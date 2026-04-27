SAK, Akava ja STTK: Kesäduunari-info avataan 5.5. – maksutonta neuvontaa kesätyöntekijöille koko kesän ajan
29.4.2026 08:13:18 EEST | Akava ry | Tiedote
Kesäduunari-info avataan jälleen tiistaina 5.5.2026. Maksuton neuvontapalvelu vastaa kesätyöntekijöiden kysymyksiin elokuun loppuun asti. Palvelun tarjoavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK.
Jo toista kauttaan kesäduunarineuvojana toimiva Toni Heikkilä korostaa, että neuvoa ja tietoa kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Yksikin kysymys voi auttaa välttämään suuremmat ongelmat.
– Moni nuori ei ole varma, mikä työelämässä on ok ja mikä ei. Viime kesänä kysyttiin paljon esimerkiksi työajoista, perehdytyksestä tai omista oikeuksista työelämässä, Heikkilä kertoo.
Myös palkkoihin liittyvät asiat mietityttivät monia. Neuvoa haettiin esimerkiksi siihen, millaista palkkaa tai palkanlisiä työstä kuuluisi maksaa tai onko kesätyöntekijä oikeutettu lomakorvauksiin.
Milloin kannattaa ottaa yhteyttä?
Kesäduunari-infon puoleen voi kääntyä heti, jos jokin työsuhteeseen liittyvä asia mietityttää, oli kyse työsopimuksesta, palkasta, työajoista tai vaikkapa työpäivän tauoista. Palveluun kannattaa laittaa viestiä tai soitella, jos työpaikan toimintatavat mietityttävät tai ei tiedä, miten jossain tilanteessa tulisi toimia. Kaikkea ei tarvitse tietää etukäteen, ei edes sitä, mitä pitäisi kysyä. Neuvontaan voi olla yhteydessä jo silloin, kun jokin asia tuntuu epäselvältä.
Palvelu on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille, mutta yhteyttä voivat ottaa myös vanhemmat ja työnantajat.
– Monesti meiltä neuvoa hakee myös vanhempi tai työnantaja, joka haluaa varmistaa, että asiat hoidetaan oikein. Se on hyvä tapa ehkäistä epäselvyyksiä jo etukäteen. Tämä kertoo myös siitä, että neuvonnalle on suuri tarve, Heikkilä sanoo.
Tukea matalalla kynnyksellä
Kesäduunari-info palvelee 5.5.–31.8.2026. Puhelinneuvontaa on saatavilla maanantaista torstaihin kello 9–15 numerossa 0800 179 279 (maksuton).
Neuvoa voi kysyä myös WhatsAppissa numerossa 040 747 1571 tai Kesäduunari-infon nettisivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.
Lisätietoa, usein kysytyt kysymykset ja kesäduunarin muistilista löytyvät Kesäduunari-infon verkkosivuilta.
Kuvia Toni Heikkilästä löytyy täältä (kuvat: Kesäduunari-info)
Lisätiedot:
Kesäduunari-infon neuvoja Toni Heikkilä, puh. 040 747 1571
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
