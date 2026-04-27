Yli 200 000 katsojaa – Luottomies-elokuva: Lepoloma jatkaa suosiotaan: "Uskomaton lukema!"
27.4.2026 12:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Helmikuun alussa ensi-iltansa saanut Luottomies-elokuva: Lepoloma on vuoden tähän mennessä katsotuin elokuva.
Kari Ketosen käsikirjoittama, ohjaama ja tähdittämä Luottomies-elokuva: Lepoloma sai ensi-iltansa 4. helmikuuta. Elokuva on noussut suureksi hitiksi, ja sen on nähnyt jo yli 200 000 katsojaa. Tähän mennessä elokuva on kerännyt kaikkiaan 200 384 katsojaa. Uusi Luottomies-elokuva vuoden 2026 tähän mennessä katsotuin elokuva Suomessa.
Kari Ketonen on kiitollinen elokuvan saavuttamasta suosiosta.
– Uskomaton lukema! Lämmin kiitos elokuvan mahdollistajille, tekijätiimille sekä kaikille, jotka ovat käyneet katsomassa sen, Ketonen sanoo.
Elokuvan yhtenä tuottajana toiminut ja toisen pääosan esittäjä Antti Luusuaniemi on otettu katsojien osoittamasta intohimosta Luottomiestä kohtaan.
– Luottomies-elokuva: Lepoloma on saanut fanit liikkeelle. On ollut ilo kuulla, kuinka ihmiset ovat nauraneet vatsat kippuralla Tommin ja Juhiksen toilailuille. Eiköhän tällä mandaatilla jatketa Luottomiesten kommelluksia. All in ja Lepoloma ovat saaneet elokuviin yhteensä yli puoli miljoonaa fania, Luusuaniemi hehkuttaa.
Nelonen Media on toiminut kotimaisten elokuvien levittäjänä vuodesta 2019 asti. Luottomies-elokuva: Lepoloma on jatkoa Nelonen Median menestyksekkäälle elokuvalevitykselle.
– 200 000 katsojan ylitys on upea merkkipaalu ja samalla vahva viesti siitä, että kotimainen elokuva vetoaa katsojiin. On ilo olla mukana tuomassa yleisölle koko perheen komediaelokuvaa, joka on innostanut ihmiset elokuvateattereihin näin sankoin joukoin, Nelonen Median johtaja Ville Toivonen sanoo.
Luottomies-elokuva: Lepoloma nyt elokuvateattereissa!
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
