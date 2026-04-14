Kulttuuriperintöalan valmius keskiössä Viron valtiovierailulla
27.4.2026 10:10:09 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Kulttuuriperinnön suojelu ja kulttuuriperintöalan kriisivalmius ovat aiheita, joita käsitellään Viron valtiovierailulla Suomeen 28.–29.4.2026. Suuri ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijoista sekä museonjohtajista koostuva delegaatio saapuu Hanaholmeniin 29. huhtikuuta tutustumaan Hanaholmen Heritageen, uuteen pohjoismais-baltilaiseen kulttuuriperintöalan kriisivalmiusohjelmaan.
Viron tasavallan presidentti Alar Karis ja hänen puolisonsa Sirje Karis saapuvat valtiovierailulle Suomeen 28.–29. huhtikuuta 2026.
Vierailun yhteydessä Hanaholmenissa vierailee ulko- ja puolustuspolitiikan asiantuntijoista sekä museonjohtajista koostuva virolainen delegaatio, joka tutustuu Hanaholmen Heritageen, uuteen pohjoismais-baltilaiseen kulttuuriperintöalan kriisivalmiusohjelmaan.
”Odotamme vierailua innolla. Pohjoismailla on paljon opittavaa Virolta ja muilta Baltian mailta kulttuuriperinnön suojelusta ja kulttuuriperintöalan kriisivalmiudesta. Kulttuuriperintö on usein yksi aseellisen konfliktin hyökkäyskohteista. Siitä on nähty useita esimerkkejä vuosien varrella, varsinkin tällä hetkellä Ukrainassa. Siksi myös kulttuuriperintöalan kriisivalmiuden on oltava linjassa kaikkien muiden valmiuksien kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Gunvor Kronman, joka isännöi Viron delegaation vierailua Hanaholmenissa.
Ohjelmassa on aluksi Kronmanin esitys Hanaholmen Heritagesta, ja pääpuheenvuoron pitää kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen. Meriläisen puheenvuoroa kommentoivat Viron kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Merilin Piipuu ja Ruotsin puolustuskorkeakoulun strateginen neuvonantaja Patrik Oksanen, joka osallistuu etäyhteydellä.
Oksasen puheenvuoron jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu kulttuuriperintöalan varautumisesta Rosa Meriläisen, Merilin Piipuun ja Suomen Kansallisarkiston hallintojohtajan Immo Aakkulan kanssa. Ohjelmaa moderoi Museoviraston osastonjohtaja Ulla Salmela ja ohjelma päättyy avoimeen keskusteluun.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan ohjelmaa paikan päällä.
Aika: 29. huhtikuuta klo 14.00
Paikka: Hanaholmen, Espoo
Ilmoittautumiset: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373
Hanaholmen Heritage
Pohjoismaiden ministerineuvosto on antanut Hanaholmenille tehtäväksi käynnistää uuden pohjoismais-baltilaisen kulttuuriperintöalan valmiusohjelman. Hanaholmen Heritage – Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage Preparedness -ohjelma kokoaa yhteen asiantuntijoita useista maista ja koostuu koulutusosiosta sekä korkean tason foorumista, jotka molemmat järjestetään toukokuussa 2026. Uuden kulttuuriperintöohjelman innoittajana on ollut ruotsalais-suomalainen kriisivalmiusohjelma Hanaholmen-aloite, joka on koonnut vuodesta 2021 lähtien suomalaisia ja ruotsalaisia kriisivalmiuden asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta oppimaan toisiltaan ja vahvistamaan Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä siviilikriisejä varten ja niiden aikana. Lue lisää ohjelmasta: hanaholmen.fi/fi/hanaholmen-heritage
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
