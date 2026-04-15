Attendo

Attendo Aliisan asukkaat saavat uuden kodin Joensuussa kesällä

27.4.2026 09:30:00 EEST | Attendo | Tiedote

Jaa

Attendo Aliisan asukkaat muuttavat uuteen kotiin Joensuussa kesän aikana. Uusi Attendo Kantele sijaitsee osoitteessa Kiertoreitti 2, 80230 Joensuu. Kaikille nykyisille asukkaille on paikka uudessa kodissa.

Attendo Kantele on suunniteltu asukkaiden tarpeita ajatellen. Kodissa on esteettömät ratkaisut sekä pienryhmätoimintaa varten suunnitellut keittiö- ja oleskelutilat sekä saunatilat. Myös Attendo Aliisan henkilöstölle tarjotaan töitä uudesta kodista. Muutos tehdään hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. 

"Haluamme luoda Attendo Kanteleesta kodin, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää. Kanteleesta tulee turvallinen ja viihtyisä koti jokaiselle asukkaalle", kertoo Attendon aluepäällikkö Riitta Roivas

Yhteystiedot ja lisätietoja:   

Riitta Roivas, aluepäällikkö, Pohjois-Karjala 

riitta.roivas@attendo.fi 

p. 044 494 4540 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
