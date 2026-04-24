Valinnanvapauskokeilun lääkärillä voi käydä missä vain Suomessa – käynti ei ole sidottu kotipaikkakuntaan

Jos olet täyttänyt 65 vuotta, voit käydä valinnanvapauskokeiluun osallistuvalla yksityisellä yleislääkärillä kolme kertaa kalenterivuodessa. Käynti ei ole sidottu kotipaikkakuntaasi tai omaan hyvinvointialueeseesi. Voit hyödyntää käyntejä myös, kun matkustat kotimaassa tai käyt mökillä.

Maksat käynnistä vain julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Jos lääkäri määrää sinulle kokeiluun kuuluvia tutkimuksia, saat myös ne edullisesti.

Valinnanvapauskokeilu on käynnissä 31.12.2027 asti.

Mistä valinnanvapauskokeiluun osallistuvat lääkärit löytyvät?

Tällä hetkellä valinnanvapauskokeilun yleislääkäripalvelua on tarjolla joka kolmannessa kunnassa ympäri maata. Palvelua on enemmän tarjolla isoissa kaupungeissa ja Etelä-Suomessa, mutta valinnanvapauskokeilun lääkäreitä on myös monilla pienillä paikkakunnilla.

Kaikkien kokeilussa mukana olevien lääkäriasemien tiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/valinnanvapauskokeilu. Tällä Kelan sivulla voit etsiä lääkäriasemaa paikkakunnan tai hyvinvointialueen mukaan ja siirtyä linkin kautta lääkäriaseman verkkosivuille tutkimaan, mitkä aseman yleislääkärit ovat mukana valinnanvapauskokeilussa ja onko heillä vapaita vastaanottoaikoja. Jos varaat ajan puhelimessa, muista mainita, että haluat varata ajan valinnanvapauskokeilussa mukana olevalle yleislääkärille.

Valinnanvapauskokeilu on lääkäreille ja lääkäriasemille vapaaehtoinen. Halukkaat ovat ilmoittautuneet Kelaan, ja lisää lääkäreitä voi tulla mukaan kokeilun aikana.

Data osoittaa: kokeilua on jo hyödynnetty ympäri maata

Kelan tutkijoiden selvitys osoittaa, että asiakkaat ovat jo hyödyntäneet valinnanvapauskokeilua joka puolella Suomea. Osalla hyvinvointialueista asiakkaat ovat myös matkustaneet toisille alueilla hoitoon tai hyödyntäneet toisilla alueilla tuotettuja etäpalveluita.

Kela on tänään julkaissut karttasovelluksen, josta näkee, missä kaikkialla on kokeiluun tähän asti osallistuneita lääkäriasemia ja kuinka paljon valinnanvapauskokeilun asiakkaita niissä on käynyt.

