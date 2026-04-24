KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (tilapäinen suojelu)
27.4.2026 09:39:07 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Ukrainan kansalaisen A:n tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen ja määrännyt hänet karkotettavaksi Ukrainaan. Hallinto-oikeus oli kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan esitetyn selvityksen perusteella oli vaikuttanut siltä, että A olisi luopunut rikollisesta elämäntavastaan ja integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Hallinto-oikeus myös katsoi, ettei Maahanmuuttovirasto ollut arvioinut A:n tilapäisen suojelun tarvetta.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että A kuuluu suoraan kansalaisuutensa perusteella niihin henkilöihin, joihin Euroopan unionin neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/382 ja valtioneuvoston päätöksen (SäädK 149/2022) mukaan tilapäistä suojelua sovelletaan. Tähän nähden Maahanmuuttoviraston päätöksessä ei ollut tarvinnut eikä voitukaan erikseen arvioida, oliko A tilapäisen suojelun tarpeessa.
Edellytyksiin tilapäisen suojelun epäämisestä oli sovellettava, mitä ulkomaalaislain 110 §:n 3 momentissa säädetään. Maahanmuuttoviraston tehdessä päätöstään A oli ollut tuomittuna muun ohella kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Lisäksi hänellä oli ollut vuodesta 2016 lukien useita muita tuomioita muun ohella varkaudesta, huumausainerikoksesta ja erilaisista liikennerikoksista. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n syyllistyminen toistuvasti erilaisiin rikoksiin osoitti piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Rikosten toistuvuus, määrä ja laatu osoittivat puuttuvaa sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, ja A:n toiminta oli ollut omiaan vaarantamaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Asiassa ei voitu antaa ratkaisevaa merkitystä A:n esittämälle pyrkimykselle elää nuhteetonta elämää eikä sille, ettei hän ollut syyllistynyt vakaviin rikoksiin tammikuun 2021 jälkeen. Maahanmuuttovirasto oli näin ollen voinut ulkomaalaislain 110 §:n 3 momentin nojalla jättää myöntämättä A:lle ulkomaalaislain 110 §:n 1 momentin mukaisen tilapäisen oleskeluluvan.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.
