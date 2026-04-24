Espoon seurakunnissa järjestetään ripari 16–18-vuotiaille ensimmäistä kertaa
27.4.2026 09:43:58 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Ensi syksynä kokeillaan Espoon seurakunnissa ensimmäistä kertaa ripari myös muutamaa vuotta vanhemmalle ikäluokalle. Espoon evankelisluterilaisissa seurakunnissa järjestetään vuosittain noin sata rippikoulua 15-vuotta täyttäneiden ikäluokalle. Kaikkiaan rippikouluun ilmoittautuu Espoossa noin 2400–2500 nuorta vuositasolla.
– Laajennamme rippikoulutarjontaa Espoossa nuorten ja aikuisten rippikoulun välimaastoon, kertoo Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Miia Pekkarinen.
– Osa rippikoulua käyvien ikäluokasta putoaa riparilta syystä tai toisesta, eli rippikoulua ei tule käytyä muiden mukana 15-vuotiaana. Viime syksynä alle 18-vuotiailta tuli useita tiedusteluja mahdollisuudesta käydä rippikoulu.
– Haluamme tarjota mahdollisemman monelle espoolaiselle joustavan mahdollisuuden käydä rippikoulu, Pekkarinen jatkaa.
– Halusimme lähteä nuorten seurakuntalaisten tarpeista. 16–18-vuotiaat eivät välttämättä solahda vielä aikuisrippikouluryhmiin, joissa ikähajonta saattaa olla aika suurta, kertoo seurakuntapastori Erika Kallio Tapiolan seurakunnasta.
– Riparin toteutus on aika lähellä nuorten rippikoulua, mutta vertaisryhmä leirillä on saman ikäistä.
Miten ripari toteutetaan käytännössä?
16–18-vuotiaille tarkoitettu ripari koostuu leiriviikonlopusta Hvittorpissa Kirkkonummella, kolmesta ryhmätapaamisesta iltaisin tai viikonloppuna Espoossa sekä itsenäisistä tehtävistä. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon, jotta voit osallistua rippikouluun.
Rippikoulun leiriviikonloppu järjestetään Espoon seurakuntien leirikeskuksessa Hvittorpissa pe–su 11.–13.9. alkaen pe klo 17. Konfirmaatiojuhlaa vietetään Kirkkonummella Hvittorpin kappelissa 13.9. klo 14.
Tapaamiset ovat elo-syyskuun lopussa to 20.8. klo 17–19, ke 26.8. klo 17.30.-19.30, su 6.9. klo 10–14 Auroran kappelilla messun yhteydessä.
16–18-vuotiaiden oma ripari tarjoaa ainutlaatuiset puitteet isojen elämänkysymysten pohdintaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Riparilla käydään läpi luterilaisen uskon keskeistä sisältöä erilaisin tavoin, hiljennytään hartauksissa ja vietetään myös leirielämää ryhmässä. Osallistujan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, sillä rippikoulun yhteydessä voi myös liittyä kirkkoon ja osallistuja voidaan kastaa ennen konfirmaatiota.
Leiriviikonlopun hinta täysihoidolla on 40 euroa. Maksusta on mahdollisuus hakea vapautusta.
Riparin järjestävät kaikki Espoon suomenkieliset seurakunnat: Espoonlahden, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakunta sekä Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Leirille voi ilmoittautua koko Espoon alueelta mukaan seurakuntien verkkosivujen kautta: Ripari 16–18-vuotiaille - Kirkko Espoossa
Yhteyshenkilöt
Erika KallioSeurakuntapastoriTapiolan seurakuntaPuh:040 547 1864erika.kallio@evl.fi
Miia PekkarinenSeurakuntapastoriEspoon tuomiokirkkoseurakuntaPuh:050 471 5417miia.pekkarinen@evl.fi
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Vielä ehtii varata kirkon kesä- tai syyshäihin – pääkaupunkiseudulla tuomiokirkot ja vanhat kirkot suosituimpia vihkikirkkoja24.4.2026 08:00:00 EEST | Uutinen
Heinäkuu ei ole enää suosituin vihkikuukausi. Yhä useampi pari menee naimisiin pääkaupunkiseudulla elo-syyskuussa, kertovat kirkon tilastot vuodelta 2025.
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran vaali etenee22.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Tapiolan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki kolmetoista henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi lausunnossaan kaikki kaksitoista hakijaa päteviksi virkaan. Tapiolan seurakuntaneuvosto päätti 21.4. kokouksessaan valita jatkoon hakukriteereiden, hakemusasiakirjojen, tuomiokapitulin lausunnon ja valmisteluryhmän arviointikeskustelun mukaan viisi hakijaa.
Virolais-suomalainen ystävyys soi Espoonlahden kirkossa 140 esiintyjän voimin17.4.2026 12:50:10 EEST | Tiedote
Viron ja Suomen ystävyys soi Espoonlahden kirkossa lauantaina 25. huhtikuuta, kun Espoon ja Viron ystävyysseurakuntien kuorot esiintyvät yhteiskonsertissa. Konsertti on osa virolaisten ystävyysseurakuntien vierailua Espooseen.
Musiikkiapurahojen hakijamäärä kasvussa – Espoon seurakunnat myönsivät vuoden 2026 apurahat10.4.2026 09:51:34 EEST | Uutinen
Espoon seurakuntayhtymä jakaa vuosittain musiikkiapurahoja Espoossa tapahtuvaan hengelliseen musiikkityöhön. Vuonna 2026 apurahoja jaettiin yhteensä 24 000 euron edestä. Tänä vuonna hakemuksia toivottiin erityisesti monikulttuurisiin musiikkihankkeisiin.
Number of applicants for music grants is increasing – Espoo parishes awarded grants for 202610.4.2026 09:50:54 EEST | Press release
The Espoo Parish Union annually awards music grants for spiritual music projects in Espoo. In 2026, a total of €24,000 in grants was awarded. This year, the grant application criteria emphasised multicultural music projects.
