Classicille ensimmäinen kiinnitys F-liigan mestaruuteen
26.4.2026 19:02:30 EEST | Fliiga | Tiedote
Classic avasi F-liigan miesten finaalisarjan voitolla, kun se kaatoi kotonaan Nokian KrP:n 5-3. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa, ja toinen kohtaaminen on vuorossa tiistaina Nokialla.
Tänään Joona Rantala kuittasi ylivoimalla Ville Hietarannan Classicille laukoman avausmaalin, ja toisessa erässä Juuso Ahola sijoitti pikkukantista nokialaiset edelle. Classicin Peteris Trekse kuitenkin tasoitti jo seuraavalla minuutilla rangaistuslaukauksesta, ja 20 sekuntia myöhemmin oli keskelle merkkaamatta jääneen Teemu Karppasen vuoro viedä Classic johtoon.
Juuso Ahola tasoitti vielä Luukas Hyvärisen syöttöoivalluksesta toisen tauon tilanteeksi 3-3, mutta hänen maalinsa jäi tällä kertaa KrP:n viimeiseksi. Konsta Tykkyläinen osui Classicin voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman keskeltä sektoria päätöserän kuudennella minuutilla, ja lopuksi Eemeli Salin viimeisteli vielä päätösnumerot tyhjään verkkoon Nico Jonaesonin harhasyötön jälkeen.
Ottelun hahmoksi nousi Classicin maalivahti Lassi Toriseva, jolle merkittiin peräti 22 torjuntaa kollega Iiro Rantaniemen puuttuessa toisessa päässä peliin vain kuudesti.
