Museoiden yötä vietetään Tampereella lauantaina 16.5.
27.4.2026 09:34:40 EEST | Vapriikki | Tiedote
Museoiden yö -tapahtuma valtaa jälleen Tampereen ja tarjoaa katsottavaa ja koettavaa lauantaina 16.5.2026. Tapahtumarannekkeella voi vierailla 25 kohteessa, nähdä yli 100 ohjelmanumeroa, seurata huikeita esityksiä sekä osallistua työpajoihin. Ohjelmaa on tarjolla klo 18:sta lähtien puoleen yöhön asti, ja kohteiden välillä voi kulkea Museoiden yö -busseilla.
Yli 40 näyttelyä
Mikäli kunto kestää, Museoiden yönä voi tutustua yli 40 näyttelyyn ympäri kaupunkia. Taidetta, kulttuurihistoriaa ja urheilua – nyt on mistä valita! Joko olet nähnyt Tampereen taidemuseon Encore! Klassikoita ja nykytaidetta kokoelmista -näyttelyn? Vai kiinnostaisiko tutustua Kalle Kaiharin elämään Työväenmuseo Werstaalla? Sara Hildénin taidemuseo avaa parahiksi Museoiden yöksi uuden näyttelyn, Vastamaalattua. Museokeskus Vapriikissa voi kokea 11 näyttelyä, muun muassa uuden Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen -näyttelyn. Koska Museoiden yö ei ole ihan tavallinen museoilta, moniin näyttelyihin on tarjolla erikoisopastuksia.
Museoiden yön kävijöitä palvelevat myös museokahvilat, pop-up-ruokapaikat ja museokaupat.
Klovneja ja sirkusta
Lapset ja lapsenmieliset voivat aloittaa illan esimerkiksi Hehkumahkun klovnien opastamalla kierroksella Tampereen taidemuseossa, jossa liikutaan klassisista merimaisemista kuvitteelliseen kaupunkimiljööseen. Muumimuseossa pääsee myös lastenkierrokselle tutustumaan Muumilaakson väkeen, ja samalla voi ottaa itselleen hienon kasvomaalauksen.
Sirkusteemaista iltaa voi jatkaa Sara Hildénin taidemuseossa, jossa Circo Aereon esitykset kuljettavat katsojaa hetkestä toiseen: livenä syntyvä kuvataide, akrobaattinen liike ja aistillinen musiikki kietoutuvat yhteen maagiseksi maailmaksi, jossa arkinen muuttuu hetkeksi poikkeukselliseksi.
Lapsille sopivia askartelupajoja löytyy myös monesta museosta sekä Tallipihalta.
Osallistu taidepajoihin
Grafiikanpaja Himmelblaun Kuka kadusta kurkkaa -nonstop-piirustustyöpajassa yhdessä luodut kurkistelijat toimivat pohjana katumaalaukselle, jonka toteuttavat tämän vuoden Finlayson Art Area -tapahtumaan kuvataiteilijat Nina Korvenoja ja Misa Saraste.
Sara Hildénin taidemuseon nonstop-taidetyöpajassa valmistetaan kollaasitekniikalla omia taideteoksia kuvataiteilija Inka Hannulan ohjauksessa. Museo Milavidassa voi osallistua elävän mallin piirustuspajaan Mies-näyttelyn hengessä.
Musiikkia ja runoutta illan aikana
Museoiden yössä kuullaan laaja kattaus eri musiikkityylejä. Emil Aaltosen museossa nautitaan klo 20 musiikista ja Raymond Carverin rouheasta ja elämänmakuisesta runoudesta, jota tulkitsee Auvo Vihro yhdessä Anu ja Petri Ahjokosken kanssa. Juicen kirjastossa kuullaan maestron musiikkia Ari ”Kankku” Kankaanpään esittämänä osana kirjaston esittelyä.
Vapriikissa soivat jalkapallon kisabiisit ja Manserockin klassikot, lisäksi huikea Tabula Rasa vetää keikan klo 21. Muumimuseossa DJ Daddy Pales soittaa levyjä Tove & Tootin hengessä.
Musiikkia on tarjolla myös muun muassa Idänsuhteiden museo Nootissa, jossa esiintyy The Mystic Revelation of Teppo Repo, Tallipihalla viihdyttää trubaduuri Henry Johan, ja Tampereen taidemuseossa kuullaan Tampere Filharmonian muusikoiden varttikonsertteja. Illan päätteeksi Työväenmuseo Werstaalla Nuorisomedia RAREn DJ:t Nasty Nikke ja RIMPELÄ tuovat rave-tunnelmaa Höyrykonemuseoon.
Tanssia, elämyksiä ja teemaopastuksia
Tanssin ystäville Museoiden yö tarjoaa sambakulkueen Vapriikissa sekä swing-tanssinopetusta Muumimuseossa.
Luvassa on myös urheilullista ja miehekästä ohjelmaa. Vapriikissa pelataan retropelejä, muistellaan Manserockia ja visaillaan jalkapalloaiheella, Vapriikin kuva-arkiston kuvavisassa ja Postimuseon tekoälykuvien tunnistusvisassa. Museo Milavidassa solmitaan kravatteja ja seurataan miesten muotinäytöstä. Amurin museokorttelissa sukelletaan aikuisille suunnatulla kierroksella menneiden aikojen vispiläkauppaan ja väkijuomiin. Taidemuseossa itse Albert Edelfelt johdattaa draamallisille kierroksille.
Osa kansainvälistä museoperinnettä
Jo 17. kertaa järjestettävä Museoiden yö kuuluu suosittuihin La Nuit des Musées / Lange Nacht der Museen -museotapahtumiin, joita järjestetään Keski-Euroopassa ympäri vuoden.
Museoiden yön pääsymaksuna toimii tapahtumaranneke, jonka hinta on 18 € (Museokortilla 17 €). Alle 7-vuotiaat pääsevät mukaan maksutta. Tapahtumarannekkeella pääsee kaikkiin Museoiden yön kohteisiin ja oheisohjelmiin sekä kulkemaan kohteiden välillä klo 18–23 välillä liikennöivillä Museoiden yö -busseilla. Tapahtumarannekkeen voi ostaa seuraavista kohteista: Museokeskus Vapriikki, Juicen kirjasto (Viola-kodin ravintola), Työväenmuseo Werstas, Grafiikanpaja Himmelblau, Museo Milavida, Sara Hildénin taidemuseo, Idänsuhteiden museo Nootti, Emil Aaltosen museo, Tampereen taidemuseo, Amurin museokortteli ja Muumimuseo.
Tapahtuman yhteistyökumppanina toimii paikallismedia Tamperelainen. Museoiden yön kohteisiin ja ohjelmaan voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa museoidenyo.tampere.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo, viestintäasiantuntija Heli Hakala, puh. 040 801 2714
Sara Hildénin taidemuseo, viestintäasiantuntija Anne Kauramäki, puh. +358 40 837 0357
Työväenmuseo Werstas, markkinointipäällikkö Minna Karhunsaari, puh. 050 440 1165
Vapriikki, Museo Milavida, amurin museokortteli, viestintäasiantuntija Tähtitalvikki Poikajärvi, puh. 050 3211189
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme