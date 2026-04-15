Attendo Aliisan asukkaat saavat uuden kodin Joensuussa kesällä
27.4.2026 09:30:00 EEST | Attendo | Tiedote
Attendo Aliisan asukkaat muuttavat uuteen kotiin Joensuussa kesän aikana. Uusi Attendo Kantele sijaitsee osoitteessa Kiertoreitti 2, 80230 Joensuu. Kaikille nykyisille asukkaille on paikka uudessa kodissa.
Attendo Kantele on suunniteltu asukkaiden tarpeita ajatellen. Kodissa on esteettömät ratkaisut sekä pienryhmätoimintaa varten suunnitellut keittiö- ja oleskelutilat sekä saunatilat. Myös Attendo Aliisan henkilöstölle tarjotaan töitä uudesta kodista. Muutos tehdään hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
"Haluamme luoda Attendo Kanteleesta kodin, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää. Kanteleesta tulee turvallinen ja viihtyisä koti jokaiselle asukkaalle", kertoo Attendon aluepäällikkö Riitta Roivas.
Yhteystiedot ja lisätietoja:
Riitta Roivas, aluepäällikkö, Pohjois-Karjala
p. 044 494 4540
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme