VR:n uudenlainen Kohtaamispiste avataan Helsingin päärautatieasemalla – tavoitteena on vahvistaa junamatkustamisen vetovoimaa

Kohtaamispiste on luotu asiakkaiden toiveita kuunnellen. Sieltä saa henkilökohtaista neuvontaa sekä matkustusinspiraatiota, kuten kohde- ja reittivinkkejä.

”VR on koko kansan yhtiö. Kohtaamispisteellä tavoitteenamme on vahvistaa tunnesidettä VR:ään. Kohtaamispiste mahdollistaa aktiivisemman vuorovaikutuksen matkustajien ja junamatkustamisesta kiinnostuneiden kanssa ja henkilökuntamme voi auttaa entistä kokonaisvaltaisemmin matkan suunnittelussa”, kertoo Marika Schugk, VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja.

VR:n brändi näkyy Kohtaamispisteellä vahvasti. Tila on saanut inspiraationsa matkustamisen liikkuvasta maailmasta; sisustuksessa ja äänimaisemassa korostuvat ohi kiitävät maisemat, Suomen luonto ja vaihtuvat vuodenajat sekä vapauden tunne, jonka matkaa tehdessä voi saavuttaa. Kohtaamispisteellä ei palvella perinteisesti tiskin takaa, vaan henkilökunta liikkuu tilassa kohdaten asiakkaat kasvokkain.

Kohtaamispisteellä on mahdollisuus myös vaikuttaa VR:n palvelukehitykseen erilaisten siellä järjestettävien asiakaspaneelien ja -kyselyiden kautta.

Helsingin päärautatieasema on Suomen vilkkain joukkoliikennekeskittymä ja siten luonteva sijainti Kohtaamispisteelle. Kohtaamispiste on avoinna: ma-pe klo 9–20 sekä la-su klo 10–18. Juhlapyhinä aukioloajat saattavat vaihdella.

Henkilökohtaista palvelua digiasioinnin rinnalla

VR kehittää palveluitaan vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Nykyään jo yli 95 % junalipuista ostetaan digitaalisista palvelukanavista, ja vain alle 1 % perinteisestä lipunmyyntipisteestä.

”Lipun ostaminen ei ole enää pääsyy tulla asioimaan paikan päälle. Keskitämme palvelua sinne, missä asiakkaat jo ovat eli digitaalisiin kanaviin, mutta haluamme säilyttää myös henkilökohtaisen kohtaamisen osana VR:n palvelua. Junissa rohkeasti omalla persoonallaan palveleva henkilökunta saa asiakkailta kiittävää palautetta ja Kohtaamispiste mahdollistaa henkilökohtaiset kohtaamiset myös matkojen välillä”, Marika Schugk kertoo.

Kaikille avoimia Kohtaamispisteen avajaisia vietetään keskiviikkona 29.4. klo 14–16. Luvassa on avajaisjuhlallisuuksia, herkkuja ja ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua uusien yöjunavaunujen hyttiin. Kohtaamispiste sijaitsee Helsingin päärautatieasemalla laiturialueen päässä.