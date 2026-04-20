Mirjam Helin -akatemiaan kaksi uutta laulajaa
28.4.2026 12:00:00 EEST | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Suomen Kulttuurirahaston perustama Mirjam Helin -akatemia tukee klassisen laulun kykyjä polulla kohti kansainvälistä laulajanuraa.
Mirjam Helin -akatemian laulajisto vahvistuu kahdella uudella lahjakkuudella. Akatemiaan valittiin täydennyshaussa sopraano Heta Sammalisto ja mezzosopraano Melike Uludag.
Opiskelijat valinneeseen raatiin kuuluivat bassobaritoni Luca Pisaroni, sopraano Anna Bonitatibus sekä baritoni, Wienin valtionoopperan studion uusi johtaja Adrian Eröd.
Mirjam Helin -akatemia on Suomen Kulttuurirahaston lahjakkuusohjelma kansainvälistä uraa tavoitteleville klassisen laulun opiskelijoille ja ammattilaisille. Akatemia tarjoaa laulajilleen pitkäjänteistä, yksilöllistä tukea taiteelliseen kasvuun ja ammatilliseen kehittymiseen.
”Mirjam Helin -akatemiassa tavoitteelliset laulajat saavat aikaa, tilaa ja asiantuntevaa ohjausta oman taiteellisen identiteettinsä rakentamiseen. Tulokset näkyvät jo, sillä osa akatemian nykyisistä opiskelijoista siirtyy ensi syksynä työharjoitteluun ja jatko-opintoihin Keski-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan”, sanoo Mirjam Helin -akatemian vastaava tuottaja Helianna Herkkola.
Mirjam Helin -akatemiaan valituille tarjotaan laulutekniikan ja musiikillisen valmennuksen ohella henkistä valmennusta ja henkilökohtainen mentori, joka on kansainvälistä uraa tekevä suomalainen laulaja. Opetusohjelmassa on myös kieltenopetusta, ohjelmistotietoutta, kehon hallintaa sekä koelaulu-, musiikkibisnes- ja esiintymisvalmennusta.
Akatemia tarjoaa opetusta eri puolilla Suomea. Seuraavat opetusperiodit ovat Savonlinnassa, Kaustisella ja Vaasassa. Periodien aikana laulajat työskentelevät kansainvälisten huippuopettajien ja asiantuntijoiden kanssa sekä esiintyvät yleisölle.
Tähän mennessä opettajia ovat olleet mm. suomalainen sopraano Camilla Nylund, amerikkalainen sopraano Linda Watson, italialainen bassobaritoni Luca Pisaroni, ranskalainen vocal coach ja kapellimestari Audrey Saint-Gil sekä italialainen pianisti ja vocal coach Alessandro Misciasci, pianisti ja vocal coach, bel canto -spesialisti Hana Lee, Alankomaiden kansallisoopperan studion johtaja, sopraano Rosemary Joshua sekä näyttelijä Tommi Korpela. Akatemiassa vierailee lisäksi kansainvälisiä ooppera-agentteja ja oopperatalojen casting directoreja.
Päivi Loponen-KyrönseppäMusiikkipäällikköSuomen KulttuurirahastoPuh:050 533 8386paivi.loponen@skr.fi
Helianna Herkkolavastaava tuottajaMirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemiaPuh:050 4761 717helianna.herkkola@mirjamhelin.fi
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.
Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia.
