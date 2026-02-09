Crowdsorsan vieraslajipeli rantautuu Norjaan – mobiilisovellus laajenee vauhdilla Pohjoismaissa

Suomalaiset kunnat ja kaupungit jatkavat luonnon monimuotoisuuden suojelua mobiilipelin ja kansalaisten aktiivisuuden avulla myös tulevana kesänä. Haitallisia vieraslajikasveja tai espanjansiruetanoita torjutaan jo yli 90 paikkakunnalla.

Crowdsorsan kehittämä, pelillistetty ja joukkoistettu vieraslajitorjunta laajenee myös Pohjoismaissa. Vieraslajitehtäviä on nyt ensimmäistä kertaa myös kahdeksassa Norjan kunnassa. Ruotsissa osallistuvia kuntia on tänä kesänä 15.

Ympäri Pohjoismaita torjuntatyöhön osallistuvat kansalaiset voivat siis ansaita palkkioita mobiilisovelluksen kautta. Osallistujille maksettavat palkkiot nousevat yhteensä lähes

400 000 euroon. Palkkiobudjeteista vastaavat mukana olevat kunnat ja kaupungit, jotka uskovat joukkoistetun kansalaisaktiivisuuden auttavan vieraslajiongelman ratkaisemisessa.

Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle

Haitalliset vieraslajit syrjäyttävät tehokkaasti paikallisluonnon alkuperäiskasvi- ja eläinlajeja. Ne aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ympäristönhoidossa, voivat haitata ihmisten terveyttä esimerkiksi myrkyllisyydellään sekä muuttaa elinympäristöjä jopa käyttökelvottomiksi.

YK:n alaisen kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) mukaan vieraslajit ovat yksi maailman merkittävimmistä syistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ja lajien sukupuutolle.

Crowdsorsan vieraslajipeleihin osallistui viime vuonna kaikenikäisiä luonnonystäviä, mutta sovelluksen ovat ottaneet omakseen erityisesti teini-ikäiset. Suomessa jopa yli 40% osallistujista oli 13–17-vuotiaita. Kansainvälisesti nuorten osuus oli kolmannes.

Ahkerien kansalaisten avulla raivattiin viime kesänä yli 3,1 miljoonan neliömetrin alueelta vieraslajikasveja Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa. Lisäksi Suomessa kerättiin yli 600 litraa espanjansiruetanoita. Tulevalta kesältä sopii odottaa vielä enemmän.

– Tänä vuonna tavoitteena on tietysti ylittää nämä tulokset entistä laajemman ja kansainvälisemmän osallistujajoukon avulla, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Sovellusta on päivitetty käyttäjien palautteen pohjalta

Mobiilipeliä on kehitetty käyttäjien sekä kuntien ja kaupunkien palautteen pohjalta entistä tehokkaammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.

Tänä kesänä uudistukset mahdollistavat muun muassa sen, että jokaiselle kasvilajille voidaan luoda oma tehtävä paikkakunnalla. Tämän toivotaan helpottavan käyttäjien lajientunnistusta ja virhetorjuntojen määrää sekä auttavan kuntia ja kaupunkeja kohdentamaan palkkiobudjettia tarkemmin eri lajien kesken.

Lisäksi tehtävien ohjeistuksia on parannettu visuaalisuuden avulla. Käyttöön tulevat muun muassa selkeät kuvakortit. Jokaiseen tehtävään sisältyy myös testikysely, jonka avulla varmistetaan, että lajintunnistus ja torjunnan säännöt ovat käyttäjille selvät.

Tehtävien perusperiaate säilyy ennallaan

Kasvitehtävässä osallistuja etsii vieraslajikasveja paikalliselta pelialueelta ja dokumentoi torjunnan videolla ennen työtä ja sen jälkeen. Hyväksytyistä suorituksista maksetaan laadunhallinnan jälkeen palkkio, jonka voi nostaa sovelluksesta omalle pankkitilille.

Vieraslajikasvien raivaamisesta voi ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Palkkion suuruus määräytyy esiintymän pinta-alan, tiheyden ja lajin perusteella. Työn tehokkuutta lisää hyvä varustus ja välineet. Lisäksi paikallisilla pelikartoilla voi olla bonusalueita, joiden raivaamista vieraslajeista pidetään paikkakunnalla erityisen tärkeänä. Näillä alueilla tehtävästä työstä voi saada suuremman palkkion.

Etanatehtävissä osallistujat keräävät ja lopettavat maastosta löytämiään espanjansiruetanoita, jotka tekevät tehokasta tuhoa luonnossa ja puutarhoissa sekä voivat myös levittää tauteja. Osallistujat kuvaavat videon, jossa tiivis tai suljettava litran astia täytetään kerätyillä, kuolleilla etanoilla ja pudotetaan suljettuna kartalle merkittyyn etanaroskikseen.

– Koska eläinsuojelulain mukaan eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, espanjansiruetanat pitää lopettaa mahdollisimman nopeasti. Sovelluksesta löytyviä ohjeita ja suosituksia on syytä noudattaa tarkasti, muistuttaa Crowdsorsan lajiasiantuntija Valpuri Kankaanpää.

Osallistuja ansaitsee jokaisesta kerätystä etanalitrasta palkkion, joka on suurempi alkukesästä. Tällä pyritään kannustamaan osallistujia etanoiden keräämiseen ennen niiden munimisaikaa, jolloin torjunta on mahdollisimman tehokasta. Loppukesästä palkkio laskee hieman.

Ensimmäiset tehtävät alkavat jo toukokuussa

Torjuntamissioon voi osallistua lataamalla omaan älypuhelimeen Crowdsorsa-sovelluksen ja lähtemällä luontoon, kun tehtävät alkavat. Osallistujan tulee olla vähintään 13-vuotias, ja alaikäiset tarvitsevat osallistumiseen huoltajansa suostumuksen.

Pelit käynnistyvät paikkakuntakohtaisen aikataulun mukaisesti kesäkauden alussa. Ensimmäiset kaupungit ja kunnat aloittavat jo toukokuussa.

Suomen, Norjan ja Ruotsin lisäksi peli on käytössä myös Kanadassa, Brittiläisen Kolumbian provinssin alueella.

INFO: Tänä vuonna torjuttavat haitalliset vieraslajit Crowdsorsan vieraslajipeleissä:

Suomi: jättipalsami, lupiini, kurtturuusu, kanadanpiisku, viitapihlaja-angervo ja espanjansiruetana

Ruotsi: jättipalsami, lupiini, kanadanpiisku

Norja: jättipalsami, lupiini, kanadanpiisku

Kanada: myrkkykatko, pietaryrtti, hietakaunokki, jänönvihma