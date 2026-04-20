Vapriikki

Museoiden yötä vietetään Tampereella lauantaina 16.5.

27.4.2026 09:34:40 EEST | Vapriikki | Tiedote

Museoiden yö -tapahtuma valtaa jälleen Tampereen ja tarjoaa katsottavaa ja koettavaa lauantaina 16.5.2026. Tapahtumarannekkeella voi vierailla 25 kohteessa, nähdä yli 100 ohjelmanumeroa, seurata huikeita esityksiä sekä osallistua työpajoihin. Ohjelmaa on tarjolla klo 18:sta lähtien puoleen yöhön asti, ja kohteiden välillä voi kulkea Museoiden yö -busseilla.  

Yli 40 näyttelyä

Mikäli kunto kestää, Museoiden yönä voi tutustua yli 40 näyttelyyn ympäri kaupunkia. Taidetta, kulttuurihistoriaa ja urheilua – nyt on mistä valita! Joko olet nähnyt Tampereen taidemuseon Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista -näyttelyn? Vai kiinnostaisiko tutustua Kalle Kaiharin elämään Työväenmuseo Werstaalla? Sara Hildénin taidemuseo avaa parahiksi Museoiden yöksi uuden näyttelyn, Vastamaalattua. Museokeskus Vapriikissa voi kokea 11 näyttelyä, muun muassa uuden Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttelyn. Koska Museoiden yö ei ole ihan tavallinen museoilta, moniin näyttelyihin on tarjolla erikoisopastuksia.

Museoiden yön kävijöitä palvelevat myös museokahvilat, pop-up-ruokapaikat ja museokaupat.

Klovneja ja sirkusta

Lapset ja lapsenmieliset voivat aloittaa illan esimerkiksi Hehkumahkun klovnien opastamalla kierroksella Tampereen taidemuseossa, jossa liikutaan klassisista merimaisemista kuvitteelliseen kaupunkimiljööseen. Muumimuseossa pääsee myös lastenkierrokselle tutustumaan Muumilaakson väkeen, ja samalla voi ottaa itselleen hienon kasvomaalauksen.

Sirkusteemaista iltaa voi jatkaa Sara Hildénin taidemuseossa, jossa Circo Aereon esitykset kuljettavat katsojaa hetkestä toiseen: livenä syntyvä kuvataide, akrobaattinen liike ja aistillinen musiikki kietoutuvat yhteen maagiseksi maailmaksi, jossa arkinen muuttuu hetkeksi poikkeukselliseksi.

Lapsille sopivia askartelupajoja löytyy myös monesta museosta sekä Tallipihalta.

Osallistu taidepajoihin

Grafiikanpaja Himmelblaun Kuka kadusta kurkkaa -nonstop-piirustustyöpajassa yhdessä luodut kurkistelijat toimivat pohjana katumaalaukselle, jonka toteuttavat tämän vuoden Finlayson Art Area -tapahtumaan kuvataiteilijat Nina Korvenoja ja Misa Saraste. 

Sara Hildénin taidemuseon nonstop-taidetyöpajassa valmistetaan kollaasitekniikalla omia taideteoksia kuvataiteilija Inka Hannulan ohjauksessa. Museo Milavidassa voi osallistua elävän mallin piirustuspajaan Mies-näyttelyn hengessä.

Musiikkia ja runoutta illan aikana

 Museoiden yössä kuullaan laaja kattaus eri musiikkityylejä. Emil Aaltosen museossa nautitaan klo 20 musiikista ja Raymond Carverin rouheasta ja elämänmakuisesta runoudesta, jota tulkitsee Auvo Vihro yhdessä Anu ja Petri Ahjokosken kanssa. Juicen kirjastossa kuullaan maestron musiikkia Ari ”Kankku” Kankaanpään esittämänä osana kirjaston esittelyä.
Vapriikissa soivat jalkapallon kisabiisit ja Manserockin klassikot, lisäksi huikea Tabula Rasa vetää keikan klo 21. Muumimuseossa DJ Daddy Pales soittaa levyjä Tove & Tootin hengessä.

Musiikkia on tarjolla myös muun muassa Idänsuhteiden museo Nootissa, jossa esiintyy The Mystic Revelation of Teppo Repo, Tallipihalla viihdyttää trubaduuri Henry Johan, ja Tampereen taidemuseossa kuullaan Tampere Filharmonian muusikoiden varttikonsertteja. Illan päätteeksi Työväenmuseo Werstaalla Nuorisomedia RAREn DJ:t Nasty Nikke ja RIMPELÄ tuovat rave-tunnelmaa Höyrykonemuseoon.

Tanssia, elämyksiä ja teemaopastuksia

 Tanssin ystäville Museoiden yö tarjoaa sambakulkueen Vapriikissa sekä swing-tanssinopetusta Muumimuseossa.

Luvassa on myös urheilullista ja miehekästä ohjelmaa. Vapriikissa pelataan retropelejä, muistellaan Manserockia ja visaillaan jalkapalloaiheella, Vapriikin kuva-arkiston kuvavisassa ja Postimuseon tekoälykuvien tunnistusvisassa. Museo Milavidassa solmitaan kravatteja ja seurataan miesten muotinäytöstä. Amurin museokorttelissa sukelletaan aikuisille suunnatulla kierroksella menneiden aikojen vispiläkauppaan ja väkijuomiin. Taidemuseossa itse Albert Edelfelt johdattaa draamallisille kierroksille.

Osa kansainvälistä museoperinnettä

Jo 17. kertaa järjestettävä Museoiden yö kuuluu suosittuihin La Nuit des Musées / Lange Nacht der Museen -museotapahtumiin, joita järjestetään Keski-Euroopassa ympäri vuoden.

Museoiden yön pääsymaksuna toimii tapahtumaranneke, jonka hinta on 18 € (Museokortilla 17 €). Alle 7-vuotiaat pääsevät mukaan maksutta. Tapahtumarannekkeella pääsee kaikkiin Museoiden yön kohteisiin ja oheisohjelmiin sekä kulkemaan kohteiden välillä klo 18–23 välillä liikennöivillä Museoiden yö -busseilla. Tapahtumarannekkeen voi ostaa seuraavista kohteista: Museokeskus Vapriikki, Juicen kirjasto (Viola-kodin ravintola), Työväenmuseo Werstas, Grafiikanpaja Himmelblau, Museo Milavida, Sara Hildénin taidemuseo, Idänsuhteiden museo Nootti, Emil Aaltosen museo, Tampereen taidemuseo, Amurin museokortteli ja Muumimuseo.

Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii paikallismedia Tamperelainen. Museoiden yön kohteisiin ja ohjelmaan voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa museoidenyo.tampere.fi

Yhteyshenkilöt

Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo, viestintäasiantuntija Heli Hakala, puh. 040 801 2714
Sara Hildénin taidemuseo, viestintäasiantuntija Anne Kauramäki, puh. +358 40 837 0357
Työväenmuseo Werstas, markkinointipäällikkö Minna Karhunsaari, puh. 050 440 1165
Vapriikki, Museo Milavida, amurin museokortteli, viestintäasiantuntija Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 050 3211189

Kuvat

DJ Daddy Pales alias Paleface plays TOVE & TOOTI DJ SET.
Joni Sarkki.
Albert Edelfelt tarkastelee Encore!-näyttelyä omasta ajastaan käsin.
Viliina Julkunen.
RARE X Höyrykone. DJ:t Nasty Nikke ja Rimpelä.
RARE media
Sara Hildénin taidemuseossa voi seurata Circo Aereon esityksiä.
Hannu_Pakarinen
Henkilö pitää kädessään vihreää "Museoiden yö" -ranneketta kivinäyttelyssä.
Tämän vuoden ranneke on vihreä. Sillä pääsee yli 40 näyttelyyn, Vapriikissa vaikkapa Kivigalleriaan!
Heli Nousiainen
Vapriikin aulassa paljon ihmisiä, taustalla Olipa kerran -näyttely.
Museoiden yö 2023 Vapriikissa.
Saarni Säilynoja Vapriikki
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki

Pirkanmaan arkeologisten tutkimusten esittelypäivä Vapriikissa lauantaina 18.4.2026

Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää lauantaina 18. huhtikuuta Vapriikissa seminaarin, jossa kuullaan tuoreimmista arkeologisista tutkimuksista eri puolilta Pirkanmaata, muun muassa Pälkäneen kallojen tutkimuksesta, Rauniokirkon kattamisesta, sekä Akaan vanhan hautausmaan vaiheista. Monipuolinen asiantuntijaohjelma tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia muinaisjäännöksiin, keskiaikaisiin kohteisiin ja kulttuuriperinnön suojeluun.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye