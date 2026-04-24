Valinnanvapauskokeilun lääkärillä voi käydä missä vain Suomessa – käynti ei ole sidottu kotipaikkakuntaan
27.4.2026 09:27:49 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Oletko täyttänyt 65 vuotta? Tiesitkö, että voit käydä yksityisellä yleislääkärillä edullisesti myös, kun olet kotimaassa kesällä reissussa tai mökillä? Edellytyksenä on, että yleislääkäri on mukana valinnanvapauskokeilussa.
Jos olet täyttänyt 65 vuotta, voit käydä valinnanvapauskokeiluun osallistuvalla yksityisellä yleislääkärillä kolme kertaa kalenterivuodessa. Käynti ei ole sidottu kotipaikkakuntaasi tai omaan hyvinvointialueeseesi. Voit hyödyntää käyntejä myös, kun matkustat kotimaassa tai käyt mökillä.
Maksat käynnistä vain julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun verran. Jos lääkäri määrää sinulle kokeiluun kuuluvia tutkimuksia, saat myös ne edullisesti.
Valinnanvapauskokeilu on käynnissä 31.12.2027 asti.
Mistä valinnanvapauskokeiluun osallistuvat lääkärit löytyvät?
Tällä hetkellä valinnanvapauskokeilun yleislääkäripalvelua on tarjolla joka kolmannessa kunnassa ympäri maata. Palvelua on enemmän tarjolla isoissa kaupungeissa ja Etelä-Suomessa, mutta valinnanvapauskokeilun lääkäreitä on myös monilla pienillä paikkakunnilla.
Kaikkien kokeilussa mukana olevien lääkäriasemien tiedot löytyvät Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/valinnanvapauskokeilu. Tällä Kelan sivulla voit etsiä lääkäriasemaa paikkakunnan tai hyvinvointialueen mukaan ja siirtyä linkin kautta lääkäriaseman verkkosivuille tutkimaan, mitkä aseman yleislääkärit ovat mukana valinnanvapauskokeilussa ja onko heillä vapaita vastaanottoaikoja. Jos varaat ajan puhelimessa, muista mainita, että haluat varata ajan valinnanvapauskokeilussa mukana olevalle yleislääkärille.
Valinnanvapauskokeilu on lääkäreille ja lääkäriasemille vapaaehtoinen. Halukkaat ovat ilmoittautuneet Kelaan, ja lisää lääkäreitä voi tulla mukaan kokeilun aikana.
Data osoittaa: kokeilua on jo hyödynnetty ympäri maata
Kelan tutkijoiden selvitys osoittaa, että asiakkaat ovat jo hyödyntäneet valinnanvapauskokeilua joka puolella Suomea. Osalla hyvinvointialueista asiakkaat ovat myös matkustaneet toisille alueilla hoitoon tai hyödyntäneet toisilla alueilla tuotettuja etäpalveluita.
Kela on tänään julkaissut karttasovelluksen, josta näkee, missä kaikkialla on kokeiluun tähän asti osallistuneita lääkäriasemia ja kuinka paljon valinnanvapauskokeilun asiakkaita niissä on käynyt.
Kelan viestintä
Puh: 020 634 7745
viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Den tekniska störningen i FPA:s tjänster har upphört24.4.2026 13:00:54 EEST | Pressmeddelande
Den störning i FPA:s tjänster som började torsdag 23.4 är nu över. Tjänsterna fungerar normalt igen, men på grund av situationen är väntetiden i FPA:s telefontjänst för närvarande längre än vanligt. Störningen har inte inverkat på utbetalningen av förmåner till FPA:s kunder.
Tekninen häiriö Kelan palveluissa on päättynyt24.4.2026 13:00:54 EEST | Tiedote
Torstaina 23.4. alkanut häiriö Kelan palveluissa on ohi. Palvelut toimivat jälleen normaalisti. Tilanteesta johtuen jonotusaika on tällä hetkellä tavallista pidempi Kelan puhelinpalvelussa Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
Technical problems resolved: Kela’s services back to normal24.4.2026 13:00:54 EEST | Press release
The technical problems in Kela’s services that began on Thursday, 23 April, have now been resolved. Our services are back to operating normally. You may have to wait longer than usual if you call Kela’s customer service due to a temporary increase in the number of callers. The disruption did not affect the payment of benefits to customers.
FPA:s tjänster fungerar i huvudsak normalt – avbrott kan förekomma24.4.2026 10:55:24 EEST | Pressmeddelande
Den tekniska störning som påverkat FPA:s tjänster har i huvudsak åtgärdats. Störningen har inte inverkat på utbetalningen av förmåner till FPA:s kunder.
Kelan palvelut toimivat pääosin normaalisti – katkoja voi esiintyä24.4.2026 10:55:24 EEST | Tiedote
Kelan palveluihin vaikuttanut tekninen häiriö on pääosin korjattu. Häiriöllä ei ole ollut vaikutusta asiakkaiden etuuksien maksamiseen.
