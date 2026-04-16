Tärkeää tietoa: Järvi-Suomessa lentotarkastetaan sähköverkkoa droneilla ja helikoptereilla
27.4.2026 15:35:37 EEST | Järvi-Suomen Energia | Tiedote
Järvi-Suomen Energia aloittaa sähkölinjojen lentotarkastukset viikolla 18. Tarkastukset tehdään dronelennokeilla ja helikopterilla. Verkkoa tarkastetaan lentäen yhteensä 3300 km. Helikopteritarkastukset sijoittuvat alustavasti viikoille 18–20 sään mukaan. Dronet lentävät viikoilla 18–25. Lennoilla pyritään ottamaan huomioon eläintilat.
Järvi-Suomen Energia on aloittanut sähkölinjojen lentotarkastukset. Kyseessä on vuositarkastus, jossa käydään läpi puolet jakelualueen keskijänniteverkosta, tänä vuonna yhteensä 3300 kilometriä. Tarkastettavat alueet on merkitty kartalle: dronella tehtävät keltaisella ja helikopteritarkastukset sinisellä.
Helikopterilla toteutettavia tarkastuslentoja tehdään sään mukaan kolmen, enintään neljän viikon ajan 27.5. alkaen. Tarkastuksia saatetaan tehdä myös viikonloppuisin. Lennoilla noudatetaan erityistä varovaisuutta eläintilojen läheisyydessä.
Tarkastuksilla paikannetaan johtokaduilta linjoja hipovia puita, raivausta tai vierimetsän hoitoa kaipaavia kohteita sekä vikaantuneita sähkölinjan komponentteja. Tarkastusten ansiosta voidaan ennaltaehkäistä sähkökatkoja tulevissa myrskyissä poistamalla riskipuut ja -oksat johtokaduilta ja korvaamalla vioille alttiit verkostokomponentit.
Sähköverkkoa tarkastetaan drone-lennokeilla 800 kilometriä
Keväästä 2022 lähtien on voinut Järvi-Suomen Energian verkkoalueella havaita helikopterien lisäksi myös drone-lennokkeja lentämässä linjojen yllä. Droneilla tehdään samanlaisia kunnossapitolentoja kuin helikopterilla, eli tarkastetaan huolto- ja korjaustarpeita sekä kartoitetaan kasvillisuuden kasvutilannetta linjojen alla ja niitä ympäröivissä reunametsissä. Tänä keväänä tehtävät drone-lennot aloitetaan tulevalla viikolla ja ne päättyvät juhannukseen mennessä.
Drone-palveluita Järvi-Suomen Energialle tuottaa Evision Oy, joka kuuluu Suur-Savon Sähkö -konserniin. Yritys tuottaa sähköverkkoyhtiöille dataan ja data-analytiikkaan pohjautuvia kunnossapitopalveluita. Tämä sisältää muun muassa dronelennätystä linjojen yllä, mistä laite kerää kuvamateriaalia ja laserkeilausdataa.
Evisionin lentolaitteissa on yrityksen logo sekä lennättämiseen vaadittava operaattorin rekisteröintitunnus. Lennokkeja operoi maastossa Evisionin kumppani urakointiyhtiö Elvera.
Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 28 500 kilometrin mittaisesta sähköverkosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Rakennamme perustaa Järvi-Suomen tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa säävarma ja älykäs sähköverkko mahdollistaa uudet digitaaliset palvelut, vihreän murroksen ja kuluttajien kasvavan roolin energiantuottajana. Liikevaihtomme on noin 90 miljoonaa ja työntekijöitä meillä on noin 23.
