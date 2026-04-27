Pohde vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää varhaisen tuen toimintamallia alle kouluikäisten lasten perheiden tueksi. Toimintamallin tavoitteena on vastata lapsiperheiden arjen ja vanhemmuuden haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä varmistaa, että perheet löytävät tukea sujuvasti ja oikeaan aikaan.

– Toimintamallin lähtökohtana on, että perheiden pieniin huoliin vastataan ajoissa, ennen kuin ne kasautuvat suuremmiksi haasteiksi, kertoo projektipäällikkö Sanna Iisakka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Uusi toimintamalli syntyy monialaisesta yhteistyöstä

Pohde kehittää varhaisen tuen toimintamallia tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Uusi toimintamalli kokoaa yhteen paikalliset varhaisen tuen palvelut. Se myös tarjoaa ammattilaisille konkreettisia keinoja tukea perheitä arjen tilanteissa.

– Toimintamallissa tiivistämme yhteistyötä Pohteen, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen välillä. Kun ammattilaiset toimivat yhteisen mallin ja selkeiden yhteydenottotapojen mukaisesti, perheiden ei tarvitse selviytyä avun hakemisesta yksin. Perhe kuitenkin osallistuu aktiivisesti oman tukensa rakentamiseen, kertoo projektipäällikkö Iisakka.

Pohde kokeilee toimintamallia ensin Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa

Pohde kokeilee toimintamallia käytännön pilotissa Kärsämäellä, Iissä ja Vaalassa. Kärsämäellä kokeilu alkoi huhtikuussa, Vaalassa ja Iissä se alkaa kesään mennessä. Pilotissa ovat mukana lastenneuvola, lapsiperheiden palveluohjaus, kotipalvelu ja perhetyö, varhaiskasvatus, kuntien vapaa-ajan toimijat sekä seurakuntien ja järjestöjen toimijoita.

– Pilottijakson aikana saamme kuulla perheiden ja ammattilaisten kokemuksia uudesta toimintamallistamme. Näiden kokemusten perusteella kehitämme toimintamallia syksyn aikana edelleen koko Pohjois-Pohjanmaan yhteiseksi toimintatavaksi, kertoo projektipäällikkö Iisakka.

Pohde pyrkii parantamaan palvelujen oikea-aikaisuutta ja saavutettavuutta

Pohde vahvistaa paitsi lapsiperheiden varhaista tukea myös lapsiperheiden digitaalisia palveluja. Se kehittää mahdollisuuksia asioida etäyhteydellä, kun se ottaa käyttöön chat-palvelun sekä yksilö- ja ryhmämuotoiset videovastaanotot. Hyvinvointialue myös yhtenäistää neuvolan puhelinpalvelujen toimintaa.

Lapsiperheiden varhaisen tuen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen toteuttavat Pohteen strategiaa. Pohteen strategisena tavoitteena on parantaa palvelujen oikea-aikaisuutta, saavutettavuutta ja jatkuvuutta koko Pohjois-Pohjanmaalla. Se myös pyrkii yhteensovittamaan palvelut ja tuottamaan ne yhteistyössä kumppaneiden kanssa, hyödyntäen vaikuttavia järjestämistapoja.

Kehittämistyötä tehdään osana YPPA – Yhdenvertaiset palvelut lapsiperheille Pohteella -hanketta, joka on Euroopan unionin osarahoittama.