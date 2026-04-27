SAK, Akava ja STTK: Kesäduunari-info avataan 5.5. – maksutonta neuvontaa kesätyöntekijöille koko kesän ajan

Jo toista kauttaan kesäduunarineuvojana toimiva Toni Heikkilä korostaa, että neuvoa ja tietoa kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Yksikin kysymys voi auttaa välttämään suuremmat ongelmat.

– Moni nuori ei ole varma, mikä työelämässä on ok ja mikä ei. Viime kesänä kysyttiin paljon esimerkiksi työajoista, perehdytyksestä tai omista oikeuksista työelämässä, Heikkilä kertoo.

Myös palkkoihin liittyvät asiat mietityttivät monia. Neuvoa haettiin esimerkiksi siihen, millaista palkkaa tai palkanlisiä työstä kuuluisi maksaa tai onko kesätyöntekijä oikeutettu lomakorvauksiin.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä?

Kesäduunari-infon puoleen voi kääntyä heti, jos jokin työsuhteeseen liittyvä asia mietityttää, oli kyse työsopimuksesta, palkasta, työajoista tai vaikkapa työpäivän tauoista. Palveluun kannattaa laittaa viestiä tai soitella, jos työpaikan toimintatavat mietityttävät tai ei tiedä, miten jossain tilanteessa tulisi toimia. Kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen, ei edes sitä, mitä pitäisi kysyä. Neuvontaan voi olla yhteydessä jo silloin, kun jokin asia tuntuu epäselvältä.

Palvelu on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, mutta yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat ja työnantajat.

– Monesti meiltä neuvoa hakee myös vanhempi tai työnantaja, joka haluaa varmistaa, että asiat hoidetaan oikein. Se on hyvä tapa ehkäistä epäselvyyksiä jo etukäteen. Tämä kertoo myös siitä, että neuvonnalle on suuri tarve, Heikkilä sanoo.

Tukea matalalla kynnyksellä

Kesäduunari-info palvelee 5.5.–31.8.2026. Puhelinneuvontaa on saatavilla maanantaista torstaihin kello 9–15 numerossa 0800 179 279 (maksuton).

Neuvoa voi kysyä myös WhatsAppissa numerossa 040 747 1571 tai Kesäduunari-infon nettisivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.

Lisätietoa, usein kysytyt kysymykset ja kesäduunarin muistilista löytyvät Kesäduunari-infon verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Kesäduunari-infon neuvoja Toni Heikkilä, puh. 040 747 1571