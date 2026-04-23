Liselott Lindström aloittaa Maailman Kuvalehden uutena toimittajana

27.4.2026 10:00:00 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote

Aiemmin muun muassa Ylen Afrikan-kirjeenvaihtajana työskennellyt Liselott Lindström aloittaa Maailman Kuvalehden toimituksessa toukokuussa. Hänen mielestään syvällistä ja taustoittavaa journalismia tarvitaan nyt entistä enemmän.

Liselott Lindström haluaa lähestyä isoja ilmiöitä pienen ihmisen kautta. Sami Sillanpää

Toimittajan paikkaa haki kaikkiaan 212 journalistia ja viestinnän ammattilaista. 

Lindström on työskennellyt muun muassa Ylen Afrikan-kirjeenvaihtajana vuosina 2018–2021. Viime vuodet hän on työskennellyt freelancerina pääasiakkaanaan SVT eli Ruotsin tv. Hän toimittaa myös Vallan maantiede -podcastia yhdessä ekonomisti Minna Kuusiston kanssa. 

”Tuntuu mahtavalta päästä palaamaan sellaisten aiheiden pariin, joista oikeasti välitän ja jotka ovat sydäntäni lähellä. Afrikassa asumisestani on jo muutama vuosi, ja nyt tuntuu kivalta, että pääsen enemmän kehitysteemojen pariin”, Lindström kertoo. 

Lindström kokee, että Maailman Kuvalehteä tarvitaan yhä enemmän. Monet muut globaaleja aiheita käsittelevät mediat, kuten Kehitys-lehti ja Ulkopolitiikka-lehti, on lakkautettu.  

”Olen sanonut, että jos tällaista lehteä ei olisi olemassa, haluaisin perustaa sen. Tuntuu, että tässä infohälinässä on tärkeää ottaa askel taaksepäin, miettiä laajempia konteksteja ja selittää taustalla olevia asioita ihmisille paremmin.” 

Lindströmin sydäntä lähellä ovat etenkin geopoliittiset aiheet ja isot ilmiöt ylipäätään. 

”On aina kiinnostavaa lähteä ihmisestä ja selittää heidän kauttaan laajempia ilmiöitä ja konteksteja.” 

Maailman Kuvalehti on  laadukas, vastuullinen ja riippumaton maailman ääni, joka avaa
maailman tapahtumia, ilmiöitä ja kehityskulkuja asiantuntevasti, rohkeasti ja koskettavasti −
tarvittaessa kriittisellä otteella. Lehden sisällöissä yhdistyy ajankohtaisuus ja syvempi taustoittaminen. 

