Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietoviraston Helsingin toimipaikka muuttaa Pasilaan 1.6.2026

27.4.2026 12:01:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

Jaa

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Helsingin toimipaikka muuttaa uusiin tiloihin Pasilan virastokeskukseen. Nykyinen toimipaikka Lintulahdenkuja 2 D:ssä sulkeutuu asiakkailta perjantaina 29.5.2026 klo 12.00.

Ilmakuva Pasilan virastokeskuksesta.
Ilmakuva Pasilan virastokeskuksesta. Kuvalähde: Senaatti-kiinteistöt.

Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelu toimii uusissa tiloissa 1.6.2026 klo 9.00 alkaen. Uusi asiakaspalvelun käyntiosoite on Ratapihantie 7, 00520 Helsinki (Pasilan virastokeskus). Tilat sijaitsevat Helsingin Suomi-pisteessä. Suomi-pisteet ovat palvelupisteitä, joissa kansalainen voi hoitaa asioitaan monen eri viranomaisen kanssa yhdessä paikassa. 

Vihkimispalvelut siirtyvät niin ikään uusiin tiloihin. Vihkiminen alkaa Pasilassa 2.6.2026 klo 9.00, ja palvelu on saatavilla ajanvarauksella. Vihkitilan käyntiosoite on Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki (Pasilan virastokeskus).

Lisätietoa muutosta, tarkat käynti- ja kulkuohjeet sekä palvelukohtaiset tiedot löytyvät Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.

Avainsanat

muutto, helsinki, asiakaspalvelu, vihkimispalvelut, pasila

Yhteyshenkilöt

Johtava asiantuntija Tarja Kytöharju

+358 29 5537481

tarja.kytoharju@dvv.fi

Linkit

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye