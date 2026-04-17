VR:n uudenlainen Kohtaamispiste avataan Helsingin päärautatieasemalla – tavoitteena on vahvistaa junamatkustamisen vetovoimaa
27.4.2026 10:01:36 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR:n uudenlaisen palvelukonseptin mukainen asiakaspalvelupiste avautuu Helsingin päärautatieasemalle keskiviikkona 29.4.2026. Tila on nimeltään Kohtaamispiste ja siellä tarjotaan junalippujen ohella matkustukseen liittyvää neuvontaa ja inspiraatiota. Kohtaamispisteen tavoitteena on tehdä junamatkustamisesta houkuttelevaa ja palvella matkalle lähtijää.
Kohtaamispiste on luotu asiakkaiden toiveita kuunnellen. Sieltä saa henkilökohtaista neuvontaa sekä matkustusinspiraatiota, kuten kohde- ja reittivinkkejä.
”VR on koko kansan yhtiö. Kohtaamispisteellä tavoitteenamme on vahvistaa tunnesidettä VR:ään. Kohtaamispiste mahdollistaa aktiivisemman vuorovaikutuksen matkustajien ja junamatkustamisesta kiinnostuneiden kanssa ja henkilökuntamme voi auttaa entistä kokonaisvaltaisemmin matkan suunnittelussa”, kertoo Marika Schugk, VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja.
VR:n brändi näkyy Kohtaamispisteellä vahvasti. Tila on saanut inspiraationsa matkustamisen liikkuvasta maailmasta; sisustuksessa ja äänimaisemassa korostuvat ohi kiitävät maisemat, Suomen luonto ja vaihtuvat vuodenajat sekä vapauden tunne, jonka matkaa tehdessä voi saavuttaa. Kohtaamispisteellä ei palvella perinteisesti tiskin takaa, vaan henkilökunta liikkuu tilassa kohdaten asiakkaat kasvokkain.
Kohtaamispisteellä on mahdollisuus myös vaikuttaa VR:n palvelukehitykseen erilaisten siellä järjestettävien asiakaspaneelien ja -kyselyiden kautta.
Helsingin päärautatieasema on Suomen vilkkain joukkoliikennekeskittymä ja siten luonteva sijainti Kohtaamispisteelle. Kohtaamispiste on avoinna: ma-pe klo 9–20 sekä la-su klo 10–18. Juhlapyhinä aukioloajat saattavat vaihdella.
Henkilökohtaista palvelua digiasioinnin rinnalla
VR kehittää palveluitaan vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Nykyään jo yli 95 % junalipuista ostetaan digitaalisista palvelukanavista, ja vain alle 1 % perinteisestä lipunmyyntipisteestä.
”Lipun ostaminen ei ole enää pääsyy tulla asioimaan paikan päälle. Keskitämme palvelua sinne, missä asiakkaat jo ovat eli digitaalisiin kanaviin, mutta haluamme säilyttää myös henkilökohtaisen kohtaamisen osana VR:n palvelua. Junissa rohkeasti omalla persoonallaan palveleva henkilökunta saa asiakkailta kiittävää palautetta ja Kohtaamispiste mahdollistaa henkilökohtaiset kohtaamiset myös matkojen välillä”, Marika Schugk kertoo.
Kaikille avoimia Kohtaamispisteen avajaisia vietetään keskiviikkona 29.4. klo 14–16. Luvassa on avajaisjuhlallisuuksia, herkkuja ja ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua uusien yöjunavaunujen hyttiin. Kohtaamispiste sijaitsee Helsingin päärautatieasemalla laiturialueen päässä.
Yhteyshenkilöt
VR MediadeskPuh:+358 (0)29 434 7123viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
