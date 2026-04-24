Digi- ja väestötietoviraston Helsingin toimipaikka muuttaa Pasilaan 1.6.2026
27.4.2026 12:01:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Helsingin toimipaikka muuttaa uusiin tiloihin Pasilan virastokeskukseen. Nykyinen toimipaikka Lintulahdenkuja 2 D:ssä sulkeutuu asiakkailta perjantaina 29.5.2026 klo 12.00.
Digi- ja väestötietoviraston asiakaspalvelu toimii uusissa tiloissa 1.6.2026 klo 9.00 alkaen. Uusi asiakaspalvelun käyntiosoite on Ratapihantie 7, 00520 Helsinki (Pasilan virastokeskus). Tilat sijaitsevat Helsingin Suomi-pisteessä. Suomi-pisteet ovat palvelupisteitä, joissa kansalainen voi hoitaa asioitaan monen eri viranomaisen kanssa yhdessä paikassa.
Vihkimispalvelut siirtyvät niin ikään uusiin tiloihin. Vihkiminen alkaa Pasilassa 2.6.2026 klo 9.00, ja palvelu on saatavilla ajanvarauksella. Vihkitilan käyntiosoite on Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki (Pasilan virastokeskus).
Lisätietoa muutosta, tarkat käynti- ja kulkuohjeet sekä palvelukohtaiset tiedot löytyvät Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.
Johtava asiantuntija Tarja Kytöharju
+358 29 5537481
tarja.kytoharju@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
