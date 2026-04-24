Jokainen päihdekuolema on turha – Kampanja rohkaisee tarjoamaan ja hälyttämään apua sitä tarvitsevalle
27.4.2026 09:50:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn keskittyvän kampanjan 27.4.–10.5.2026 välisenä aikana. Kampanja on osa ’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hanketta. Kampanja näkyy esimerkiksi hyvinvointialueen ja kuntien toimipisteissä, kuten sosiaali- ja terveysasemilla ja oppilaitoksissa, julkisissa liikennevälineissä sekä sosiaalisen median kanavissa.
Kampanjan keskeinen viesti on selkeä: jokainen päihdekuolema on turha. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, miten jokainen voi toimia kohdatessaan tiedottomassa tilassa olevan ihmisen. Päihdemyrkytykset vaativat usein välitöntä apua ja sairaalahoitoa. Nopea ja oikea ensiapu sekä avun hälyttäminen voivat pelastaa ihmisen hengen. Kampanjalla halutaan kannustaa jokaista tarjoamaan ja hälyttämään apua vieraallekin ihmiselle, ja vähentää siten tapaturmaisia päihdekuolemia.
– Haluamme vähentää stigmaa päihteiden käyttöön liittyen. Kampanjalla pyrimme madaltamaan ihmisten kynnystä soittaa apua kaverille, sillä siten voi pelastaa ihmishengen, toteaa Eerika Ollila, Kohtaavat polut- hankkeen projektipäällikkö.
Suomessa keskeisin päihdekuolemien aiheuttaja ei ole yliannostuskuolema vaan erilaisten huumaavien aineiden yhteiskäytöstä johtuva tapaturmainen myrkytystila. Yleisimmin päihdekuolemia aiheuttaa opiaattien ja bentsodiatsepiinien yhteiskäyttö.
– Päihdemyrkytystilanteet tapahtuvat yleisimmin tahattomasti ja varoittamatta. Haluamme nostaa esille myös haittoja ehkäisevää näkökulmaa: vältettäisiin sekakäyttöä, ei käytettäisi päihteitä yksin ja huolehdittaisiin myös puhtaista käyttövälineistä, lisää Oona Lampinen, Kohtaavat polut -hankkeen työntekijä.
Jokainen voi ehkäistä päihdemyrkytystilanteiden vakavia seurauksia kutsumalla apua
Osa kuolemista olisi estettävissä, jos päihdemyrkytyksen merkit tunnistettaisiin riittävän aikaisin ja hätänumeroon soitettaisiin ajoissa. Tilanteessa paikalla oleva voi kokea epävarmuutta oireiden tunnistamisessa ja avun tarjoamisessa, mutta tärkeintä on kuitenkin pyrkiä auttamaan ja toimia.
Henkeä uhkaavan päihdemyrkytyksen merkit tunnistaa siitä, että henkilö on normaalia väsyneempi ja kalpea, hänellä on poikkeava hengitys, hän saattaa kouristella eikä hän reagoi herättelyyn. Tällöin tulee soittaa hätänumeroon 112 ja kertoa mahdollisesta päihdemyrkytyksestä ja mitä päihteitä henkilö on mahdollisesti käyttänyt. Hätänumerosta annetaan soittajalle lisäohjeita akuuttiin tilanteeseen.
Henkilö tulee kääntää kylkiasentoon ja varmistaa leukaa kohottamalla, että hengitys kulkee. Jos hän ei hengitä, tulee aloittaa elvytys: 30 painallusta ja 2 puhallusta. Jos puhaltaminen jostain syystä ei ole mahdollista, tulee paineluelvytystä jatkaa keskeytyksettä. Lämmönhukan voi estää esimerkiksi viltillä.
Lue lisää: Päihteistä johtuvat ensiaputilanteet – näin autat (Punainen Risti)
Keski-Suomessa tarvitaan yhteisiä toimia nuorten päihdekuolemien ehkäisyyn
Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylässä kuoli huumausaineiden aiheuttamaan myrkytykseen seitsemän alle 25-vuotiasta nuorta vuonna 2023. Määrä oli kaikista Suomen kaupungeista kolmanneksi suurin. Tilastokeskuksen mukaan päihdekuolema on yksi keskeisimmistä nuorten kuolinsyistä: vuonna 2024 Suomessa lähes joka viides alle 25-vuotias kuollut menehtyi huumeisiin. Alueellinen tarkastelu osoittaa, että päihdekuolemien ehkäisemiseksi tarvitaan kohdennettuja toimia Keski-Suomessa.
’Kohtaavat polut – Monialainen tuki huumeita käyttäville nuorille Keski-Suomessa’ -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä nuorten päihdekuolemia sekä selkeyttää ja vahvistaa monialaista päihde- ja riippuvuushoitoa. Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa valtakunnallista Nuorten huumekuolemien ehkäisyn ohjelmaa vuosina 2025–2027.
Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset, alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on huumausaineiden kokeilua ja käyttöä. Erityisenä kohderyhmänä ovat sijaishuollosta jälkihuoltoon siirtyvät täysi-ikäisyyden molemmin puolin olevat 17–19-vuotiaat nuoret. Kaikissa hyvinvointialueen palveluissa sekä kohderyhmän nuoria kohtaavien kumppanien toimesta on todettu selkeä tarve kehittää huumeita käyttäville, alle 25-vuotilaille nuorille suunnattuja päihde- ja riippuvuuspalveluita sekä erityisesti selkeyttää eri toimijoiden vastuita Keski-Suomessa.
Lue lisää: Kohtaavat polut -hanke (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Yhteyshenkilöt
Eerika Ollila, projektipäällikkö, Kohtaavat polut-Monialainen tuki päihteitä käyttäville nuorille Keski-Suomessa-hanke, Keski-Suomen hyvinvointialue, eerika.ollila(at)hyvaks.fi, puh. 040 188 33 46
Kati Laitila, terveyden edistämisen asiantuntija, Suomen Punainen Risti, kati.laitila(at)redcross.fi, puh: 040 5895778
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
