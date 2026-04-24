Espoon seurakunnissa järjestetään ripari 16–18-vuotiaille ensimmäistä kertaa

– Laajennamme rippikoulutarjontaa Espoossa nuorten ja aikuisten rippikoulun välimaastoon, kertoo Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Miia Pekkarinen.

– Osa rippikoulua käyvien ikäluokasta putoaa riparilta syystä tai toisesta, eli rippikoulua ei tule käytyä muiden mukana 15-vuotiaana. Viime syksynä alle 18-vuotiailta tuli useita tiedusteluja mahdollisuudesta käydä rippikoulu.

– Haluamme tarjota mahdollisemman monelle espoolaiselle joustavan mahdollisuuden käydä rippikoulu, Pekkarinen jatkaa.

– Halusimme lähteä nuorten seurakuntalaisten tarpeista. 16–18-vuotiaat eivät välttämättä solahda vielä aikuisrippikouluryhmiin, joissa ikähajonta saattaa olla aika suurta, kertoo seurakuntapastori Erika Kallio Tapiolan seurakunnasta.

– Riparin toteutus on aika lähellä nuorten rippikoulua, mutta vertaisryhmä leirillä on saman ikäistä.

Miten ripari toteutetaan käytännössä?

16–18-vuotiaille tarkoitettu ripari koostuu leiriviikonlopusta Hvittorpissa Kirkkonummella, kolmesta ryhmätapaamisesta iltaisin tai viikonloppuna Espoossa sekä itsenäisistä tehtävistä. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon, jotta voit osallistua rippikouluun.

Rippikoulun leiriviikonloppu järjestetään Espoon seurakuntien leirikeskuksessa Hvittorpissa pe–su 11.–13.9. alkaen pe klo 17. Konfirmaatiojuhlaa vietetään Kirkkonummella Hvittorpin kappelissa 13.9. klo 14.

Tapaamiset ovat elo-syyskuun lopussa to 20.8. klo 17–19, ke 26.8. klo 17.30.-19.30, su 6.9. klo 10–14 Auroran kappelilla messun yhteydessä.

16–18-vuotiaiden oma ripari tarjoaa ainutlaatuiset puitteet isojen elämänkysymysten pohdintaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Riparilla käydään läpi luterilaisen uskon keskeistä sisältöä erilaisin tavoin, hiljennytään hartauksissa ja vietetään myös leirielämää ryhmässä. Osallistujan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen, sillä rippikoulun yhteydessä voi myös liittyä kirkkoon ja osallistuja voidaan kastaa ennen konfirmaatiota.

Leiriviikonlopun hinta täysihoidolla on 40 euroa. Maksusta on mahdollisuus hakea vapautusta.

Riparin järjestävät kaikki Espoon suomenkieliset seurakunnat: Espoonlahden, Leppävaaran, Olarin ja Tapiolan seurakunta sekä Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Leirille voi ilmoittautua koko Espoon alueelta mukaan seurakuntien verkkosivujen kautta: Ripari 16–18-vuotiaille - Kirkko Espoossa