Ruokamessut järjestetään 2027 eri ajankohtana kuin Lapsimessut ja Lemmikkimessut

”Olemme saaneet hyvää palautetta kaikkien tapahtumien näytteilleasettajilta. Kauppa on käynyt hyvin ja tuotteista on päässyt kertomaan asiakkaille kasvokkain. Messuilla on esitelty tänäkin vuonna paljon uutuustuotteita ja tapahtumat ovat kiinnostaneet kävijöitä laajasti. Ohjelmatarjonta on ollut laadukasta ja säpinää on riittänyt jokaiseen päivään”, kertoo tapahtumakokonaisuudesta vastaava liiketoimintapäällikkö Satu Papadopoulos Messukeskuksesta. ”Ensi vuonna tapahtumakokonaisuus jakautuu kahtia ja saamme näin enemmän tilaa tapahtumien käyttöön.”



Kiireisiä päiviä Ruokamessuilla



Ruokamessuille osallistui 230 yritystä, joista noin sata oli ensikertalaisia. Kaffa Roastery osallistui nyt Ruokamessuille toista kertaa ja osastolla oli vilkasta myös tänä vuonna. Yritys voitti Kahveista parhain -kilpailussa tummapaahto-sarjan Espresso Pedro Gabarra -kahvilla. Osastolla oli myynnissä kahvia, mutta myös Kili kahvimarja -energiajuomaa, joka sai kunniamaininnan Suomalainen elintarvikeinnovaatio -kisassa perjantaina Ruokamessuilla. ”Tuotteemme ovat kiinnostaneet kuluttajia ja maisteluannoksia mennyt paljon. On ollut mukavaa kertoa kuluttajille kahveistamme ja uutuus Kili-juomasta. Olemme tavallaan saaneet johdatella ihmisiä kahvin maailmaan, mikä on aina mukavaa”, kertoo markkinointipäällikkö Anemone Aaltonen Kaffa Roasterystä.



Kahveista parhain -kisassa palkittiin paras vaalea paahto, joka on Good Life Coffee Roastersin San Rafael. Paras pakkaus -palkinnon sai Inka paahtimoiden Ethiopia Sidamo.



Lapsimessuilla kotimaisten vaatebrändien onnistumisia



Tänä vuonna Lapsimessuille osallistui useita kotimaisia vaatebrändejä. Uusi suomalainen vaatebrändi Hurraa!Kids osallistui ensimmäistä kertaa Lapsimessuille ja esitteli siellä lastenvaatteita. Yrittäjä Hanna Mulari oli erittäin tyytyväinen tapahtumaan. ”Lapsimessut ylitti kaikki odotukset. Täällä on ollut paljon kivoja kohtaamisia asiakkaiden kanssa ja olemme saaneet hyvän vastaanoton.”



Lemmikkimessuilla paljon pentuja



Lemmikkimessuilla lemmikit ovat kiinnostaneet kävijöitä. ”Pentunäyttelyyn osallistui tänäkin vuonna noin 700 pentua viikonlopun aikana”, kertoo pentunäyttelyn järjestelyistä vastaava Erika Paqvalin-Skurnik Showlinkistä. Koirien lisäksi messuilla oli muutamia kissoja, kaneja ja marsuja. Ohjelmassa eniten huomiota herättivät koirien nakkiensyöntikisat ja flyball-esitykset. Ensi vuoden Lemmikkimessuja aletaan Messukeskuksessa suunnittelemaan mahdollisimman pian. ”Vaikka tapahtumassa on aina ollut omat hallit, levähdysalueita lemmikeille, omat sisäänkäynnit lemmikeille ja opastukset, otamme nyt ensi vuonna entistä paremmin huomioon lemmikeille varattavat tilat ja mietimme myös rotuosastojen kokoja”, toteaa Papadopoulos.

Ruokamessut järjestetään 2. – 4.4.2027 Messukeskuksessa. | www.ruokamessuthelsinki.fi, @ruokamessuthelsinki

Lapsimessut ja Lemmikkimessut järjestetään 23. – 25.4.2027 Messukeskuksessa. Lemmikkimessut la-su. www.lapsimessut.fi @lapsimessut https://lemmikki.messukeskus.com/ @lemmikkimessut



