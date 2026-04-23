Minja Koskela: Työaikaa on lyhennettävä ja arkivapaita lisättävä
27.4.2026 09:53:45 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa, että työntekijöiden arkivapaita voitaisiin lisätä Suomessa. Viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään. EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen vaatimuksia arkivapaiden poistamisestä Koskela pitää röyhkeinä.
– Häkämiehen kaudella EK on saanut läpi melkein kaiken mitä on kehdannut pyytää, mutta tulokset ovat olleet Suomen talouden kannalta surkeita. Osinkojuhlat ovat jatkuneet, mutta luvattuja investointeja ja tuottavuuskasvua ei ole näkynyt, Koskela sanoo.
Koskelan mielestä on absurdia, että tekoälyn ja valtavan teknologisen murroksen aikakaudella elinkeinoelämän eliitti haikailee pidemmän työajan ja vielä matalampien työvoimakustannuksien perään.
– Nyt pitäisi huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä, eikä tähyillä menneeseen maailmaan. Työajan lyhentäminen tulisi aloittaa jo seuraavalla vaalikaudella, ja arkivapaiden lisääminen Britannian mallilla olisi tähän yksi keino, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
