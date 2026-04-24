Classicille ensimmäinen kiinnitys F-liigan mestaruuteen

Tänään Joona Rantala kuittasi ylivoimalla Ville Hietarannan Classicille laukoman avausmaalin, ja toisessa erässä Juuso Ahola sijoitti pikkukantista nokialaiset edelle. Classicin Peteris Trekse kuitenkin tasoitti jo seuraavalla minuutilla rangaistuslaukauksesta, ja 20 sekuntia myöhemmin oli keskelle merkkaamatta jääneen Teemu Karppasen vuoro viedä Classic johtoon.

Juuso Ahola tasoitti vielä Luukas Hyvärisen syöttöoivalluksesta toisen tauon tilanteeksi 3-3, mutta hänen maalinsa jäi tällä kertaa KrP:n viimeiseksi. Konsta Tykkyläinen osui Classicin voittomaaliksi jääneen 4–3-osuman keskeltä sektoria päätöserän kuudennella minuutilla, ja lopuksi Eemeli Salin viimeisteli vielä päätösnumerot tyhjään verkkoon Nico Jonaesonin harhasyötön jälkeen.

Ottelun hahmoksi nousi Classicin maalivahti Lassi Toriseva, jolle merkittiin peräti 22 torjuntaa kollega Iiro Rantaniemen puuttuessa toisessa päässä peliin vain kuudesti.