – 4.4.2027 Messukeskuksessa. | www.ruokamessuthelsinki.fi, @ruokamessuthelsinki
Lapsimessut ja Lemmikkimessut järjestetään 23. – 25.4.2027 Messukeskuksessa. Lemmikkimessut la-su. www.lapsimessut.fi @lapsimessut https://lemmikki.messukeskus.com/ @lemmikkimessut
Lisätietoja:
Ruokamessuista: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto puh. 050 376 0809, teija.armanto@messukeskus.com
Lapsimessuista ja Lemmikkimessuista: Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Heidi Ekholm-Talas puh. 050 439 1075, heidi.ekholm-talas@messukeskus.com
Kuvia tapahtumista toimitusten vapaaseen käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
