Liselott Lindström aloittaa Maailman Kuvalehden uutena toimittajana
27.4.2026 10:00:00 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Aiemmin muun muassa Ylen Afrikan-kirjeenvaihtajana työskennellyt Liselott Lindström aloittaa Maailman Kuvalehden toimituksessa toukokuussa. Hänen mielestään syvällistä ja taustoittavaa journalismia tarvitaan nyt entistä enemmän.
Maailman Kuvalehden uudeksi toimittajaksi on valittu Liselott Lindström.
Toimittajan paikkaa haki kaikkiaan 212 journalistia ja viestinnän ammattilaista.
Lindström on työskennellyt muun muassa Ylen Afrikan-kirjeenvaihtajana vuosina 2018–2021. Viime vuodet hän on työskennellyt freelancerina pääasiakkaanaan SVT eli Ruotsin tv. Hän toimittaa myös Vallan maantiede -podcastia yhdessä ekonomisti Minna Kuusiston kanssa.
”Tuntuu mahtavalta päästä palaamaan sellaisten aiheiden pariin, joista oikeasti välitän ja jotka ovat sydäntäni lähellä. Afrikassa asumisestani on jo muutama vuosi, ja nyt tuntuu kivalta, että pääsen enemmän kehitysteemojen pariin”, Lindström kertoo.
Lindström kokee, että Maailman Kuvalehteä tarvitaan yhä enemmän. Monet muut globaaleja aiheita käsittelevät mediat, kuten Kehitys-lehti ja Ulkopolitiikka-lehti, on lakkautettu.
”Olen sanonut, että jos tällaista lehteä ei olisi olemassa, haluaisin perustaa sen. Tuntuu, että tässä infohälinässä on tärkeää ottaa askel taaksepäin, miettiä laajempia konteksteja ja selittää taustalla olevia asioita ihmisille paremmin.”
Lindströmin sydäntä lähellä ovat etenkin geopoliittiset aiheet ja isot ilmiöt ylipäätään.
”On aina kiinnostavaa lähteä ihmisestä ja selittää heidän kauttaan laajempia ilmiöitä ja konteksteja.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni ValtonenpäätoimittajaMaailman Kuvalehti / Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6717anni.valtonen@fingo.fi
Kuvat
Linkit
Maailman Kuvalehti
Maailman Kuvalehti on laadukas, vastuullinen ja riippumaton maailman ääni, joka avaa
maailman tapahtumia, ilmiöitä ja kehityskulkuja asiantuntevasti, rohkeasti ja koskettavasti −
tarvittaessa kriittisellä otteella. Lehden sisällöissä yhdistyy ajankohtaisuus ja syvempi taustoittaminen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme