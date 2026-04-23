Minja Koskela: Työaikaa on lyhennettävä ja arkivapaita lisättävä

27.4.2026 09:53:45 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ehdottaa, että työntekijöiden arkivapaita voitaisiin lisätä Suomessa. Viikonlopulle osuvat juhlapyhät voitaisiin korvata maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tehdään. EK:n entisen toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen vaatimuksia arkivapaiden poistamisestä Koskela pitää röyhkeinä. 

Kansanedustaja Minja Koskela
– Häkämiehen kaudella EK on saanut läpi melkein kaiken mitä on kehdannut pyytää, mutta tulokset ovat olleet Suomen talouden kannalta surkeita. Osinkojuhlat ovat jatkuneet, mutta luvattuja investointeja ja tuottavuuskasvua ei ole näkynyt, Koskela sanoo. 

Koskelan mielestä on absurdia, että tekoälyn ja valtavan teknologisen murroksen aikakaudella elinkeinoelämän eliitti haikailee pidemmän työajan ja vielä matalampien työvoimakustannuksien perään. 

– Nyt pitäisi huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä, eikä tähyillä menneeseen maailmaan. Työajan lyhentäminen tulisi aloittaa jo seuraavalla vaalikaudella, ja arkivapaiden lisääminen Britannian mallilla olisi tähän yksi keino, Koskela sanoo. 

Turhia kuolemia ilman toimia - Vasemmistonaiset vaatii välittömiä tekoja naismurhien lopettamiseksi

Uhrille läheisen miehen tappamana kuolee Suomessa keskimäärin 20 naista vuodessa. Vuoden 2026 ensimmäisten kolmen ja puolen kuukauden aikana naismurhia on tehty jo yhdeksän. Uutinen yhdeksännestä uhrista saapui viime viikolla. Luku on suurempi kuin koskaan. Jos tappamisen tahti jatkuu samana niin lähisuhdeväkivallan uhrina saattaa kuolla tänä vuonna lähes 40 naista.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye