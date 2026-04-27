Pohde vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla
28.4.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää uutta toimintamallia, joka vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla. Toimintamallia pilotoidaan Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää varhaisen tuen toimintamallia alle kouluikäisten lasten perheiden tueksi. Toimintamallin tavoitteena on vastata lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä varmistaa, että perheet löytävät tukea sujuvasti ja oikeaan aikaan.
– Toimintamallin lähtökohtana on, että perheiden pieniin huoliin vastataan ajoissa, ennen kuin ne kasautuvat suuremmiksi haasteiksi, kertoo projektipäällikkö Sanna Iisakka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.
Uusi toimintamalli syntyy monialaisesta yhteistyöstä
Pohde kehittää varhaisen tuen toimintamallia tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Uusi toimintamalli kokoaa yhteen paikalliset varhaisen tuen palvelut. Se myös tarjoaa ammattilaisille konkreettisia keinoja tukea perheitä arjen tilanteissa.
– Toimintamallissa tiivistämme yhteistyötä Pohteen, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen välillä. Kun ammattilaiset toimivat yhteisen mallin ja selkeiden yhteydenottotapojen mukaisesti, perheiden ei tarvitse selviytyä avun hakemisesta yksin. Perhe kuitenkin osallistuu aktiivisesti oman tukensa rakentamiseen, kertoo projektipäällikkö Iisakka.
Pohde kokeilee toimintamallia ensin Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa
Pohde kokeilee toimintamallia käytännön pilotissa Kärsämäellä, Iissä ja Vaalassa. Kärsämäellä kokeilu alkoi huhtikuussa, Vaalassa ja Iissä se alkaa kesään mennessä. Pilotissa ovat mukana lastenneuvola, lapsiperheiden palveluohjaus, kotipalvelu ja perhetyö, varhaiskasvatus, kuntien vapaa-ajan toimijat sekä seurakuntien ja järjestöjen toimijoita.
– Pilottijakson aikana saamme kuulla perheiden ja ammattilaisten kokemuksia uudesta toimintamallistamme. Näiden kokemusten perusteella kehitämme toimintamallia syksyn aikana edelleen koko Pohjois-Pohjanmaan yhteiseksi toimintatavaksi, kertoo projektipäällikkö Iisakka.
Pohde pyrkii parantamaan palvelujen oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta
Pohde vahvistaa paitsi lapsiperheiden varhaista tukea myös lapsiperheiden digitaalisia palveluja. Se kehittää mahdollisuuksia asioida etäyhteydellä, kun se ottaa käyttöön chat-palvelun sekä yksilö- ja ryhmämuotoiset videovastaanotot. Hyvinvointialue myös yhtenäistää neuvolan puhelinpalvelujen toimintaa.
Lapsiperheiden varhaisen tuen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen toteuttavat Pohteen strategiaa. Pohteen strategisena tavoitteena on parantaa palvelujen oikea-aikaisuutta, saavutettavuutta ja jatkuvuutta koko Pohjois-Pohjanmaalla. Se myös pyrkii yhteensovittamaan palvelut ja tuottamaan ne yhteistyössä kumppaneiden kanssa, hyödyntäen vaikuttavia järjestämistapoja.
Kehittämistyötä tehdään osana YPPA – Yhdenvertaiset palvelut lapsiperheille Pohteella -hanketta, joka on Euroopan unionin osarahoittama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi LaitilaPerhekeskuspäällikköPohdePuh:0444195023heidi.laitila@pohde.fi
Sanna IisakkaProjektipäällikköPuh:0401826512sanna.iisakka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme